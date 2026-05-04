Il y a une question que peu de fondateurs de SaaS se posent au moment de lancer leur produit : est-ce que je contrôle vraiment mon infrastructure de paiement, ou est-ce que je loue simplement la tolérance d’un tiers ? Jean-Marie Cordaro, fondateur et CEO de Bonzai, s’est posé cette question. Et sa réponse a pris la forme de Bonzai Pay, un système de paiement conçu de zéro, pour les créateurs de contenu.

Avant Bonzai Pay : une réalité que les chiffres ne racontent pas

Pour saisir ce que Bonzai Pay change dans le quotidien d’un créateur, il faut partir de ce que cette réalité avait de concret et de pesant avant son existence.

Un créateur qui voulait monétiser son audience se retrouvait face à un processeur de paiement qui le traitait comme un inconnu. Son activité était évaluée avec des grilles conçues pour le commerce physique, son modèle économique ne rentrait dans aucune case, et sa relation commerciale pouvait être interrompue du jour au lendemain sans justification.

Ce n’est pas une situation exceptionnelle. C’est le fonctionnement normal d’un secteur qui n’a jamais pris le temps de comprendre ce qu’est vraiment la creator economy.

Ce que Jean-Marie Cordaro a voulu construire différemment

La réponse de Jean-Marie Cordaro n’est pas venue d’une étude de marché. Elle est venue d’une conviction simple : un système de paiement qui ne connaît pas ses utilisateurs ne peut pas les protéger. Et un système qui ne les protège pas finira toujours par les trahir.

Bonzai a été construit sur ce principe. Pas comme une couche technique supplémentaire posée sur une infrastructure existante, mais comme un système pensé depuis le départ pour les spécificités de la creator economy : des produits numériques, des transactions récurrentes, des audiences globales, des modèles économiques que les grilles de risque traditionnelles ne savent pas lire.

Avant Bonzai Pay Avec Bonzai Pay Validation Acceptation automatique, sanction en aval Validation humaine en amont Blocage de compte Sans préavis, sans recours Dialogue ouvert, solution recherchée Interlocuteur Inexistant Équipe humaine dédiée et réactive Connaissance du créateur Nulle Intégrée dès la validation produit Modèle de risque Conçu pour le commerce traditionnel Conçu pour la creator economy

Les trois décisions qui ont tout changé

Valider avant, pas après

Le choix le plus structurant que Jean-Marie Cordaro a fait en construisant Bonzai Pay est aussi le plus contre-intuitif : ralentir l’onboarding pour sécuriser la relation. Chaque produit est validé par des équipes humaines avant d’être mis en vente. Ce processus de conformité rigoureux permet à Bonzai Pay d’assumer pleinement la responsabilité des transactions qu’il traite, et de garantir aux créateurs une stabilité que les processeurs classiques ne peuvent structurellement pas offrir.

Connaître pour protéger

Un processeur de paiement qui ne connaît pas ses utilisateurs gère le risque par défaut en les sanctionnant. Bonzai Pay fonctionne à l’inverse : la validation en amont crée une connaissance réelle du créateur, de son activité et de ses produits. Cette connaissance est ce qui permet à Jean-Marie Cordaro de garantir une chose que les processeurs classiques ne peuvent pas promettre : aucun blocage injustifié.

Maintenir le dialogue, toujours

En cas de problème, une équipe humaine est disponible, réactive, et mandatée pour trouver une solution plutôt que pour appliquer une procédure. Jean-Marie Cordaro y voit moins une promesse marketing qu’un engagement opérationnel : celui d’un système de paiement qui traite ses utilisateurs comme des partenaires, pas comme des numéros de dossier.

Jean-Marie Cordaro : « Le créateur doit se sentir chez lui »

Derrière la dimension technique de Bonzai Pay, Jean-Marie Cordaro poursuit un objectif qui dépasse la question du paiement.

« Les créateurs évoluent dans un environnement qui leur est hostile par défaut. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes imprévisibles, les banques qui interrogent leurs propres clients, les gouvernements et leur complexité fiscale. Je veux qu’au moins sur Bonzai, le créateur se sente chez lui. »

C’est cette philosophie qui structure le développement de Bonzai au-delà du marché français, et en particulier sur le continent africain où le vide en matière d’infrastructure de paiement pour créateurs représente à la fois le problème le plus urgent et l’opportunité la plus significative.