Alors que les poêles à bois concurrencent maintenant les cheminées conventionnelles, une nouvelle révolution se prépare dans le domaine du chauffage. Très bientôt, IoT et foyers connectés s’empareront de nos salons, afin d’améliorer notre consommation énergétique. Le tout grâce à une combustion pilotée en temps réel ! Partons à la rencontre des différents équipements qui ont rendu possible une telle prouesse technique.

Le principal intérêt des foyers connectés : une efficacité énergétique accrue

Par rapport à un poêle à bois classique, un foyer connecté se distingue par l’intégration d’une liaison internet et de capteurs de données. Cela lui permet de se changer en un véritable système intelligent, qui adapte son comportement en fonction de la température à l’intérieur de la maison.

De votre côté, vous pouvez booster votre efficacité énergétique en vous appuyant sur ses nombreuses fonctionnalités !

Ajustement automatique de l’arrivée d’air ;

Meilleur rendement de l’équipement grâce à une combustion plus complète du bois ;

; Réduction du volume de combustible consommé pour un niveau de chaleur équivalent.

De plus, ces performances sont encore améliorables. En vous tournant vers un fournisseur comme Wood Fuel Market, vous pouvez acquérir des bûches de nuit en gros pour alimenter votre poêle. Il ne s’agit pas des habituelles bûches RUF, composées de sciure de bois dur !

Au contraire, ces briquettes compactes sont conçues à partir de résineux. Résultat ? Elles mettent 4 fois plus de temps pour brûler entièrement, 8 heures au lieu de 2 ! En mettant ces produits à votre disposition, Wood Fuel Market vous ouvre la voie vers une consommation plus maîtrisée et plus économique. Alliées à la précision de l’IoT et des foyers connectés, ces bûches créent la possibilité d’une combustion pilotée en temps réel.

Un confort d’utilisation supérieur grâce à l’IoT et aux applications dédiées

Jadis, faire un bon feu de cheminée exigeait un certain savoir-faire. De nos jours, nous avons seulement besoin des bons outils.

Mais l’IoT ne nous permet pas seulement de faire des économies d’énergie. Il nous donne aussi le pouvoir de manipuler notre foyer connecté à distance. Et d’organiser une combustion pilotée en temps réel, même quand nous ne sommes pas à la maison !

Pour ce faire, on peut passer des ordres au poêle à bois via une simple application installée sur son smartphone. En commençant par la programmation de l’allumage ou le réglage de la température.

Ces logiciels offrent aussi la possibilité de recevoir des alertes en cas de dysfonctionnement, ou même de suivre en direct la performance de l’équipement ! Il n’y a qu’à télécharger les graphiques de combustion et l’historique des températures intérieures pour être fixé.

La combustion pilotée en temps réel : entre sécurité renforcée et gain de temps appréciable

En permettant une combustion pilotée en temps réel, l’IoT et les foyers connectés entraînent deux bienfaits appréciables pour le consommateur :

La sécurité : les poêles intelligents régulent la combustion de manière à éviter les surchauffes . Alors que le feu est toujours synonyme de risque dans un logement, leur capacité à détecter précocement les anomalies en fait de véritables atouts ;

. Alors que le feu est toujours synonyme de risque dans un logement, leur capacité à détecter précocement les anomalies en fait de véritables atouts ; Un gain de temps inestimable : comme il automatise une foule de réglages et de fonctionnalités, un foyer connecté ne nécessite que très peu d’interventions humaines pour pouvoir fonctionner. Le consommateur a l’esprit tranquille, et peut utiliser son temps pour faire autre chose !

Oui, on remarque de plus en plus de montres connectées aux poignets des ados. Mais ne croyez pas que la mode et la santé soient les seuls domaines concernés par les IoT. Désormais, les objets connectés sont partout. Et ils sont sur le point de révolutionner nos manières de nous chauffer !