D’un simple gadget urbain, la trottinette électrique est devenue en un temps record un véritable moyen de transport. Elle est aujourd’hui une belle alternative aux voitures et aux transports en commun dans les grandes villes grâce à son caractère compact et écologique. Cependant, il faut se rendre à l’évidence, la trottinette électrique doit avant tout son succès à sa diversité. La variété de modèles disponibles permettant de satisfaire tous les profils, quel que soit le besoin ou le budget. Mais, quels sont les différents types de trottinettes électriques et que valent-ils vraiment ? Ce contenu les expose et évoque la force de chaque modèle.

La trottinette électrique urbaine classique

Lorsque vous allez sur le marché des trottinettes électriques, vous rencontrerez forcément le modèle urbain classique. C’est sans doute le format le plus répandu dans les grandes villes. En effet, la trottinette électrique urbaine classique est pensée pour les citadins en quête d’un moyen simple pour se déplacer sur de courtes distances. Grâce à son système pliable, elle s’adapte parfaitement aux déplacements en transports en commun.

Léger et compact, cet engin se range sans difficulté dans n’importe quel espace intérieur. La Mobygum City reste un modèle de trottinette électrique urbaine classique très apprécié des citadins. En effet, son moteur propose une puissance d’environ 300 W qui offre une fluidité incroyable dans la conduite. Elle séduit aussi par son autonomie qui permet de parcourir au moins 30 km en ville sans risquer la panne. Les trottinettes électriques urbaines classiques sont ultra pratiques pour les trajets quotidiens et multimodale.

Elles aident fortement pour les déplacements en centre-ville et permettent d’éviter les bouchons sur les grandes artères. Si ces modèles connaissent autant de succès, c’est parce que les utilisateurs apprécient leur maniabilité et leur petit prix. Mais attention, ils atteignent vite leurs limites sur les longues distances ou lorsque vous devez l’utiliser en pente. Si vous voulez d’autres options, il existe des trottinettes électriques avec différents niveaux de puissance et de confort, adaptés à tous les profils. Découvrez-les dans les paragraphes qui suivent.

La trottinette électrique tout-terrain

À part la trottinette électrique urbaine classique, il y a les modèles sportifs et tout-terrain. C’est la trottinette favorite des amateurs de sensations fortes et des personnes qui vivent en milieu périurbain. Pour la reconnaître, il suffit de prêter attention à certains éléments :

Le type et la taille des pneus utilisés ;

La technologie des suspensions ;

La structure, la taille et la qualité du châssis

Grâce à ses caractéristiques, cet engin est capable d’encaisser les irrégularités de tous les terrains sans rendre la conduite pénible ou fatigante. Côté technique, cette trottinette embarque souvent un moteur de 800 à 3000 W selon la marque. C’est le cas de la Mobygum Pulse 500 avec une puissance maximale culminant jusqu’à 1120W, dont la puissance vous permet de gravir des pentes de 20 % sans effort. Mais également la Storm, avec sa puissante supérieure allant jusqu’à 2600W, offrant plus de performances pour les plus fortes pentes. La stabilité et sa garde au sol pour les terrains difficiles fait de ces 2 modèles le meilleur modèle pour faire les randonnées sur des routes difficiles sans trop de difficulté.

Pour finir, ce type de trottinette électrique présente des inconvénients notables dont le poids et le prix. En effet, c’est un modèle qui pèse parfois plus de 25 kg.

La trottinette électrique à longue autonomie

Si vous effectuez de longs déplacements quotidiennement, utiliser une trottinette électrique avec une grosse capacité de batterie afin de maximiser l’autonomie reste une belle option. C’est un format pensé pour les personnes dont les lieux de travail sont assez éloignés de la maison et pour ceux n’ayant pas nécessiter d’utiliser les transports en commun. En effet, ce type de trottinette dispose d’une batterie qui permet généralement de faire entre 40 et 80 km selon la marque. Pour les modèles premium, vous trouverez des autonomies encore plus élevées.

