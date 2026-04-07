La transformation est rapide, structurée et assumée. En quelques semaines, Max-Hervé George a engagé SWI Capital Holding dans une nouvelle phase stratégique centrée sur l’infrastructure numérique. Après son introduction sur Euronext Amsterdam, le groupe coté sous le symbole SWICH affiche clairement ses priorités : renforcer son exposition aux centres de données et aux actifs technologiques à forte croissance.

Une introduction en Bourse comme point d’appui

Le 19 février 2026 marque une étape décisive pour SWI Capital Holding avec sa cotation à Amsterdam. Plus de 430 millions d’actions ont été admises à la négociation au prix de 3,76 euros, valorisant l’ensemble à plus de 1,6 milliard d’euros.

Cette opération ne constitue pas une simple formalité financière. Elle offre au groupe un accès direct aux marchés de capitaux, renforce sa crédibilité internationale et lui donne les moyens d’accélérer son développement. Dans la foulée de cette introduction, la gouvernance a été consolidée avec la mise en place d’un conseil d’administration renforcé, signal d’une ambition assumée à l’échelle mondiale.

Une double opération à 500 millions de dollars

À peine introduit en Bourse, SWI a enchaîné avec une offensive stratégique dans les infrastructures numériques. Deux transactions majeures ont été annoncées :

L’exercice, au 1er février 2026, d’une option d’achat portant sur la totalité du capital d’une holding détenant des actifs technologiques pour 170 millions de dollars.

La signature, le 19 février 2026, d’un accord contraignant pour l’acquisition de participations supplémentaires dans des infrastructures numériques et des entreprises technologiques pour 330 millions de dollars.

Au total, près d’un demi-milliard de dollars mobilisés en quelques semaines. À l’issue des opérations, SWI devrait détenir 77,2 % en valeur du privilège de liquidation attaché aux actions privilégiées de la société cible, ainsi qu’environ 38,3 % du capital total. Des positions significatives qui confèrent au groupe un rôle structurant dans la gouvernance et la création de valeur.

Les centres de données au cœur du modèle

Pourquoi un tel virage ? Parce que les centres de données sont devenus des infrastructures critiques. Explosion du cloud, montée en puissance de l’intelligence artificielle, besoins croissants en stockage et en calcul : la demande mondiale ne cesse d’augmenter.

SWI est déjà actif dans le développement, l’acquisition et la gestion de data centers via sa plateforme spécialisée AiOnX. Le groupe possède cinq sites en Europe, notamment en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie.

La stratégie repose sur une intégration complète : maîtrise du foncier, développement, construction et exploitation. L’objectif est de créer des actifs tangibles générateurs de revenus récurrents, comparables aux grandes infrastructures énergétiques ou de transport.

En se renforçant aux États-Unis — premier marché mondial du secteur — SWI se positionne sur la zone la plus dynamique, portée par les géants technologiques et l’essor de l’intelligence artificielle.

Un conglomérat en pleine mutation

Historiquement ancré dans l’immobilier via Stoneweg, SWI gère environ 11 milliards d’euros d’actifs et s’appuie sur près de 300 collaborateurs répartis dans 26 bureaux à travers le monde. Son portefeuille comprend plus de 300 actifs en Europe, avec des expositions importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mais sous l’impulsion de Max-Hervé George, la diversification s’accélère. Immobilier, crédit, hedge funds, fintech, sport et divertissement : l’objectif n’est pas la dispersion, mais la complémentarité. Chaque verticale contribue à une vision globale où technologie et actifs tangibles se renforcent mutuellement.

Une vision entrepreneuriale affirmée

Max-Hervé George pilote cette transformation avec une approche mêlant discipline financière et prise de risque mesurée. Son pari : la valeur future se situe à l’intersection de la technologie et des infrastructures physiques.

En investissant massivement dans des sociétés américaines de centres de données, il inscrit SWI dans une tendance lourde du marché. Les investisseurs institutionnels recherchent aujourd’hui des actifs capables de générer des flux de trésorerie stables tout en bénéficiant de la croissance structurelle du numérique.

Une nouvelle dimension pour SWI

Les transactions annoncées restent soumises aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture. Mais la trajectoire est claire : l’infrastructure numérique devient un pilier central du modèle de croissance de SWI.

La cotation à Amsterdam offre désormais aux investisseurs un accès direct à cette stratégie à travers l’action SWICH. Reste à observer comment le marché valorisera cette accélération technologique et si la vision portée par Max-Hervé George se traduira durablement dans la performance boursière du groupe.

Une chose est certaine : en quelques semaines, SWI a changé d’échelle, et son dirigeant a repositionné le groupe au cœur des grandes dynamiques économiques mondiales.