Situé au cœur de Peymeinade, PC DOCTOR est bien plus qu’un simple atelier de réparation. C’est une entreprise locale spécialisée dans l’ensemble des services informatiques et technologiques, destinée aussi bien aux particuliers qu’aux petites entreprises. Grâce à une expertise complète et une approche personnalisée, PC DOCTOR s’impose comme un acteur incontournable de la région pour tout ce qui touche à l’informatique, la téléphonie et la technologie numérique.

Une entreprise dirigée par un professionnel passionné

Derrière PC DOCTOR se trouve Benjamin Delahoullière, un professionnel passionné et rigoureux, qui met ses compétences au service des utilisateurs depuis plusieurs années. Son objectif est clair : offrir des solutions fiables, durables et adaptées à chaque client, tout en privilégiant la transparence et le conseil.

Des services complets pour répondre à tous les besoins

PC DOCTOR se distingue par la variété et la qualité de ses prestations. Voici la liste complète des services proposés :

Réparation d’ordinateurs : dépannage, remplacement de composants, optimisation et nettoyage système (Windows, Mac, Linux).

: dépannage, remplacement de composants, optimisation et nettoyage système (Windows, Mac, Linux). Réparation de téléphones portables et tablettes : remplacement d’écran, batterie, connecteurs, et autres réparations matérielles ou logicielles.

: remplacement d’écran, batterie, connecteurs, et autres réparations matérielles ou logicielles. Vente de matériel informatique et de téléphones portables d’occasion : PC fixes, portables, smartphones, périphériques et accessoires reconditionnés.

: PC fixes, portables, smartphones, périphériques et accessoires reconditionnés. Montage de PC sur mesure : configurations gaming, bureautiques ou professionnelles, avec optimisation du refroidissement et des performances.

: configurations gaming, bureautiques ou professionnelles, avec optimisation du refroidissement et des performances. Vente d’accessoires pour téléphones portables : coques, câbles, adaptateurs, chargeurs, protections et films hydrogel.

: coques, câbles, adaptateurs, chargeurs, protections et films hydrogel. Personnalisation et gravure laser : gravure sur tous types de supports (bois, métal, plastique, verre, etc.) pour particuliers et professionnels.

: gravure sur tous types de supports (bois, métal, plastique, verre, etc.) pour particuliers et professionnels. Dépannage et intervention à domicile : assistance technique directement chez le client en cas de panne ou problème réseau.

: assistance technique directement chez le client en cas de panne ou problème réseau. Cours et formations : apprentissage de l’informatique, de la bureautique, de la cybersécurité et d’autres domaines non réglementés.

: apprentissage de l’informatique, de la bureautique, de la cybersécurité et d’autres domaines non réglementés. Fabrication et pose de films hydrogel : protection d’écran sur mesure pour smartphones, tablettes, montres connectées et consoles.

: protection d’écran sur mesure pour smartphones, tablettes, montres connectées et consoles. Maintenance informatique préventive et corrective : vérification, entretien et réparation de parcs informatiques.

: vérification, entretien et réparation de parcs informatiques. Sécurité informatique et cybersécurité : installation de pare-feu, surveillance des réseaux, protection contre les menaces et gestion de la sécurité des données.

: installation de pare-feu, surveillance des réseaux, protection contre les menaces et gestion de la sécurité des données. Gestion de réseaux et infrastructure : mise en place, maintenance et optimisation des réseaux informatiques pour particuliers et entreprises.

: mise en place, maintenance et optimisation des réseaux informatiques pour particuliers et entreprises. Infogérance : gestion déléguée de l’infrastructure informatique, serveurs, services cloud et sauvegardes de données.

: gestion déléguée de l’infrastructure informatique, serveurs, services cloud et sauvegardes de données. Vente de logiciels et solutions informatiques : licences logicielles, outils SaaS et solutions professionnelles.

: licences logicielles, outils SaaS et solutions professionnelles. Audit informatique : vérification de la conformité et de la performance des systèmes informatiques.

