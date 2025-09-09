Pour les entreprises qui veulent continuer à avancer et à gagner des parts de marché, une refonte de site internet doit être régulièrement effectuée. Et c’est encore plus vrai en 2025. Certes, les visiteurs ont toujours associé la qualité d’un site à la fiabilité d’une entreprise. Mais désormais, les sites internet vieillissent plus rapidement, tant sur le plan du design que sur celui du référencement. Pour conserver une bonne visibilité, tout en répondant à des exigences technologiques et réglementaires qui se révèlent de plus en plus fluctuantes, les sociétés ont donc l’obligation d’allouer des lignes budgétaires crédibles à ce poste de dépense. Mais de quelles sommes d’argent parle-t-on ?

Les étapes indispensables d’une refonte de site internet en 2025 : le prix de la qualité

Évidemment, le prix d’une refonte de site internet dépend énormément des services proposés par le prestataire. Pour comprendre de quoi nous parlons, nous partirons du principe que ce dernier inclut les éléments suivants dans son package :

Un audit initial : le prestataire analyse l’état actuel de votre site. Il en vérifie la performance, la qualité du SEO, l’ergonomie ;

: le prestataire analyse l’état actuel de votre site. Il en vérifie la performance, la qualité du SEO, l’ergonomie ; La définition des objectifs : il s’attache à mieux comprendre le positionnement que vous entendez occuper et les types de lead que vous souhaitez générer ;

: il s’attache à mieux comprendre le positionnement que vous entendez occuper et les types de lead que vous souhaitez générer ; L’établissement du cahier des charges ;

; La production de maquette , la définition d’une expérience utilisateur qui vous convient. Cela suppose de recourir aux services d’un designer UX/UI ;

, la définition d’une expérience utilisateur qui vous convient. Cela suppose de recourir aux ; Le développement technique et concret du site , l’intégration des contenus ;

, l’intégration des contenus ; Les tests et la validation du produit fini : le site répond notamment à toutes les exigences en vigueur en matière de sécurité ;

: le site répond notamment à toutes les exigences en vigueur en matière de sécurité ; La mise en ligne.

Ainsi, des acteurs peu exigeants n’incorporeront pas nécessairement tous ces services dans leurs offres. Ils pourront donc proposer des prix très bas. Mais pour connaître le budget pour un site internet d’excellente facture, on sera bien inspiré de visiter le site de Numacom, ou celui de toute autre agence web spécialisée et suffisamment réputée.

Pour ne prendre que l’exemple de Numacom, il s’agit d’une agence web sise près d’Amiens. Elle se révèle cependant capable de vous accompagner, quel que soit l’endroit où vous vous situez sur le territoire français. En effet, l’agence maîtrise sur le bout des doigts toutes les compétences nécessaires à la refonte totale d’un site performant.

De la création d’une identité graphique forte à la gestion de votre site, en passant par l’amélioration du référencement ou de l’expérience de navigation, Numacom ne laisse rien au hasard. Ce qui lui permet de confectionner des pages d’une efficience redoutable, adaptées aux enjeux de 2025.

Les autres critères qui influencent le coût de la rénovation

Les étapes dont nous venons de parler sont des invariants de toute refonte de site internet un peu sérieuse. Pour autant, d’autres facteurs plus spécifiques viendront influencer le budget dont vous aurez besoin. Quels sont-ils ?

La typologie du site envisagé : un site vitrine est très simple, plus léger en contenu. Il ne demande qu’une quantité de travail limitée. En revanche, les sites plus complexes exigent davantage de pages, de fonctionnalités avancées, d’intégrations en tout genre. On pense notamment aux sites de e-commerce ;

: un site vitrine est très simple, plus léger en contenu. Il ne demande qu’une quantité de travail limitée. En revanche, les sites plus complexes exigent davantage de pages, de fonctionnalités avancées, d’intégrations en tout genre. On pense notamment aux sites de e-commerce ; La qualité du design UX/UI : aux antipodes des designs prédéfinis, un design sur-mesure et adapté aux smartphones et aux tablettes coûte plus cher. Il assure aussi un meilleur taux de conversion ;

: aux antipodes des designs prédéfinis, un design sur-mesure et adapté aux smartphones et aux tablettes coûte plus cher. Il assure aussi un meilleur taux de conversion ; L’énergie investie dans le référencement : il y a une différence entre modifier à la marge votre stratégie SEO ou la réécrire complètement ;

: il y a une différence entre modifier à la marge votre stratégie SEO ou la réécrire complètement ; Le prestataire choisi : en tant qu’entreprise, vous pourriez tout à fait recourir à un freelance pour la refonte de votre site. Il s’agit d’une option low cost. Pourtant, l’expertise d’une agence web sera plus indiquée pour passer le cap de la digitalisation en 2025.

De plus, faire le choix d’une agence en communication permet de s’appuyer sur des ressources bien plus complémentaires.

Quel budget prévoir pour bénéficier d’un travail vraiment efficace ?

Voici quelques repères, qui vous donneront une meilleure idée du budget à prévoir pour la refonte de votre site internet.

Pour la réalisation d’un site vitrine , une agence web bien référencée pourrait vous demander entre 2 500 et 5 000 euros. Avec un freelance, le prix avoisinera les 1 500 euros. Mais le projet risque de ne pas être aussi soigné ;

, une agence web bien référencée pourrait vous demander entre 2 500 et 5 000 euros. Avec un freelance, le prix avoisinera les 1 500 euros. Mais le projet risque de ne pas être aussi soigné ; Pour la réalisation d’un site de e-commerce , le prix pourrait atteindre 15 000 euros tout compris si vous travaillez avec une agence. Selon la taille du catalogue et les fonctionnalités demandées, il pourrait néanmoins descendre à 5 000 euros ;

, le prix pourrait atteindre 15 000 euros tout compris si vous travaillez avec une agence. Selon la taille du catalogue et les fonctionnalités demandées, il pourrait néanmoins descendre à 5 000 euros ; Un site extrêmement complexe , doté d’intégrations uniques et d’un design sur-mesure, pourrait coûter jusqu’à 30 000 euros. Méfiez-vous si la somme présentée est supérieure à ce chiffre !

, doté d’intégrations uniques et d’un design sur-mesure, pourrait coûter jusqu’à 30 000 euros. Méfiez-vous si la somme présentée est supérieure à ce chiffre ! Une refonte partielle est également possible. Contactez l’agence pressentie pour savoir si ce type de service est envisageable dans votre cas.

Enfin, certains services annexes font parfois office de suppléments. Vous voulez créer des bannières pour votre site afin d’en augmenter la portée ? Certaines agences incluront ces items dans leurs packages de base, d’autres non. Pour bénéficier d’une estimation au plus proche de vos besoins, commencez donc toujours par faire réaliser des devis par quelques partenaires potentiels.