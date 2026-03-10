Rising Lion Ventures a été fondée autour d’une proposition audacieuse : l’une des opportunités de capital-risque les plus attractives de la prochaine décennie pourrait émerger d’un futur Iran ouvert, économiquement libéralisé et reconnecté au monde.

Plutôt que d’attendre que ce moment arrive, l’entreprise se positionne dès maintenant. Sa mission est d’identifier, soutenir et faire grandir les fondateurs qui pourraient contribuer à façonner le prochain chapitre de l’économie iranienne, ce qu’elle décrit comme l’essor de la « Lion Economy ». Pour Rising Lion, il ne s’agit pas simplement de l’histoire d’un marché qui rouvre. Il s’agit de la libération de décennies d’énergie entrepreneuriale, de demande des consommateurs et de potentiel humain restés comprimés.

Cette vision distingue l’entreprise. Rising Lion Ventures n’opère pas comme un fonds conventionnel à la recherche des opportunités consensuelles du moment. Il s’agit d’une plateforme de pionnier, guidée par une thèse d’investissement fondée sur la conviction que, lorsque l’Iran entrera finalement dans une ère post-isolement, le rythme de la transformation économique pourrait être extraordinaire. Un vaste marché intérieur, des talents techniques profonds, une diaspora très accomplie et la nécessité de reconstruire des systèmes essentiels pourraient se combiner pour créer un environnement de venture capital que les investisseurs ne rencontrent rarement plus d’une fois par génération.

Depuis sa base au Dubai International Financial Centre, avec une présence stratégique à Londres, Toronto et Téhéran, Rising Lion construit dès aujourd’hui pour cet avenir. L’entreprise se concentre sur la mise en place des bonnes infrastructures avant tout point d’inflexion : confiance, capital, relations avec les fondateurs, réseaux et capacité opérationnelle. L’objectif est simple. Lorsque le marché évoluera, les sociétés de son portefeuille ne devront pas réagir dans l’urgence. Elles devront être prêtes à prendre les devants.

Agir tôt à la recherche d’un avantage de premier entrant

Le timing est une caractéristique déterminante de la stratégie de Rising Lion.

L’entreprise comprend une réalité qui s’est répétée sur de nombreux marchés frontières et en transition : au moment où le capital institutionnel se sent enfin à l’aise, les opportunités les plus asymétriques ont souvent déjà disparu. Les investisseurs qui génèrent des rendements hors normes sont souvent ceux qui acceptent d’agir avant que le consensus général du marché ne se forme.

Cette logique est au cœur de l’approche de Rising Lion. Depuis 2026, l’entreprise source et évalue des startups Seed et Series A dirigées par des fondateurs qui construisent des entreprises scalables et technologiques pour un futur marché iranien. Certains de ces entrepreneurs opèrent à l’intérieur de l’Iran malgré des contraintes difficiles. D’autres appartiennent à la diaspora iranienne et développent leurs projets à l’étranger avec l’intention de servir l’Iran à long terme lorsque les conditions évolueront. Dans les deux cas, Rising Lion recherche des fondateurs qui associent solidité technique et compréhension fine des réalités culturelles, opérationnelles et réglementaires du marché qu’ils espèrent façonner.

Dans le même temps, l’entreprise constitue une base de Limited Partners alignés avec une vision de long terme. Sa stratégie de levée de fonds vise des investisseurs qui comprennent comment se crée souvent la richesse générationnelle : en entrant tôt, quand l’incertitude reste élevée mais que le potentiel de hausse est encore largement mal valorisé. Pour ces LPs, Rising Lion offre une exposition à ce qu’elle considère comme l’une des plus grandes histoires du capital-risque sur marché frontière de la prochaine décennie.

Une thèse d’investissement construite autour d’un changement historique

Le cas d’investissement de Rising Lion repose sur une thèse macroéconomique en trois volets concernant ce qui pourrait se produire lorsqu’un pays ayant l’ampleur, la démographie et les capacités de l’Iran sera enfin libéré d’une répression politique et économique prolongée.

Le premier pilier est une croissance de rattrapage compressée.

