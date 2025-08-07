Dans l’univers des cryptomonnaies, certains investisseurs aiment se dire “maximalistes”. Un terme qui signifie qu’ils croient dur comme fer qu’une seule crypto (souvent Bitcoin ou Ethereum) survivra à toutes les autres, et finira par capter l’ensemble de la valeur. Cette tendance fait son chemin depuis des années sur les réseaux sociaux crypto. C’est même une conviction profonde chez de nombreux investisseurs Bitcoin. Mais il est vrai qu’elle occulte aussi une réalité plus nuancée des cryptos : chaque actif numérique a été créé avec des idées différentes. Et donc des cas d’usages différents.

Comprendre la diversité des cryptomonnaies et les cas d’usage possibles

Si Bitcoin (2009) a été la première cryptomonnaie, des milliers d’autres projets ont suivi, avec des fortunes diverses. Aujourd’hui, le portail CoinGecko recense facilement plus de 10 000 actifs numériques différents. Devant tant d’acteurs, la question qui se pose forcément est de savoir quelles crypto à acheter pour l’investisseur. La réponse : tout dépend entièrement du cas d’usage que vous cherchez à accomplir :

Conserver de la valeur sur le long terme ? Achetez plutôt des cryptomonnaies “réserves de valeur” comme les stablecoins calqués sur la valeur du dollar et de l’euro.

Générer des revenus réguliers ? Achetez des cryptomonnaies proposant le staking, qui permet de laisser ses actifs en séquestre contre un rendement versé quotidiennement.

Effectuer des paiements rapides à l’international ? Là encore, ce sont les stablecoins qui vous permettront de régler des montants en crypto-dollars ou en crypto-euros.

Tenter des gains spéculatifs ? Allez plutôt sur les cryptomonnaies émergentes, les cryptos en phase de lancement, car c’est là que se situe généralement le potentiel pour faire x10, x100 sinon plus, à court terme.

Vous voyez que chaque catégorie d’usage correspond à des cryptomonnaies spécifiques, avec leurs forces et leurs limites. Examinons chacune de ces catégories.

La spéculation sur les cryptos émergentes pour chercher des gains à court terme

C’est sur les cryptomonnaies en phase de lancement qu’on observe généralement les gains les plus spectaculaires. C’est sur ce genre de cryptos que de nombreuses fortunes se sont faites, par exemple sur Solana (SOL) qui est passé de 0,50$ à 250$ entre 2020 et 2021. La spéculation crypto ressemble beaucoup au capital-risque, et beaucoup d’investisseurs se spécialisent dans la recherche du prochain succès de l’écosystème. Ces derniers mois, voici des niches particulièrement actives à surveiller pour la spéculation :

Cryptos IA : des projets utilisant l’intelligence artificielle pour résoudre un problème sur la blockchain

Gaming/Metaverse : les jeux vidéo tokenisés

Layer 2 : les solutions pour accélérer le réseau Ethereum, foncièrement lent car privilégiant la sécurité

Meme coins : de purs paris communautaires, ultra-volatils

Finance (DeFi) nouvelle génération : des protocoles financiers innovants

La règle d’or et de diversifier sur plusieurs projets plutôt que de tout miser sur un seul. Et surtout, prenez des profits régulièrement plutôt que d’attendre le sommet hypothétique.

Les cryptos « réserves de valeur » pour protéger son épargne et envoyer de l’argent

Paradoxalement, ce ne sont pas les cryptos les plus volatiles (haussières) qui protègent le mieux votre épargne. Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont la valeur reste stable car elle est “collée” à une monnaie traditionnelle. Concrètement, 1 USDC vaut 1 dollar américain, 1 EURC vaut 1 euro. Des réserves bancaires en dollars, en euros et surtout en titres du Trésor américain garantissent cette parité fixe. Actuellement, les principaux stablecoins sont les suivants :

USDC : le stablecoin dollar le plus régulé et transparent

USDT (Tether) : le plus utilisé au monde malgré des controverses sur ses réserves

DAI : stablecoin décentralisé sans société centrale qui le contrôle

PYUSD : stablecoin lancé par le géant PayPal et accessible dans la célèbre appl de paiement

EURC : stablecoin euro pour éviter le risque de change dollar/euro

Ces stablecoins séduisent particulièrement les épargnants de pays touchés par l’hyperinflation. En Argentine où l’inflation dépasse 100% par an, détenir des pesos revient à perdre la moitié de son pouvoir d’achat chaque année. Les crypto-dollars offrent une échappatoire immédiate et accessible depuis un simple smartphone.

Pour envoyer de l’argent à l’étranger, les stablecoins battent les banques traditionnelles à plate couture. Un virement SWIFT prend, rappelons-le, 3 à 5 jours ouvrés et coûte entre 20 et 50 euros. Avec les stablecoins et le paiement par blockchain, le transfert s’effectue en quelques secondes, pour moins de 0,01 euro de frais !

Le staking : transformer ses cryptos en livret d’épargne nouvelle génération

Techniquement, le staking permet de verrouiller des cryptomonnaies afin de participer à la sécurisation d’un réseau blockchain. En échange, vous recevez des récompenses quotidiennes ou hebdomadaires, exactement comme des intérêts servis sur un placement. Une grande majorité de cryptos offrent le staking, mais actuellement, voici des cryptos dont les volumes “stakés” sont les plus importants :

Ethereum (ETH) : ~4% annuel, la référence du staking sécurisé

Cardano (ADA) : 4 à 6% annuel

Polkadot (DOT) : 10 à 14% annuel

Cosmos (ATOM) : 15 à 20% annuel

Solana (SOL) : 5 à 7% annuel

Aujourd’hui, les grandes plateformes comme Binance ou Kraken proposent de placer vos cryptos en staking : c’est plus simple car les cryptos sont disponibles à tout moment, retirables en quelques clics, en échange d’un rendement un peu réduit. Retenez toutefois que ces rendements alléchants cachent des risques qu’il faut bien comprendre. Si une crypto stakée perd 50% de sa valeur, vos 10% de rendement annuel ne compenseront pas la chute !