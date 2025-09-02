Les investisseurs à succès ne se contentent pas de suivre les tendances — ils se positionnent là où la valeur émergera avant que cela ne devienne évident pour tous les autres. Pour Leopoldo Alejandro Betancourt López, cette philosophie a guidé ses investissements dans les infrastructures énergétiques, la mode, la technologie de transport et la banque africaine. Tandis que d’autres chassent les secteurs en vogue, il se concentre sur l’identification des endroits où la valeur économique circule naturellement.

« Nous aimons être là en premier, là où la valeur de la chaîne va se diriger ensuite », a expliqué Leopoldo Alejandro Betancourt López en discutant de son approche d’investissement. Cette réflexion l’a conduit à reconnaître les opportunités avant qu’elles ne deviennent des thèmes d’investissement traditionnels, de l’infrastructure d’argent mobile africaine aux marques européennes de vente directe aux consommateurs.

Son portefeuille diversifié s’étend sur plusieurs continents et industries, des opérations bancaires de BDK Financial Group en Afrique de l’Ouest aux activités mondiales de lunettes de soleil d’Hawkers, en passant par la plateforme de covoiturage espagnole d’Auro Travel. Chacune représente un pari distinct sur différents changements de marché, unifiés par une philosophie cohérente concernant le timing et la création de valeur.

Le marché de la finance intégrée, maintenant évalué à 108,5 milliards de dollars mondialement et projeté d’atteindre 1,2 billion de dollars d’ici 2033, illustre le type de changement fondamental que son approche d’investissement est conçue pour capturer. Plutôt que de poursuivre des tendances technologiques spécifiques, sa stratégie se concentre sur le positionnement à travers les infrastructures et plateformes qui bénéficient de multiples types de transformation économique.

Détecter précocement les changements de chaîne de valeur

La philosophie d’investissement d’Leopoldo Alejandro Betancourt López se centre sur la compréhension de la façon dont la valeur se déplace à travers différentes parties des systèmes économiques. Plutôt que de se concentrer sur des entreprises ou technologies individuelles, il recherche des positions qui capturent la valeur indépendamment des acteurs spécifiques qui réussissent.

« C’est l’un de mes plus grands talents, je pense où la chaîne de valeur se déplace pour avoir cette anticipation que vous allez être placé là avant qu’elle n’atteigne ce point », a-t-il expliqué en discutant de sa stratégie de positionnement de marché.

Cette approche l’a conduit à établir BDK Financial Group et à lancer la Banque de Dakar au Sénégal en juin 2015, bien avant que l’explosion de l’argent mobile en Afrique ne devienne un thème d’investissement traditionnel. L’Afrique traite maintenant 1,1 billion de dollars de transactions d’argent mobile annuellement — 65 % de la valeur mondiale de l’argent mobile — démontrant la prescience des investissements précoces en infrastructure.

De même, son implication avec Hawkers a commencé en 2016 lorsque les marques de vente directe aux consommateurs étaient encore des concepts émergents. Dirigeant un tour de financement de 50 millions d’euros, il a reconnu comment le marketing des médias sociaux pouvait perturber les canaux de vente traditionnels avant que cela ne devienne une sagesse conventionnelle parmi les investisseurs.

« Tout ce que je fais est basé sur l’intuition et l’information », a déclaré Leopoldo Alejandro Betancourt López à propos de son processus de prise de décision. « L’intuition basée sur les bonnes informations et les bonnes personnes qui vous entourent. »

Construction d’infrastructure à travers plusieurs secteurs

Plutôt que de se concentrer dans des industries uniques, le portefeuille d’Leopoldo Alejandro Betancourt López s’étend sur les infrastructures et plateformes à travers différents secteurs économiques. Cette diversification crée une exposition à divers types de création de valeur tout en réduisant la dépendance à un seul marché ou tendance technologique.

BDK Financial Group opère à travers l’Afrique de l’Ouest francophone, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Mali. « Nous avons fourni beaucoup d’efforts, et nous l’avons vraiment mené à bien », a-t-il déclaré concernant le développement de la banque. « Fondamentalement, nous avons une excellente équipe, et dans le secteur bancaire, tout repose sur l’expérience. »

L’infrastructure de la banque sert maintenant des marchés où 44 % des fournisseurs d’argent mobile accordent des prêts aux clients tandis que 34 % offrent des produits d’épargne, démontrant comment l’infrastructure financière bénéficie de multiples expansions de services.

Hawkers représente un jeu d’infrastructure complètement différent — construire des relations directes avec des millions de consommateurs à travers la mode. Avec plus de 4,5 millions de paires de lunettes de soleil vendues dans plus de 20 pays, l’entreprise démontre comment les marques de consommation peuvent évoluer mondialement grâce au marketing numérique et aux opérations rationalisées.

