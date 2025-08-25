5 erreurs à éviter en 2025 lors de la mise en place d’un ERP

Les ERP (de l’anglais “Enterprise Resource Planning”) sont devenus incontournables chez les PME désirant être compétitives aujourd’hui. Il faut dire que la possibilité de centraliser ses données et de gagner en efficacité ne laisse personne indifférent. Toutefois, l’intégration d’un ERP n’est pas quelque chose d’automatique puisqu’il faut prendre en compte toutes les spécificités de l’entreprise. Voici 5 erreurs relativement fréquentes qu’il va vous falloir éviter pour un projet réussi en 2025.

Choisir une solution sans chercher à être accompagné

On trouve aujourd’hui une grande variété de progiciels de gestion intégrée (traduction française de “ERP”) et vous aurez ainsi l’embarras du choix. Cependant, même si vous optez pour une solution reconnue pour son efficacité comme SAP, rien ne garantit que son déploiement se passera dans les bonnes conditions. Car s’il y a des incompatibilités avec vos logiciels existants ou bien que votre personnel a des difficultés à installer certains modules, c’est l’échec assuré.

Le plus simple est ainsi d’être accompagné par un intégrateur SAP qui dispose déjà d’une méthodologie éprouvée et qui saura vous donner des conseils pertinents.

Sous-estimer l’impact sur votre organisation

En mettant en place un ERP, il faut s’attendre à des changements profonds dans votre organisation. On est en effet loin d’un simple outil informatique s’ajoutant à ceux déjà existants. Rien qu’avec la centralisation des données, vos services vont se mettre à collaborer différemment. Ce qui peut provoquer des tensions et une résistance au changement.

Ainsi, il est conseillé de bien communiquer en amont pour limiter ce type de déboire. Si tout le monde prend conscience des tenants et des aboutissants, l’adoption de l’ERP devrait être bien plus simple !

Ne pas prendre le temps de définir ses besoins

Nous avons cité la solution ERP SAP précédemment, mais il y en a peut-être une autre qui serait plus appropriée pour votre entreprise. Et pour le savoir, vous allez devoir passer un certain temps pour déterminer vos besoins spécifiques. Précisons qu’ils ne sont pas forcément liés à la taille de l’entreprise et qu’il ne suffit donc pas d’imiter un concurrent direct. L’intégrateur pourra bien sûr vous aider à identifier ce qu’il vous faut, mais nous vous recommandons de réfléchir aussi de votre côté !

Vouloir déployer toutes les fonctionnalités d’un coup

Une solution ERP complète comprend des fonctionnalités variées : compatibilité, gestion des stocks, facturation, gestion RH… Vous pourriez avoir envie de les déployer en une seule fois afin de gagner du temps, mais c’est un pari risqué en réalité. Cela augmente notamment le taux d’erreur, surtout si un même employé est amené à utiliser plusieurs fonctionnalités. Nous vous conseillons ainsi d’y aller progressivement en commençant par les fonctions indispensables.

Négliger le suivi

Vous venez de mettre en place un ERP dans votre entreprise et les premiers résultats semblent concluants ? C’est une bonne nouvelle, mais cela ne suffit malheureusement pas ! Si vous souhaitez que votre projet soit une réussite sur le long terme, il vous faudra effectivement prendre la température de temps en temps.

C’est-à-dire demander des retours à vos collaborateurs qui vous aideront à optimiser certains processus. Là encore, un intégrateur expérimenté constituera une aide précieuse pour le suivi !