Des décennies de sanctions, d’inefficacité et de distorsions autoritaires ont créé des manques dans presque tous les grands secteurs de l’économie. La demande des consommateurs a été reportée. La modernisation des entreprises a été retardée. Les infrastructures ont stagné. Sur de nombreux marchés, le développement se fait progressivement. Mais dans les pays qui émergent d’un long isolement, des années de progrès différés peuvent se condenser en un cycle beaucoup plus court, avec plusieurs secteurs qui accélèrent en même temps. Rising Lion estime que, dans un environnement libéralisé, la demande pourrait ne pas se construire séquentiellement, mais bondir simultanément dans la finance, la santé, l’éducation, la logistique, l’énergie et les services numériques. C’est pourquoi l’entreprise ne considère pas l’Iran comme un marché émergent standard. Elle y voit une rare remise à zéro économique.

Le deuxième pilier est le capital humain.

Avec une population de plus de 90 millions d’habitants et un âge médian d’environ 32 ans, l’Iran représente l’un des bassins de talents les plus vastes et les mieux formés de la région. Sous les dysfonctionnements politiques du pays se trouve une société riche en ingénieurs, scientifiques, médecins, designers et jeunes professionnels techniquement qualifiés. Rising Lion considère cette densité de talents comme l’un des actifs les plus sous-estimés du marché. Dans de nombreuses économies frontières, le capital arrive avant que les talents n’atteignent leur pleine maturité. En Iran, c’est peut-être l’inverse. Le talent existe, mais l’écosystème qui l’entoure a été contraint. Une fois ces contraintes levées, la capacité à construire pourrait émerger rapidement – et à grande échelle.

Le troisième pilier est la mobilisation de la diaspora.

La diaspora iranienne figure parmi les communautés les plus dispersées, les plus éduquées et les plus accomplies professionnellement au monde. Rising Lion estime que cette communauté pourrait jouer un rôle disproportionné dans toute future transformation économique. La valeur de la diaspora va bien au-delà du capital. Elle comprend l’expérience opérationnelle, les talents exécutifs, le mentorat, la compréhension réglementaire, la crédibilité institutionnelle et l’accès aux marchés mondiaux. En pratique, la diaspora pourrait devenir un pont entre les entrepreneurs iraniens et l’économie internationale. La thèse de Rising Lion est que l’organisation précoce de ce pont pourrait s’avérer être l’un des avantages stratégiques les plus puissants du marché.

Soutenir les secteurs qui pourraient définir une nouvelle économie

Rising Lion se concentre sur les secteurs où les besoins structurels sont les plus profonds et où la technologie a le potentiel de créer des résultats de rupture dans un Iran libéralisé.

La fintech et la banque numérique figurent en tête de liste. Dans une économie historiquement très orientée cash et disposant d’un accès limité aux outils financiers modernes, la croissance future du commerce transfrontalier et des transferts de la diaspora pourrait générer une forte demande en infrastructures numériques. Rising Lion explore des opportunités dans les paiements, les rails de transfert d’argent, les portefeuilles numériques, la néobanque et l’inclusion financière au sens large. Dans une économie reconnectée, la fintech pourrait devenir l’un des moyens les plus rapides de formaliser l’activité économique et de relier consommateurs et entreprises au commerce mondial.

La healthtech et la medtech représentent un autre axe majeur. Le système de santé iranien a été confronté à des tensions structurelles, des ruptures d’approvisionnement et des lacunes technologiques persistantes. Rising Lion voit des opportunités dans la télémédecine, le diagnostic, les dispositifs médicaux, la numérisation des dossiers de santé et la modernisation de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. Selon l’entreprise, reconstruire l’infrastructure de santé n’est pas seulement une opportunité commerciale, mais une exigence fondamentale pour la productivité, la confiance et la reprise de long terme.

L’agritech et la sécurité alimentaire sont tout aussi stratégiques. Le stress climatique, la rareté de l’eau et les inefficacités des chaînes d’approvisionnement ont fait de l’agriculture un domaine où l’innovation pourrait avoir un impact disproportionné. Les startups utilisant des capteurs, l’IA, des drones, des systèmes de chaîne du froid et des logiciels logistiques pourraient contribuer à rendre la production alimentaire plus résiliente et plus efficace. Dans un pays où la stabilité alimentaire et la productivité rurale ont des conséquences économiques et politiques importantes, ces solutions pourraient devenir indispensables.

