Liberation of Undermine est l’un des raids les plus importants et les plus gratifiants de l’extension The War Within, dans lequel les joueurs doivent traverser un réseau de tunnels souterrains remplis d’araignées, de mutants et de mages.

Cet endroit est radicalement différent de la plupart des donjons dans ses mécanismes, son thème et sa progression.

Dans ce guide, nous analyserons les formats de raid généraux, détaillerons les stratégies pour vaincre les boss, et vous donnerons des conseils et des recommandations utiles pour la préparation et l’équipement optimal. Pour augmenter vos chances, privilégiez le format guilde ou les groupes de confiance, et évitez de compter sur des joueurs aléatoires. Vous pouvez également compter sur l’aide de joueurs professionnels qui termineront le raid pour vous et vous laisseront toutes les récompenses en bonus. Ainsi, vous obtiendrez le meilleur équipement, les meilleures armes, les meilleurs artefacts et les meilleurs succès en jouant en difficulté élevée. Vous pouvez trouver de tels assistants ici.

Description générale du raid

Niveaux de difficulté : normal, héroïque, mythique.

Nombre de boss – 5.

Niveau de vitesse minimum – 540+, c’est l’indicateur recommandé pour réduire le risque d’essuyages.

Fonctionnalités du raid – mécanismes avec pièges, beaucoup de mouvements verticaux, il y a des phases de lumière et d’obscurité, des monstres secondaires renforcés.

Structure du raid

Ton Porteur de raid WoW Libération d’Undermine sera divisé en 3 zones thématiques :

Secteur mécanique – pièges, tours, dégâts explosifs.

Laboratoire profond – monstres alchimiques et magie.

Heart of Resistance – boss finaux, épilogue de l’ensemble Porteur de raid Warcraft.

1er huées – Général Pyrrhon

Pyrrhon – Un énorme gobelin dans un exosquelette, qui est le chef de l’équipe d’attaque, qui utilise le feu et le métal.

Mécanique principale :

Cercles de feu – Frappes AoE autour de lui, le tank doit garder le boss à distance du groupe.

Étapes destructrices – toutes les 30 secondes, le boss piétine le sol et envoie des ondes de choc contre lesquelles vous devez vous cacher derrière des couvertures et des piliers.

Capture laser – vise un joueur aléatoire et tire après 3 secondes.

Tactiques de combat :

Le tank emmène le boss jusqu’au bord de l’arène.

Le raid se déroule en arc de cercle pour éviter des dégâts massifs.

Les pièges apparaissent toutes les 45 secondes, détruisez-les de manière synchrone pour ne pas démarrerWoW TWW doit porterdepuis le début.

Butin potentiel :

Une ceinture avec amélioration d’armure pour les chars.

Épaules pour Rogue avec bonus d’attaque et de vitesse de déplacement.

Armes avec un effet de tir DoT.

2e boss – Alchimancienne Célesta

Célesta manipule les éléments instables. Elle alterne entre plusieurs phases : attaques de feu, libération de poison et magie.

Mécanique principale :

Phase des éléments – tous les 25% de la santé du boss, les phases changeront, Feu, Poison et Magie.

Invoquer des slimes – pendant la phase Poison, des monstres supplémentaires apparaîtront qui restaureront la santé du boss, ils doivent être tués rapidement.

Réfléchir la magie – dans la dernière phase, une partie des dégâts sera renvoyée aux joueurs.

Tactiques de combat :

Phase de feu – utilisez des barrières magiques et des temps de recharge en défense et en attaque.

Phase de poison – tuez rapidement le slime et revenez vers le boss.

Phase de magie – utilisez les rafales avec précaution et uniquement après la phase de retour des dégâts, sinon vous pouvez facilement vous tuer.

Butin potentiel :

Anneau avec toutes les résistances élémentaires.

Bâton pour personnages magiques.

Robe avec une chance d’activer un bouclier qui absorbe les dégâts.

3e boss – Drex le Machiniste

Un boss de puzzle qui contrôle des plates-formes, des tourelles et des ponts qui s’effondrent.

Mécanique de combat :

Le combat se déroulera sur 3 niveaux de plates-formes mobiles avec le boss poursuivi.

Les joueurs doivent désactiver les tourelles pour les empêcher d’avoir la moindre chance d’interrompre votre Porteur de raid WoW.

Si vous ne refroidissez pas les pylônes, ils surchaufferont et exploseront.

Tactiques de combat :

Vous devez diviser l’escouade en deux groupes, l’un frappera le boss et le second désactivera les tourelles et refroidira les pylônes.

La tourelle est une cible prioritaire dans la deuxième phase du combat.

