De nos jours, diverses solutions existent pour augmenter l’efficience des installations dans un logement. Afin d’en optimiser la gestion thermique, on peut faire appel aux avancées de la domotique pour automatiser son système de chauffage central. On peut aussi investir dans un poêle à bois connecté, qui sera géré à distance et en temps réel. Mais il manque encore un élément essentiel à la création d’une synergie vraiment parfaite ! Aussi, voyons comment les briquettes Bioenex vous permettent d’améliorer cet ensemble et de maximiser vos économies d’énergie.

Bioenex : le fournisseur de combustibles de chauffage au bois de haute qualité arrive sur le marché français !

À l’origine de Bioenex, on trouve une entreprise familiale établie en Lettonie. Depuis plus de 20 ans, cette société s’impose sur le marché national du bois de chauffage haut de gamme. Et en profitant des formidables ressources forestières du pays, elle s’attache à créer de plus en plus de produits innovants, qui présentent une efficacité bien supérieure aux combustibles traditionnels.

Cela fait maintenant quelques mois que Bioenex a décidé de franchir les frontières, et de proposer ses produits sur les marchés belge, néerlandais, allemand et, bien sûr, français. Pour ce faire, l’entreprise lettonne se fonde sur un service de livraison à domicile rapide et efficace. Pour tout savoir sur BIOENEX, il suffit de cliquer sur ce lien !

Sachez seulement que ce timing ne relève pas du hasard. Car les Français sont de plus en plus convaincus par le principe de l’habitat connecté. Or, les briquettes Bioenex s’intègrent parfaitement dans de tels systèmes.

Quels sont les différents types de briquettes Bioenex ?

Le spécialiste Bioenex s’appuie sur de nombreuses années d’expérience pour proposer des briquettes de chauffage variées, adaptées à diverses utilisations :

Les briquettes de nuit EmberGlow : fabriquées à partir d’écorce de résineux 100 % naturelle, elles restent allumées pendant plus de 8 heures, de manière à produire une chaleur constante et uniforme sans besoin d’aucune intervention ;

: fabriquées à partir d’écorce de résineux 100 % naturelle, elles restent allumées pendant plus de 8 heures, de manière à produire une chaleur constante et uniforme sans besoin d’aucune intervention ; Les bûches de bois densifié Turbo : conçues en sciure de bois, elles jouent le rôle d’un combustible ultrarapide, idéal pour réchauffer un espace en quelques minutes ;

: conçues en sciure de bois, elles jouent le rôle d’un combustible ultrarapide, idéal pour réchauffer un espace en quelques minutes ; Les briquettes universelles BlazeBlox : elles constituent un juste milieu entre les deux produits précédents.

Enfin, le catalogue Bioenex contient aussi les fameuses briquettes de sciure EcoBrix. De quoi simplifier la vie des consommateurs de bois de chauffage : à efficacité équivalente, elles se font beaucoup plus économiques !

Il est donc judicieux de s’appuyer sur les propriétés de ces différentes briquettes Bioenex quand on cherche à optimiser la gestion thermique dans un habitat connecté :

Si votre poêle ou votre chaudière à bois est relié à une centrale domotique, l’alimenter avec des briquettes de nuit EmberGlow permet d’ en limiter les redémarrages fréquents et d’en augmenter la durabilité ;

; Grâce aux bûches densifiées Turbo, les systèmes connectés peuvent répondre plus vite à une consigne visant à élever la température ;

visant à élever la température ; Les briquettes BlazeBlox s’adaptent très bien aux besoins intermédiaires, lorsque l’installation domotique cherche à lisser les variations de température sans pour autant avoir à relancer des cycles complets de combustion.

Mais surtout, vous optimisez votre rendement grâce à l’efficacité supérieure de ces produits. Les Ecobrix en sont l’exemple le plus frappant : en proposant une combustion propre et fluide tout en se faisant plus compactes que les bûches classiques, elles permettent de régler le problème du stockage du combustible.

L’un des principaux inconvénients quant on cherche à équiper son logement d’appareils de chauffage connectés ! Les produits Bioenex constituent donc des innovations technologiques qui améliorent l’expérience des usagers, quels que soient leurs objectifs en termes de chauffage domestique.