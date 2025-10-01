Les entreprises d’aujourd’hui font face à des défis de gestion de plus en plus complexes. Entre la comptabilité, les stocks, la maintenance des équipements et le suivi des performances, il devient difficile de tout coordonner efficacement. C’est là qu’interviennent deux outils numériques complémentaires : l’ERP et l’EAM.

Pour mieux comprendre comment ces 2 solutions fonctionnent ensemble, nous vous invitons à consulter le Guide de l’EAM : de la stratégie à la mise en œuvre qui présente les bases de cette approche.

Qu’est-ce qu’un ERP et un EAM ?

L’ERP : centraliser la gestion administrative

Un ERP (Enterprise Resource Planning), parfois appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) en français, est un logiciel qui rassemble tous les processus administratifs de l’entreprise dans un seul système. Il gère la comptabilité, les ressources humaines, les achats, les ventes et les projets.

Concrètement, quand un commercial saisit une commande, l’information se transmet automatiquement au service comptable, met à jour les stocks et informe la production. Plus besoin de ressaisir les données plusieurs fois ou de faire circuler des documents papier.

L’EAM : optimiser les équipements

L’EAM (Enterprise Asset Management), ou Gestion des Actifs d’Entreprise, se concentre sur les équipements et machines de l’entreprise. Il suit leur état, programme les maintenances et optimise leur utilisation.

Au lieu d’attendre qu’une machine tombe en panne, l’EAM permet de planifier les interventions à l’avance, de gérer les pièces de rechange et de suivre les coûts de maintenance. C’est un changement d’approche important : on passe de la réparation d’urgence à la maintenance préventive.

Pourquoi associer ERP et EAM ?

Ces deux systèmes fonctionnent mieux ensemble. L’ERP gère les aspects financiers et commerciaux, tandis que l’EAM s’occupe des équipements. Leur combinaison offre une vue globale de l’entreprise.

Par exemple, quand l’EAM détecte qu’une machine a besoin d’une pièce de rechange, l’information remonte dans l’ERP qui peut automatiquement passer commande au fournisseur. Si une maintenance est programmée, l’ERP ajuste le planning de production pour éviter les retards.

Cette coordination automatique évite les erreurs, réduit les temps d’arrêt et améliore la rentabilité.

L’apport des nouvelles technologies

Les capteurs connectés changent la donne

Avec l’Internet des Objets (IoT), les machines peuvent désormais communiquer leur état en temps réel. Des capteurs mesurent la température, les vibrations ou la consommation électrique et transmettent ces données au système EAM.

Cette surveillance continue permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques. Une température qui monte anormalement ou des vibrations inhabituelles peuvent signaler un problème naissant.

L’intelligence artificielle pour aller plus loin

L’intelligence artificielle analyse toutes ces données pour identifier des tendances et prédire les pannes. Elle apprend des historiques de maintenance et devient progressivement plus précise dans ses prédictions.

Ces technologies permettent de passer de la maintenance préventive (basée sur des calendriers fixes) à la maintenance prédictive (basée sur l’état réel des équipements).

Les bénéfices concrets

L’adoption d’une solution ERP/EAM intégrée apporte des résultats mesurables :

Réduction des coûts de maintenance de 20 à 40 %

Diminution des stocks de pièces détachées de 20 à 30%

Amélioration de la disponibilité des équipements

Meilleure visibilité sur les coûts réels

Les points de vigilance

Cette transformation demande une préparation soignée. Il faut former les équipes, adapter les processus et s’assurer que les données soient de qualité. Le changement d’habitudes peut prendre du temps et nécessite un accompagnement.

Le choix entre une solution complète d’un seul éditeur ou la combinaison de plusieurs logiciels spécialisés dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise.

Conclusion

L’intégration ERP/EAM représente une évolution naturelle pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur efficacité. Ces outils permettent de mieux coordonner les activités, de réduire les coûts et d’anticiper les problèmes.

La technologie évolue rapidement, mais le principe reste le même : disposer d’informations fiables et à jour pour prendre de meilleures décisions.

Pour réussir ce type de projet, faites-vous accompagner par un cabinet de conseil spécialisé. Abrennis, cabinet expert en transformation digitale ERP/EAM, aide les entreprises à structurer leurs projets et à choisir les meilleures solutions.