« Une fois que je commence quelque chose, je ne m’arrête tout simplement pas », a déclaré Leopoldo Alejandro Betancourt López à propos de son approche pratique. « J’essaie de voir chaque option qui pourrait devenir négative et j’essaie de l’atténuer à l’avance. »

Capitaliser sur l’économie des plateformes

Le succès d’Auro Travel dans le covoiturage espagnol illustre un autre aspect de sa stratégie : construire des plateformes qui peuvent s’étendre au-delà de leurs services initiaux. L’entreprise a attiré des offres d’acquisition d’environ 200 millions d’euros d’Uber et Cabify fin 2022, démontrant la valeur créée par des plateformes de transport bien positionnées.

« Je fais mon investissement, je m’assure que la structure de commandement est en place et je peux entrer et sortir à ma guise, mais c’est un investissement autonome », a expliqué Leopoldo Alejandro Betancourt López concernant la gestion d’entreprises diverses. « Il n’a pas besoin de moi, mais il a mon attention chaque fois que je peux être là. »

Les entreprises de plateforme bénéficient d’effets de réseau et peuvent s’étendre vers des services adjacents au fil du temps. Le marché de la finance intégrée, croissant de 28,5 % annuellement, démontre comment les plateformes intègrent de plus en plus les services financiers pour capturer plus de valeur des relations clients existantes.

Les solutions de paiement intégrées seules ont généré 105 milliards de dollars mondialement en 2024, tandis que les prêts intégrés, l’assurance et d’autres services financiers créent des opportunités de revenus supplémentaires pour les entreprises de plateforme.

Focus sur la qualité de gestion plutôt que les tendances

Bien que le positionnement de marché importe, Leopoldo Alejandro Betancourt López souligne constamment que les investissements réussis dépendent plus de la qualité de gestion que de suivre des tendances technologiques ou de marché spécifiques.

« Il y a 10 000 bonnes idées là-bas », a-t-il déclaré. « Mais toutes ne deviennent pas une venture réussie — parce qu’il y a de nombreux facteurs qui les rendent réussies. Le plus critique est les personnes. »

Cette approche axée sur les personnes explique comment il peut opérer dans des industries si diverses. Plutôt que d’exiger une expertise sectorielle approfondie dans chaque investissement, il se concentre sur la qualité de la direction et le timing du marché tout en fournissant des conseils et du capital.

« Je m’entoure de bons talents et de personnes dont je pense qu’elles peuvent le gérer efficacement et je peux comprendre ce qu’elles font », a noté Leopoldo Alejandro Betancourt López concernant la gestion d’entreprises dans différents environnements réglementaires et conditions de marché.

Son palmarès démontre comment cette philosophie crée de la valeur. L’expansion de BDK Financial Group à travers l’Afrique de l’Ouest, la croissance d’Hawkers en une marque mondiale, et le positionnement réussi d’Auro Travel reflètent tous une exécution de gestion solide soutenue par ses conseils et ressources.

Positionnement pour multiples opportunités

Les développements actuels du marché suggèrent que sa stratégie de diversification le positionne bien pour diverses opportunités émergentes. L’Amérique du Nord représente 31,5 % du marché mondial de la finance intégrée, tandis que l’Europe montre une croissance significative poussée par des cadres réglementaires promouvant la banque ouverte et le partage de données.

Les paiements commerciaux transfrontaliers en Afrique devraient croître de 20 à 25 % annuellement, pouvant atteindre 600 milliards de dollars d’ici 2030, créant des opportunités pour les fournisseurs d’infrastructure financière.

« Nous allons être plus impliqués dans l’IA, nous allons être plus impliqués dans la fabrication pour la technologie, la robotique, etc. qui est à haut risque, haute récompense », a déclaré Leopoldo Alejandro Betancourt López en discutant des futurs domaines d’investissement.

Plutôt que de parier sur des technologies spécifiques ou des prédictions de marché, son approche crée des options à travers plusieurs secteurs et géographies. À mesure que de nouvelles opportunités émergent — que ce soit dans la finance intégrée, l’intelligence artificielle, ou d’autres technologies transformatrices — ses investissements en infrastructure et plateformes fournissent de multiples voies pour capturer la valeur.

Ce positionnement diversifié reflète sa philosophie d’investissement centrale : identifier où la création de valeur se produira et construire des positions qui bénéficient indépendamment des tendances ou technologies spécifiques qui réussissent finalement. Tandis que les concurrents se concentrent sur des secteurs individuels ou chassent les derniers thèmes d’investissement, il continue de construire une infrastructure qui capture la valeur des changements économiques fondamentaux à travers plusieurs marchés.