: vérification de la conformité et de la performance des systèmes informatiques. Conseil en transformation digitale : accompagnement des entreprises vers la transition numérique.

: accompagnement des entreprises vers la transition numérique. Installation et gestion de systèmes de vidéosurveillance : caméras IP, enregistreurs, maintenance et configuration à distance.

: caméras IP, enregistreurs, maintenance et configuration à distance. Recyclage de matériel informatique : récupération, tri, reconditionnement ou destruction sécurisée des appareils.

: récupération, tri, reconditionnement ou destruction sécurisée des appareils. Consulting en technologies de l’information : aide stratégique à la mise en place de solutions IT adaptées à chaque activité.

: aide stratégique à la mise en place de solutions IT adaptées à chaque activité. Support technique à distance (Helpdesk) : assistance rapide via logiciel de prise en main à distance.

: assistance rapide via logiciel de prise en main à distance. Vente de sites internet : conception, mise en ligne et maintenance de sites vitrines ou e-commerce.

: conception, mise en ligne et maintenance de sites vitrines ou e-commerce. Intégration de l’intelligence artificielle : aide à l’automatisation et à l’optimisation des processus métiers via des solutions IA.

: aide à l’automatisation et à l’optimisation des processus métiers via des solutions IA. Conseil en stratégie IA : identification des opportunités d’intégration de l’IA et accompagnement à la mise en œuvre.

: identification des opportunités d’intégration de l’IA et accompagnement à la mise en œuvre. Location de simulateurs de réalité virtuelle (VR) : expériences immersives et évènements numériques sur mesure.

: expériences immersives et évènements numériques sur mesure. Cable management : organisation et gestion propre des câbles pour postes informatiques ou infrastructures professionnelles.

Une approche locale et humaine

Chez PC DOCTOR, chaque client est accueilli avec écoute et bienveillance. L’entreprise privilégie la proximité et la confiance. Les interventions sont réalisées rapidement, avec des explications claires sur le problème et la solution proposée. Aucun jargon technique inutile, juste un service professionnel et honnête.

Le magasin est situé à Peymeinade, à proximité de Grasse, Spéracèdes et Le Tignet. PC DOCTOR intervient également à domicile pour les clients de la région, qu’il s’agisse d’un simple dépannage, d’une installation réseau ou d’une maintenance complète.:!

Des valeurs fortes au service des clients

Trois valeurs fondamentales guident chaque prestation de PC DOCTOR :

Transparence : aucun coût caché, un devis clair et un diagnostic précis avant toute réparation.

: aucun coût caché, un devis clair et un diagnostic précis avant toute réparation. Réactivité : des délais courts, un service rapide et des solutions immédiates lorsque c’est possible.

: des délais courts, un service rapide et des solutions immédiates lorsque c’est possible. Durabilité : priorité à la réparation et au reconditionnement pour réduire les déchets électroniques et prolonger la vie des appareils.

PC DOCTOR, un partenaire technologique de confiance

Que vous soyez un particulier ayant besoin d’une réparation express ou une petite entreprise cherchant un prestataire informatique de confiance, PC DOCTOR vous accompagne à chaque étape. Son expertise couvre l’ensemble du cycle de vie de vos équipements : de l’installation à la maintenance, en passant par la sécurité, le conseil et la modernisation.

Adresse : 3 chemin de la Frayère, 06530 Peymeinade

Site web : www.pcdoctor.fr

Horaires : Lundi à Vendredi – 10h à 12h / 15h à 18h30

Conclusion

PC DOCTOR n’est pas seulement un réparateur, c’est un véritable partenaire technologique pour les particuliers et professionnels de Peymeinade et ses environs. Grâce à son expertise étendue, son approche humaine et son engagement pour la qualité, PC DOCTOR garantit des prestations fiables, durables et personnalisées.

PC DOCTOR – Votre santé numérique entre de bonnes mains.