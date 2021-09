Aujourd’hui plus que jamais, les solutions d’affichage dynamique se révèlent être indispensables pour remplacer les outils traditionnels utilisés pour présenter les offres aux clients. En effet, l’affichage dynamique est l’outil idéal pour rendre la communication interne et externe plus dynamique dans les boutiques, les entreprises et autres structures. Cependant, de nombreuses personnes ignorent cette technologie et ce qu’elle implique. Découvrez ici l’essentiel à connaître sur ce canal de communication.

Qu’est-ce que l’affichage dynamique ?

L’affichage dynamique est un outil de communication à travers lequel les entreprises tiennent en haleine leurs clients et leurs collaborateurs. C’est en effet, un canal moderne doté d’une technologie de pointe qui ouvre de nouvelles possibilités dans la communication interne et externe des entreprises. Il permet d’afficher et de diffuser sur un écran des textes, des images, des diaporamas, des présentations, des animations, des vidéos, des pages web, des flux RSS, des templates et bien d’autres. Un affichage dynamique se pilote grâce à un logiciel adapté. L’utilisateur a la possibilité de programmer les diffusions sur un ou plusieurs écrans et de réaliser une mise à jour en instantané et à distance.

Avec un tel moyen de communication, vous disposez d’une solution d’affichage flexible avec une excellente prise en main qui vous permet d’informer et de promouvoir de la meilleure façon vos services.

Quels sont les différents types d’affichage dynamique disponibles ?

La particularité avec l’affichage dynamique est qu’elle peut s’adapter à tous les besoins, les sollicitations et les différentes exigences de chaque secteur.

Les écrans

Les écrans permettent la diffusion du contenu multimédia en vitrine comme en magasin. En intégrant un système de reconnaissance faciale, il est possible de personnaliser les éléments à afficher en fonction de certains éléments comme l’âge, le sexe ou encore l’émotion du spectateur ou client.

Les murs d’écrans

Les murs d’écrans se présentent comme une diffusion d’images sur le mur. Ils sont visibles aussi bien en intérieur que depuis l’extérieur. Ils sont efficaces pour capter l’attention des passants. Ils sont généralement utilisés pour diffuser des vidéos présentant des gammes de produits, les tendances actuelles, les produits phares, etc.

Les bornes selfie

Les bornes selfie permettent d’interagir avec le public et d’installer une relation de proximité. C’est ainsi qu’ils sont généralement placés dans les points de vente. De quoi renforcer l’engagement du client ou prospect et garantir un lien durable avec l’entreprise.

Les tablettes tactiles

Les tablettes tactiles sont le choix idéal pour diffuser du contenu de façon précise. Elles se retrouvent très souvent dans les rayons ou en caisse. Avec elles, vous pouvez diffuser des informations détaillées sur les produits, une gamme ou une marque. Vous pouvez également interagir plus facilement avec les clients ou collecter des informations utiles qui vous permettront de leur proposer un contenu plus personnalisé.

Pourquoi opter pour l’affichage dynamique ?

L’affichage digital se présente effectivement comme un outil de communication professionnel qui permet aux entreprises d’accéder à de nouvelles possibilités. Avec les écrans dynamiques, les professionnels parviennent à atteindre plusieurs objectifs. Il s’agit généralement de :

Capter l’attention des passants ;

Rendre les espaces plus dynamiques ;

Générer du trafic ;

Assurer une expérience client unique et optimale ;

Interagir avec les consommateurs ;

Améliorer le tunnel d’achat et augmenter les ventes.

En somme, l’affichage dynamique est un dispositif de communication innovant qui apporte de nombreux avantages aux professionnels. Il vient répondre aux objectifs actuels des entreprises en matière de communication.