Lors de la transition des niveaux, il est important d’utiliser des compétences défensives pour éviter les morts.

Butin:

Des bottes d’ingénierie avec une touche d’originalité.

Bijou légendaire avec une option de téléportation vers la plateforme.

Ceinture universelle avec bonus d’attributs.

4e boss – L’Ombre de l’Ancêtre

Un combat psychologique. Chaque joueur affrontera sa propre ombre.

Mécanique de combat :

Phase de séparation – chaque joueur se bat uniquement avec sa propre copie et ne voit pas les autres.

La copie s’adapte à votre classe, alors ne vous attendez pas à un combat facile. Les tanks subiront des affaiblissements, les lanceurs de sorts verront leurs sorts interrompus, etc.

Après avoir vaincu l’ombre, vous retournerez automatiquement à l’emplacement et continuerez votre Porteur de raid WoW Libération d’Undermine.

Tactiques de combat :

Utilisez des capacités défensives pour combattre l’ombre, vous êtes ainsi assuré de gagner.

Gardez les rafales jusqu’à la phase d’unification, puis le boss apparaîtra et vous devrez investir tous les dégâts disponibles.

Plus votre escouade bat de copies, plus l’ennemi final sera faible.

Butin potentiel :

Une cape unique avec un effet d’invisibilité avec une petite réserve de HP. Une épée à une main avec des bonus dans les batailles contre les ombres. Un médaillon qui augmente tous les types de dégâts contre les humanoïdes.

Le boss final est le Saboteur Suprême Meltar

Il s’agit d’un saboteur gobelin aux commandes d’une immense machine de destruction. Le combat se déroulera en trois phases et nécessitera une coordination précise de la part du groupe.

Mécanique de combat :

Phase 1 – Vous devez détruire les générateurs d’énergie aux bords de l’arène.

Phase 2 – Meltar sort vers vous et provoque une vague de détonations.

Phase 3 – L’autodestruction est activée, et vous avez exactement 3 minutes pour détruire le boss, sinon une explosion et un wipe.

Vous devez immédiatement vous éloigner du site d’apparition de la mine.

Vous devez être à l’intérieur du dôme d’énergie pendant l’ultime du boss, sinon vous mourrez instantanément.

Évitez le feu, qui occupera l’espace de l’arène et causera des dégâts.

Tactiques de combat :

Répartissez les joueurs dans les coins à l’avance afin que chaque générateur subisse des dégâts et ne se tienne pas au centre.

Les tanks doivent garder le boss plus près du mur pour libérer de l’espace au centre.

En phase 3, investissez tout ce que vous avez dans les dégâts et la défense, si vous n’avez pas le temps dans 3 minutes, alors votre raid échouera.

Butin potentiel :

Casque de raid, universel pour toutes les classes.

Arme à deux mains avec effet de chaîne d’éclairs.

Bibelot – interrupteur de mode d’urgence, qui se déclenche lorsque les HP sont faibles.

Classes recommandées pour un raid réussi

Tank – Mobilité du druide et bouclier du paladin pour la protection du raid.

Guérisseurs – Nature de chaman pour les soins de zone et disciplines de prêtre pour la protection.

DPS – un voleur pour les pièges, un mage pour la zone d’effet et un chasseur ou un démoniste pour contrôler des monstres supplémentaires.

Objets utiles pour le raid

Teintures pour la vitesse de course, l’attaque et le lancer.

Résistances au feu et au poison.

Parchemins, nourriture, alchimie, runes et tout ce qui peut augmenter votre attaque ou votre défense.

Suppression des affaiblissements – ingénierie, bibelots et compétences de classe.

Libération d’Undermine c’est un raid qui nécessite une bonne coordination d’équipe, des tanks confiants, des soigneurs stables et le bon DPS qui sera au bon endroit au bon moment.

C’est l’un des raids les plus difficiles de La Guerre Intérieure, alors faites le plein de potions, de résistances, de nourriture et de tout ce qui vous aidera à gagner. Ne sous-estimez pas les monstres secondaires et les mécanismes du donjon, respectez les temps de recharge lors des phases importantes et surveillez le chronomètre quel que soit le niveau de difficulté.

Pour terminer le raid en toute confiance, vous avez besoin d’un groupe stable, mais si vous êtes seul et que vous avez besoin de trophées et d’un exploit, alors achetez un support pour votre raid Libération d’Undermine à bas prix dans WoWpar SkyCoach, où des joueurs professionnels vous guideront à travers toutes les phases, vous garantiront la victoire et vous laisseront toutes les gouttes, et si vous n’avez pas de chance avec les trophées, le service vous compensera pour ce voyage.