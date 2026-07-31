Comment choisir le meilleur photocopieur A3 pour votre entreprise ?

Votre entreprise imprime des plans, des supports marketing ou des dossiers reliés au format A3, et la machine actuelle peine à suivre. Avant de comparer les marques et les modèles, le premier réflexe devrait être de compter : combien de pages sortent réellement chaque mois, et quelle part concerne le grand format ? Cette mesure conditionne tout le reste du choix.

Format A3 ou A4 : quand le grand format se justifie vraiment

Vous avez déjà remarqué que certains bureaux disposent d’un imposant copieur A3 alors que la quasi-totalité des impressions tient sur du A4 ? Le format A3 mobilise une mécanique plus volumineuse, des bacs plus grands et des consommables plus coûteux. Si votre volume mensuel en A3 reste anecdotique, un multifonction A4 performant fera le travail pour moins cher.

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Un photocopieur A3 prend tout son sens dès que l’entreprise produit régulièrement des plans, affiches, tableaux financiers en double page ou supports de communication grand format. La robustesse mécanique d’un A3 absorbe aussi mieux les gros volumes, même en A4, grâce à des composants conçus pour une charge soutenue. Autrement dit, c’est autant une question de volume global que de taille de papier.

Avant toute demande de devis, relevez le compteur de votre machine actuelle sur un mois type. Distinguez les impressions A4 des impressions A3, et notez la part couleur. Ce diagnostic de quelques minutes évite un surdimensionnement qui pèsera sur le budget pendant toute la durée du contrat.

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Volume mensuel et vitesse : les deux données qui filtrent les modèles

Le volume mensuel de pages imprimées est le critère le plus fiable pour dimensionner un copieur. Une entreprise qui sort quelques centaines de pages par mois n’a pas besoin de la même machine qu’un service qui en produit plusieurs milliers.

Pourquoi le volume prime sur les options

Chaque photocopieur possède un cycle mensuel recommandé par le fabricant. Dépasser ce seuil de façon régulière accélère l’usure du tambour, du four et des rouleaux d’entraînement. Les pannes se multiplient, et le coût par page grimpe. Choisir un copieur dont le cycle correspond au volume réel protège la durée de vie de la machine.

À l’inverse, une machine surdimensionnée consomme de l’énergie en veille, occupe plus d’espace et génère un loyer ou un amortissement inutilement élevé. Le bon réglage se situe entre le volume moyen et le pic occasionnel, avec une marge raisonnable.

La vitesse d’impression en pages par minute

La vitesse, exprimée en ppm, détermine le confort d’utilisation quand plusieurs collaborateurs partagent la même machine. Pour un petit groupe de travail, une vingtaine de ppm suffit largement. Un plateau ouvert de quinze personnes qui lance des tirages fréquents aura besoin d’une cadence nettement supérieure pour éviter les files d’attente.

Privilégiez la vitesse en mode recto-verso automatique, souvent inférieure à la vitesse annoncée en simplex. C’est ce chiffre qui reflète l’usage quotidien réel dans la plupart des bureaux.

Coût par page et mode d’acquisition : location ou achat

Le prix d’achat affiché sur un devis ne représente qu’une fraction du budget total. En impression professionnelle, le coût réel se mesure à la page, en intégrant le toner, les pièces d’usure et la maintenance.

Le coût par page en noir et blanc reste nettement plus bas qu’en couleur. Si la majorité de vos documents sont monochromes, un modèle optimisé pour le noir et blanc réduira la facture de consommables sur la durée.

reste nettement plus bas qu’en couleur. Si la majorité de vos documents sont monochromes, un modèle optimisé pour le noir et blanc réduira la facture de consommables sur la durée. En couleur, le prix par page peut être trois à cinq fois plus élevé. Certains modèles permettent de forcer l’impression noir et blanc par défaut et de réserver la couleur aux tirages sélectionnés, ce qui limite la dérive budgétaire.

Les contrats de location avec maintenance incluse (souvent appelés contrats « coût à la copie ») lissent la dépense et couvrent le remplacement des pièces d’usure. Ils conviennent aux structures qui préfèrent un budget fixe et prévisible.

L’achat convient davantage aux entreprises dont le volume est stable et qui disposent d’un service technique interne. La location reste le choix majoritaire pour les PME, car elle inclut généralement le SAV et le renouvellement du matériel en fin de contrat.

Fonctions multifonction et connectivité réseau sur un copieur A3

Les photocopieurs A3 actuels sont des multifonctions : ils impriment, copient, numérisent et, pour certains, gèrent le fax. La différence entre les gammes se joue sur la qualité du scanner, la connectivité et les options de finition.

Un chargeur automatique de documents (ADF) recto-verso accélère la numérisation de dossiers épais. Sans cette fonction, chaque feuille doit être retournée manuellement.

La connexion Wi-Fi, Ethernet et la compatibilité avec les services cloud (Google Drive, OneDrive, SharePoint) permettent d’envoyer un scan directement dans un dossier partagé, sans passer par un poste intermédiaire.

Les options de finition (agrafage, perforation, pliage, livret) évitent le recours à un prestataire extérieur pour les petits tirages de brochures ou de rapports reliés.

L’authentification par badge ou code PIN sécurise les impressions et empêche les documents confidentiels de rester dans le bac de sortie.

Parmi les fabricants présents sur le marché français, Canon (gamme imageRUNNER ADVANCE), Ricoh (gamme IM C), Konica Minolta (gamme bizhub) et Kyocera (gamme TASKalfa) proposent des modèles A3 couvrant des cadences et des budgets variés. Comparer les fiches techniques sur la base du volume mensuel, de la vitesse recto-verso et du coût à la page reste la méthode la plus fiable pour départager deux références.

Le choix d’un copieur A3 se résume à trois arbitrages concrets : le volume mensuel réel par rapport au cycle recommandé, le coût à la page couleur par rapport au noir et blanc, et le mode d’acquisition par rapport à la capacité de maintenance interne. Un diagnostic honnête de vos usages actuels vaut plus qu’une comparaison de fiches marketing.