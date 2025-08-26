Vous craignez que votre enfant soit victime de cyberharcèlement sur Instagram ? Vous n’êtes pas seul·e : c’est un problème de plus en plus fréquent, surtout chez les ados. Bonne nouvelle : il existe des solutions. Entre les outils internes d’Instagram et ceux de suivi parental comme Eyezy, vous pouvez protéger vos enfants plus efficacement.

👀 Utiliser Eyezy pour surveiller Instagram

Commençons par Eyezy (https://www.eyezy.com/fr/forum/), l’application de contrôle parental qui permet de garder un œil sur l’activité de votre enfant sur les réseaux sociaux. Son tableau de bord vous aide à détecter d’éventuelles situations de harcèlement et à intervenir à temps.

Ce que propose Eyezy :

Consultation des messages privés échangés sur Instagram ;

Suivi des posts et des contacts ;

Possibilité de paramétrer des alertes spécifiques (mots-clés liés au harcèlement par exemple) ;

Accès à l’historique de connexions, appels et localisation en temps réel.

👉 Utilisé de manière responsable, Eyezy donne aux parents une vue d’ensemble pour prévenir le cyberharcèlement au lieu de subir ses conséquences.

🚩 Reconnaître les signes de cyberharcèlement

La prévention commence par l’observation. Voici des indices d’alerte qui doivent attirer votre attention :

Changements émotionnels : anxiété, colère ou tristesse, surtout après l’utilisation du téléphone.

Comportements inhabituels : rejet d’activités sociales ou perte d’intérêt pour des loisirs appréciés.

Symptômes physiques : insomnie, maux de tête, baisse ou augmentation de l’appétit.

Identifier tôt ces signaux peut permettre une intervention rapide et éviter une escalade.

🛡️ Les outils intégrés d’Instagram contre le cyberharcèlement

Instagram offre plusieurs fonctions parfois méconnues mais très utiles :

Bloquer & signaler : depuis le profil de l’utilisateur, cliquez sur les trois points > Bloquer ou Signaler.

Restreindre : limite les interactions (l’agresseur ne voit plus si vous êtes en ligne).

Filtres de commentaires : activez Masquer les commentaires offensants et ajoutez vos propres mots filtrés (Paramètres > Confidentialité > Commentaires).

Mots cachés : bloque automatiquement les messages privés contenant des propos offensants (Paramètres > Confidentialité > Mots cachés).

🚨 Que faire si le harcèlement persiste ?

Si les outils d’Instagram ne suffisent pas :

Conservez les preuves (captures d’écran des messages ou commentaires). Contactez les autorités compétentes, surtout si votre enfant est menacé. Prévenez l’école, particulièrement si le harceleur est un camarade : en général, les établissements sont tenus d’agir.

💬 Éduquer votre enfant au cyberharcèlement

La technologie ne suffit pas : l’éducation reste la clé. Expliquez clairement :

Ce qu’est le harcèlement et pourquoi il est nocif ;

L’importance de protéger ses informations personnelles ;

L’usage des boutons Signaler et Bloquer ;

Qu’il ne faut jamais répondre aux agresseurs (cela aggrave souvent la situation).

Encouragez un dialogue régulier autour de leurs expériences en ligne, afin qu’ils puissent venir à vous sans crainte.

🌱 Promouvoir un comportement positif en ligne

Apprenez à vos enfants à être acteurs du respect numérique :

Défendre leurs camarades victimes ;

Réfléchir avant de poster ou commenter ;

Être eux-mêmes exemplaires sur les réseaux.

Un climat familial positif, allié aux bons réflexes numériques, contribue à réduire les risques.

Conclusion

Mettre fin au cyberharcèlement sur Instagram nécessite une triple approche :

des outils de suivi parental comme Eyezy,

l’utilisation des paramètres intégrés d’Instagram,

et surtout le dialogue éducatif avec vos enfants.

Restez vigilant, maintenez la communication ouverte et agissez rapidement si nécessaire. Ensemble, nous pouvons faire d’Instagram un espace plus sûr, bienveillant et respectueux.