Il en va de même pour l’énergie propre. L’Iran dispose d’atouts naturels importants, notamment un fort potentiel solaire, mais une grande partie de ses infrastructures énergétiques héritées reste inefficiente. Rising Lion étudie des opportunités pilotées par le logiciel et activées par la technologie dans le déploiement du solaire, le stockage de l’énergie, les réseaux intelligents et les systèmes énergétiques distribués. Dans une économie en reconstruction, l’innovation énergétique ne concerne pas seulement la durabilité. Elle concerne la fiabilité, la résilience et la compétitivité industrielle.

Dans l’edtech et le futur du travail, la thèse est claire : si l’Iran se réintègre aux marchés mondiaux, sa main-d’œuvre aura besoin de certifications modernes, de compétences numériques renforcées et de meilleurs accès à l’emploi international. Les plateformes d’apprentissage, les systèmes de certification numérique, les infrastructures de recrutement et les outils de travail à distance pourraient tous devenir des facilitateurs critiques de cette transition.

Et dans l’infrastructure, la logistique et la proptech, Rising Lion s’intéresse particulièrement aux modèles légers en actifs et pilotés par logiciel qui améliorent l’efficacité sans exiger d’énormes capitaux initiaux. De la livraison du dernier kilomètre et de l’entreposage à la mobilité urbaine, l’optimisation portuaire et les technologies immobilières, ces secteurs pourraient moderniser les mécanismes du commerce quotidien.

Pourquoi cette histoire résonne

Ce qui rend Rising Lion particulièrement notable, c’est qu’elle combine une forte thèse d’investissement avec un récit d’une puissance assez rare.

À un moment où le capital mondial est de plus en plus attiré par les plateformes mêlant ambition financière, mission et portée historique, Rising Lion se situe à l’intersection du changement géopolitique, du potentiel des marchés frontières, de l’identité de la diaspora et de la reconstruction nationale. Il est facile de comprendre pourquoi cette histoire trouve un écho auprès des investisseurs, des fondateurs, des médias et des cercles politiques.

L’idée de soutenir des entreprises qui pourraient contribuer à reconstruire l’une des plus grandes économies du Moyen-Orient est intrinsèquement forte. Mais l’attrait n’est pas seulement émotionnel. Rising Lion traduit une large thèse macro-politique en une stratégie de venture capital définie, avec un focus sectoriel clair, une portée géographique et des critères précis pour les fondateurs. Cette combinaison – une vision associée à l’exécution – est souvent ce qui élève une histoire d’investissement de niche au rang de plateforme suivie à l’échelle mondiale.

Son positionnement concurrentiel renforce cet avantage. Le réseau interne de l’entreprise lui donne accès à des fondateurs et à des informations de marché que des acteurs extérieurs auraient du mal à reproduire. Son empreinte internationale lui permet de relier l’ambition locale au capital et à l’expertise mondiaux. Et son mandat plus large relie les rendements à un projet plus vaste : renouveau économique, opportunités pour la jeunesse et réintégration dans le système mondial.

Financer ce qui vient ensuite

Rising Lion Ventures se positionne comme bien plus qu’une « investment company in Iran« . Elle tente de devenir l’un des premiers architectes d’un marché futur.

Son pari central est que, lorsque l’Iran s’ouvrira finalement, le résultat ne sera pas une normalisation lente, mais une restructuration rapide du paysage économique. Dans cet environnement, les entreprises qui se seront préparées tôt, auront bâti des réseaux de confiance et déployé leur capital intelligemment pourraient bénéficier d’un avantage décisif.

C’est l’opportunité que Rising Lion poursuit dès maintenant. En tirant des leçons de la création de richesse après libéralisation sur des marchés comme le Vietnam, l’Inde et certaines parties de l’Europe de l’Est, l’entreprise estime que la trajectoire future de l’Iran pourrait être encore plus abrupte. Si cette vision se confirme, le potentiel de hausse ne se mesurera pas seulement en rendements financiers, mais aussi dans le rôle que l’entrepreneuriat et l’innovation pourraient jouer dans la reconstruction d’une nation.

En ce sens, Rising Lion Ventures fait plus qu’investir dans des startups. Elle investit dans l’architecture d’une possible renaissance économique et dans les fondateurs qu’elle estime capables de la construire en premier.