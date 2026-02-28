Rising Lion Ventures est une société de capital-risque tournée vers l’avenir, qui se positionne avec audace à l’avant-garde de l’une des opportunités émergentes les plus prometteuses de l’économie mondiale : une Perse (Iran) revitalisée, libre et entrepreneuriale, à la suite d’un changement de régime anticipé.

Avec la signature « Invest in Iran’s Lions« , Rising Lion soutient des fondateurs visionnaires, des bâtisseurs innovants et des créateurs ambitieux prêts à façonner le prochain siècle d’un Iran libéré. Le fonds se consacre à alimenter une renaissance nationale en investissant très tôt dans des startups à fort potentiel, tout en mettant en place les infrastructures essentielles aux flux de capitaux, aux réseaux de confiance et à une croissance de long terme, avant même l’arrivée de la vague institutionnelle plus large.

L’immense potentiel de l’Iran est évident : une population dynamique de plus de 90 millions d’habitants, avec un âge médian de seulement 32 ans, d’excellents taux de diplômés universitaires, une forte aisance numérique et des talents multilingues. Longtemps freinée, cette dynamique est désormais prête à libérer une croissance de rattrapage comprimée à très grande échelle. En s’inspirant des libéralisations transformatrices observées au Vietnam, en Inde ou en Europe de l’Est, Rising Lion voit le potentiel d’une expansion économique de 20x ou plus, portée par un capital humain de classe mondiale, un vaste réseau de diaspora estimé à plus de 1 000 milliards de dollars réparti dans des dizaines de pays, ainsi qu’une demande latente dans des secteurs à fort impact.

Axes d’investissement prioritaires

La stratégie d’investissement du fonds cible les dynamiques structurelles susceptibles d’exploser dans un environnement post-changement de régime, notamment :

HealthTech & MedTech – reconstruction d’un système de santé de classe mondiale grâce à la télémédecine, aux diagnostics avancés, aux dispositifs médicaux et aux produits pharmaceutiques pour 90 millions de citoyens.

AgriTech & sécurité alimentaire – agriculture de précision, IoT, drones et innovations de chaîne du froid pour garantir une abondance durable.

Énergies propres – solaire, géothermie et modernisation intelligente des réseaux électriques pour alimenter une économie moderne.

EdTech & futur du travail – outils de niveau international pour valoriser les talents iraniens dans l’ingénierie et la technologie.

Fintech & banque numérique – services destinés aux populations non bancarisées, facilitation des transferts de fonds et construction de systèmes financiers inclusifs.

Infrastructure, logistique, DeepTech, SaaS, médias numériques et PropTech – reconstruction pilotée par le logiciel à travers les couches fondamentales de l’économie.

Un avantage de premier entrant dans une transition historique

Depuis la construction de son élan initial à partir de 2026, Rising Lion s’est concentré sur le développement de relations profondes avec les fondateurs, l’engagement de la diaspora et les partenariats avec les capitaux mondiaux. L’équipe réunit :

Une compréhension culturelle du terrain et des racines entrepreneuriales solides.

Des réseaux mondiaux d’investisseurs et un accès au capital institutionnel.

Une expérience de l’étude des transitions économiques post-autoritaires.

Des passerelles stratégiques vers le mentorat, l’expansion internationale et les sorties futures.

Ce positionnement crée un véritable avantage de premier entrant. Au moment où les grands capitaux institutionnels se réalloueront vers un marché nouvellement ouvert, Rising Lion entend avoir déjà financé les entreprises les plus structurantes de leur catégorie et établi une infrastructure de marché digne de confiance.

Au-delà du capital : construire une “Lion Economy”

Rising Lion Ventures ne se contente pas d’allouer du capital : le fonds contribue à concevoir les fondations d’une “Lion Economy”, c’est-à-dire une Perse dynamique, innovante, orientée vers l’exportation et pleinement réintégrée dans la communauté mondiale.

La mission du fonds associe performance financière et impact durable :

Emploi des jeunes et autonomisation entrepreneuriale.

Renforcement de la confiance institutionnelle et des standards de gouvernance.

Transfert technologique et intégration mondiale.

Création de valeur durable sur le long terme.

Pour les investisseurs tournés vers l’avenir, à la recherche à la fois de rendements transformateurs et d’une participation à un héritage historique, Rising Lion offre une opportunité asymétrique rare : se tenir à l’aube de l’un des plus grands retours économiques du XXIe siècle.

Une expertise ancrée et une vision historique

Rising Lion s’appuie sur des racines profondes dans la scène entrepreneuriale iranienne, sur des connexions avec le capital mondial et sur une expertise des transitions post-autoritaires. Depuis la montée en puissance engagée à partir de 2023, l’équipe bénéficie d’un véritable avantage de premier entrant, combinant réseaux internes, accès aux meilleurs mentors et aux voies de sortie, ainsi qu’un engagement fort envers un impact durable à travers l’emploi des jeunes, la reconstruction économique et la réintégration positive de l’Iran dans la communauté internationale.

Rising Lion Ventures n’investit pas seulement dans des startups : le fonds investit dans l’aube d’une “Lion Economy”, une Perse vibrante, innovante et prospère, prête à rugir sur la scène mondiale. Pour les investisseurs visionnaires en quête de rendements transformateurs et d’un héritage porteur de sens dans l’un des plus grands récits de renaissance économique de l’histoire, Rising Lion offre une occasion rare de prendre part à quelque chose de véritablement historique