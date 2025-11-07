Pour les jardiniers français, la serre de jardin en hiver est une véritable « forteresse de verdure » contre le froid. On y trouve des semis de légumes à transplanter au printemps, des fleurs précieuses nécessitant une température constante, ou encore des plantes tropicales trop fragiles pour être exposées au gel. Mais lorsque le réseau électrique tombe en panne, qu’une maison de campagne souffre d’une alimentation instable ou qu’une coupure survient aux heures de pointe hivernales, le chauffage de la serre s’arrête. En quelques heures, la température chute à zéro, et des plantes soigneusement entretenues risquent de mourir de froid.

C’est précisément pour répondre à ce défi que le Jackery Générateur solaire 3000 Pro a été conçu. Plus qu’un simple générateur, il s’impose comme un véritable generateur solaire maison, capable d’alimenter aussi bien une serre qu’un foyer isolé. Grâce à sa philosophie « énergie solaire + autonomie fiable », il devient le parapluie énergétique des serres de jardin, libérant les jardiniers de l’angoisse des coupures.

Grande capacité + conversion efficace : un chauffage continu, même sous la pluie

Les hivers français sont courts en lumière et riches en pluie, rendant les serres vulnérables au « tout s’arrête dès que le courant s’interrompt ». Avec sa batterie LiFePO4 de 3024 Wh et les panneaux solaires SolarSaga haute performance, le Jackery Générateur solaire 3000 Pro capture efficacement la lumière, même diffuse, dans des régions comme la vallée de la Loire ou les collines du Nord.

Quatre à cinq heures de recharge suffisent pour alimenter un chauffage de 1500 W pendant près de deux heures. En activant le mode économie d’énergie intelligent, la durée de chauffage peut même être prolongée de 30 %, couvrant largement les besoins d’une serre de taille moyenne.

Et si le ciel reste couvert pendant deux ou trois jours ? Sa capacité de 3024 Wh assure encore plus de 3,5 heures d’autonomie avec un chauffage de 800 W, ou 3 heures pour un appareil de 1000 W. Vos plantes ne risquent plus de subir un choc thermique soudain, et vous n’avez plus à vérifier votre compteur toutes les heures.

Résistant à l’humidité + alimentation stable : conçu pour les conditions de serre

Dans une serre d’hiver, l’air est saturé d’humidité, les températures varient fortement, et la plupart des équipements électriques n’y survivent pas longtemps. Avec sa certification IP65 et son design robuste, le Jackery Générateur solaire 3000 Pro reste opérationnel face à la condensation, aux éclaboussures et aux sols humides.

Mieux encore, son système intelligent de contrôle thermique ajuste en temps réel la température interne de la batterie. Que vous soyez dans les Alpes françaises à -20 °C, ou dans une serre montée à 40 °C en plein soleil, la fourniture d’énergie reste stable, sans coupure brutale.

Ses multiples ports permettent aussi de connecter un ventilateur pour réguler l’humidité, un capteur pour suivre la température, ou même un petit système d’arrosage automatique. La gestion du climat de la serre devient alors complète : chaleur, humidité et eau sont sous contrôle.

Silencieux et zéro carbone : l’énergie au service du jardin et de l’environnement

Les jardiniers en France apprécient le calme et la nature autant que la croissance de leurs plantes. C’est là qu’un groupe electrogene silencieux fait toute la différence. Contrairement aux générateurs thermiques qui émettent plus de 60 dB et des fumées désagréables, le Jackery Générateur solaire 3000 Pro fonctionne à seulement 28 dB – plus discret que le vent passant à travers le verre de la serre.

Pas d’odeurs, pas d’émissions de CO₂, juste le bruissement des feuilles et la chaleur douce qui protège vos cultures. Sa batterie solaire LiFePO4 supporte plus de 4000 cycles, garantissant une durée de vie supérieure à dix ans. Une solution économique et écologique, en parfaite adéquation avec l’art de vivre durable des jardiniers français.

Cet hiver, cultivez en toute sérénité

Avec le Jackery Générateur solaire 3000 Pro, vos semis prospèrent, vos fleurs délicates s’épanouissent et vos plantes exotiques résistent au froid, même lorsque le vent d’hiver souffle dehors. Votre serre reste un cocon de verdure, un espace vivant et protégé, où le jardin continue de fleurir malgré la saison glaciale.