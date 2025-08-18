En 2025, il n’a jamais été si simple de lancer son propre e-commerce ! A condition de bien connaître les outils disponibles. C’est là que tout le problème se pose, car il n’est pas toujours facile de déterminer la configuration optimale dans le foisonnement ambiant. Par exemple, vous aurez besoin de choisir un système de gestion de contenu en ligne. Et parmi les deux solutions les plus populaires que sont Woocommerce ou Prestashop, laquelle sera la plus bénéfique pour la bonne tenue de votre business ?

Woocommerce ou Prestashop ? Deux systèmes de gestion aux natures bien différentes

Pour se décider entre ces deux solutions, il faut déjà comprendre qu’elles ne sont pas interchangeables. En effet, Prestashop est une plateforme autonome, complètement dédiée à l’e-commerce. En revanche, Woocommerce est une extension de WordPress, un système beaucoup plus polyvalent.

De ce fait, il suffit d’un hébergement et d’un nom de domaine pour utiliser Prestashop, là où Woocommerce s’adosse nécessairement à un site WordPress. Cependant, cette exigence est compensée par une grande simplicité de prise en main si on est déjà familier de ce CMS.

Quelles extensions et quels coûts pour ces deux CMS ?

Les différences opposant Woocommerce et Prestashop ne s’arrêtent pas là. Parlons maintenant des possibilités de personnalisation que présentent ces deux solutions. Et surtout, des coûts qu’elles engendrent.

Comme Woocommerce bénéficie de l’écosystème WordPress, beaucoup de plugins seront gratuits ou disponibles à moindre coût. De plus, le catalogue proposé se fait massif !

Du côté de l'alternative open-source à Shopify, les choses sont plus nuancées. Certes, l'offre de plugins est encore plus impressionnante. Mais le prix demandé en échange pourrait rebuter les plus fragiles financièrement.

Pour autant, Prestashop intègre nativement un module multilingue et une possibilité de gestion de paniers complexes : le besoin en plugins peut donc se trouver plus réduit quand on s’adosse à cet outil.

Evolutivité et optimisation SEO

Une troisième nuance porte sur la capacité des sites web créés à évoluer et à être bien référencés. Que peut-on noter ici ?

Avec Woocommerce, l’évolution peut se faire dans la douleur si l’e-commerce commence à proposer un trop grand nombre de produits. En revanche, Prestashop excelle dans la gestion de grands catalogues ou d’installations multi-boutiques.

Si Prestashop possède un bon SEO de base, la solution propose moins d'options natives. Ce qui renvoie à la question abordée dans le second paragraphe. Au contraire, Woocommerce profite des nombreux plugins dédiés, dont l'excellent Yoast n'est qu'un exemple.

Alors, Woocommerce ou Prestashop en 2025 ? Il n’existe aucune réponse figée à cette question. Tout dépendra de la définition de votre site et de ses objectifs, et des attentes que vous entretenez pour votre e-commerce. Pour être certain de ne pas vous tromper et éviter plus tard une mise à jour hors de prix, le recours à un spécialiste a tout de la bonne idée !