Avec des moteurs compris entre 400 à 1000 W, ces trottinettes offrent un confort de conduite suffisant même sur des trajets prolongés. Elles sont idéales pour ceux qui font les navettes périurbaines et veulent éviter les bouchons avec des accélérations douces. En revanche, ce sont des engins qui dépassent régulièrement les 20 kg et dont la recharge prend plus de temps que les petites trottinettes électriques. Cependant, elles peuvent parfaitement convenir à ceux qui veulent une belle alternative à leur voiture. Elles sont considérés comme des trottinettes électrique rentrant dans la catégorie des moyenne gamme. Ainsi, la gamme des Pulse de chez MOBYGUM pourront aussi convenir à cette catégorie en raison d’un batterie supérieure à 15Ah.

La trottinette électrique double moteur

Véritable bête de course, la trottinette double moteur est fabriquée pour offrir des performances hors normes. Elle dispose de deux moteurs indépendants qui peuvent cumuler jusqu’à 6000 W de puissance sur les plus grosses disponibles en France. Par conséquent, elles offrent des accélérations fulgurantes avec une vitesse de pointe qui peut dépasser 70 km/h sur voie privée. Cette caractéristique lui confère la capacité de gravir sans les efforts les pentes les plus prononcées, et sera idéale pour les utilisateurs ayant des reliefs à parcourir.

D’ailleurs, la plupart des modèles, notamment la MOBYGUM Storm et Storm Pro, sont équipés de freins performants (souvent hydrauliques) et de suspensions sophistiquées de type « C ». Cela leur permet d’encaisser les chocs à haute vitesse sans compromettre le confort de conduite et la stabilité, mais également de sécuriser l’utilisateur en cas de freinage d’urgence. Ces trottinettes séduisent les passionnés de glisse urbaine et ceux en quête d’expérience forte. Toutefois, elles s’adressent aux utilisateurs prêts à investir dans un modèle puissant mais exigeant, maximisant les performances et permettant de ne jamais manquer d’autonomie ou de puissance.

La trottinette électrique connectée

Les objets connectés connaissent un essor incroyable et les trottinettes électriques n’ont pas échappé à cette tendance. Désormais, vous pouvez donc conduire un modèle dit intelligent. Il s’agit tout simplement d’une trottinette qui embarque des fonctionnalités innovantes telles que :

Le tableau de bord numérique ;

La géolocalisation GPS ;

Un antivol connecté ;

Une application mobile dédiée, etc.

Pratiques et sécurisantes, ces innovations transforment l’expérience d’utilisation. Car, grâce à celles-ci, vous avez la possibilité de verrouiller votre trottinette à distance ou de suivre ses performances en temps réel. Certaines proposent même des modes de conduite personnalisables selon le terrain ou la vitesse souhaitée.

Le défaut majeur de ce modèle réside dans son coût, nettement supérieur aux versions classiques. Aussi, il est fortement technologique, ce qui peut être parfois embêtant du point de vue électronique et pannes. Selon les mises a jour, certaines fonctions peuvent devenir inutilisables.

Malgré que ces trottinette électriques connectées soient séduisantes sur le papier, il s’avère qu’en finalité et à l’usage, une grand nombre d’utilisateur n’utilise que très peu ces fonctionnalités, car l’objectif premier reste d’utiliser ces véhicules pour ce déplacer rapidement. Il devient alors nécessaire de se poser la question si il est pertinent de dépenser plus pour des options qui n’apporteront que très peu d’interêt à votre usage quotidien.

En définitive, la trottinette électrique n’est pas un objet uniforme. C’est un outil de mobilité qui se décline en une large gamme de modèles adaptés à des usages très différents. De la version urbaine légère pour les trajets quotidiens à la double motorisation destinée aux passionnés de vitesse et de performances, chacun en trouve pour son compte.