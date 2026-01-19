Depuis la panne de votre dernier smartphone, vous avez retenu la leçon. Oui, vous cherchez un appareil doté de performances supérieures. Pour autant, vous refusez désormais de payer un prix démesuré pour l’acquérir. Sans parler de votre souhait de respecter un peu plus l’environnement ! Alors, il n’y a plus à hésiter : jetez votre dévolu sur un iPhone 14 Plus reconditionné. A condition de bien évaluer les garanties assorties, l’état de la batterie et des composants, cette procédure d’achat n’entraîne que des avantages.

La garantie : un facteur à prioriser quand on achète un iPhone 14 Plus reconditionné

Un smartphone reconditionné, c’est un appareil qui a été testé pour vérifier qu’il fonctionne aussi bien qu’un modèle neuf. Pourtant, cette définition bien connue ne doit pas cacher les profondes différences qui opposent les entreprises de reconditionnement.

En vous procurant votre IPhone 14 Plus reconditionné chez Certideal, vous faites le choix d’une société qui observe consciencieusement toutes les normes les plus exigeantes :

A la différence d’autres acteurs, Certideal reconditionne ses appareils dans des ateliers basés en France , et s’appuie sur des savoir-faire précis ;

, et s’appuie sur des savoir-faire précis ; Certideal est donc en mesure de proposer 30 mois de garanties sur tous les smartphones reconditionnés, une assurance sans équivalent sur le marché ;

sur tous les smartphones reconditionnés, une assurance sans équivalent sur le marché ; De plus, une période d’essai de 21 jours vous est accordée pour essayer votre nouvel iPhone : satisfait ou remboursé !

La batterie, un critère à évaluer absolument

De manière générale, il est tout indiqué de sélectionner un spécialiste du reconditionnement qui sait allier garantie et sécurité quand on cherche à acquérir un iPhone 14 Plus. Cependant, il est également judicieux de bien scruter les promesses formulées au sujet de l’état de la batterie.

En effet, qu’est-ce qu’une batterie correctement reconditionnée ? Peu ou prou, elle doit présenter les caractéristiques suivantes :

Elle vous permet environ 25 heures de conversation ininterrompue et 20 heures d’utilisation vidéo ;

Elle se recharge rapidement : en une demi-heure, vous pouvez avoir rétabli 50 % de sa capacité ;

Elle dispose de la technologie MagSafe : la recharge sans connexion filaire est toujours accessible.

En cas de promesses inférieures à ces seuils, vous pouvez considérer que le reconditionnement de l’appareil ne sera pas total. Dans ce cas, passez votre chemin !

Evidemment, il ne suffit pas de choisir un smartphone disposant de l’une des meilleures autonomies de batterie du marché. Un iPhone 14 Plus reconditionné, cela doit posséder d’autres qualités !

En voici une courte liste :

Les entreprises de reconditionnement les plus fiables organisent au moins 25 points de contrôle sur les machines qui traversent leurs ateliers. En deçà de ce ratio, c’est un peu juste !

sur les machines qui traversent leurs ateliers. En deçà de ce ratio, c’est un peu juste ! L’iPhone sera nettoyé et fera l’objet d’une classification en quatre niveaux pour que vous puissiez vous faire une idée de son esthétique : correct, très bon état, état parfait ou premium.

En fonction de ces critères, vous obtiendrez votre nouvel appareil pour un prix réduit de 20 % à 40 % par rapport au prix neuf. Là encore, attention aux sociétés qui vous feraient miroiter de meilleures offres !