En 2026, la facturation en France va vivre une vraie révolution ! Fini les papiers qui s’empilent, place à l’ère numérique et à la plateforme agréée qui devient le passage obligé pour toutes les entreprises, petites ou grandes, assujetties à la TVA. La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) l’a décidé, la facture électronique se généralise et la conformité devient la règle du jeu.

Si la réforme impose de nouvelles habitudes, elle offre aussi un incroyable terrain de jeu pour booster la gestion, la productivité et la sécurité de chaque entreprise. Vous sentez déjà monter le stress ? Restez serein, la solution existe et elle s’appelle Open Bee.

Dématérialisation et plateforme agréée, un nouveau duo gagnant

Chaque entreprise française va bientôt se confronter à une nouveauté, à savoir envoyer et recevoir toutes les factures uniquement en version électronique, via une plateforme agrée pour la réforme de la facture. Cette nouvelle donne, tout droit sortie du grand plan d’accélération numérique, vise à simplifier les échanges, lutter contre la fraude et centraliser les informations fiscales. Pas question de bricoler en solo ! La réforme prévoit des acteurs bien identifiés. D’un côté, le Portail Public de Facturation (PPF) qui gère l’annuaire et centralise les données fiscales. De l’autre, la star du moment, une plateforme habilitée à transmettre directement vos factures à vos clients ou à vos fournisseurs et à l’administration.

À partir de septembre 2026, toutes les entreprises recevront leurs factures via une plateforme agréée, même celles qui n’émettent pas encore de factures électroniques. Puis, dès septembre 2027, l’obligation concerne aussi l’émission pour tous : PME, TPE, grandes entreprises, plus personne ne coupera au passage par une plateforme agréée pour rester dans les clous. Ce changement demande un vrai choix stratégique.

Nul besoin de jouer à cache-cache avec les nouvelles règles ! La plateforme agréée n’assure pas seulement la transmission des factures. Elle vérifie leur conformité, sécurise leur archivage, simplifie le reporting fiscal et garantit la confidentialité des échanges. Contrairement aux solutions compatibles ou au simple portail public, seule une PA détient le super pouvoir de gérer tous les flux de facturation directement, du client à l’administration, sans détours ni perte de temps.

Open Bee est une plateforme agréée

Dans le paysage des plateformes agréées, Open Bee sort franchement du lot. Bien plus qu’une simple passerelle vers la conformité, Open Bee propose une expérience complète grâce à sa double expertise. Ce choix technologique place la barre très haut : automatisation des processus, archivage sécurisé longue durée, tableau de bord interactif, analyse fine des flux, tout est pensé pour faciliter le quotidien.

Open Bee garantit une gestion documentaire à toute épreuve, du traitement automatisé des factures à leur archivage numérique sécurisé. Un coffre-fort numérique certifié, la conformité RGPD et la certification ISO 27001 offrent une sécurité maximale à chaque étape. Vos données restent bien au chaud et toujours accessibles ! Côté pilotage, un tableau de bord clair permet de suivre chaque facture, analyser les flux, anticiper les pics d’activité et visualiser l’ensemble du cycle documentaire en temps réel. Ce n’est pas de la magie, c’est juste de la technologie bien pensée.

L’automatisation du traitement des factures permet d’éliminer les erreurs de saisie et d’accélérer chaque étape du cycle de vie des documents. Les processus deviennent plus fluides, plus rapides et beaucoup plus fiables. Archivage numérique longue durée ? La tranquillité d’esprit est assurée grâce à un accès continu et sécurisé à l’historique complet de toutes les factures. Vous souhaitez des statistiques ou un reporting avancé ? Les outils analytiques Open Bee sont là pour transformer chaque flux en levier de décision stratégique.

S’appuyer sur Open Bee, c’est aussi pouvoir compter sur un accompagnement personnalisé. Un réseau de partenaires certifiés, une équipe d’experts disponible, un support réactif, tout est prévu pour un déploiement facile et un suivi de qualité. L’intégration à l’existant ne pose plus de problème, même pour les TPE ou les PME peu digitalisées.

Le moment idéal pour moderniser la gestion documentaire

Prévoir la mise en conformité avec la réforme, c’est aussi l’occasion de donner un vrai coup de jeune à la gestion de l’information dans l’entreprise. Fini les dossiers papier qui traînent, les validations interminables et les pertes de documents. La plateforme agréée Open Bee transforme la facturation en une expérience fluide, collaborative et sécurisée, du premier envoi jusqu’au reporting final. Profiter de la réforme pour passer à une gestion dématérialisée, c’est aussi gagner du temps, réduire les coûts et renforcer la productivité au quotidien.

La réforme de la facture électronique bouleverse les habitudes, mais elle ouvre aussi la porte à une gestion plus moderne, plus efficace et plus sûre de l’information en entreprise. Miser sur une plateforme agréée comme Open Bee, c’est choisir la tranquillité, la performance et l’accompagnement sur mesure.