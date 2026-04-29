Choisir une plateforme de routage emailing, ce n’est plus anodin. Entre les promesses marketing, les tarifs en apparence imbattables et les fonctionnalités gadgets, beaucoup de PME finissent par regretter leur choix au bout de six mois. Voici la check-list à dérouler avant de signer, pour ne pas se tromper.

Le marché du routage emailing s’est largement densifié depuis dix ans. On trouve aujourd’hui des dizaines de plateformes positionnées sur le segment PME, avec des arguments de vente qui se ressemblent souvent : interface moderne, automatisation, support, conformité RGPD. Sauf que derrière le discours commercial, les écarts réels sont énormes. Certains fournisseurs assurent une vraie qualité de service, d’autres survivent grâce à un marketing bien huilé et des promesses creuses.

Pour s’y retrouver, mieux vaut s’appuyer sur des critères concrets plutôt que sur les arguments de la page d’accueil.

La délivrabilité, premier critère qui compte vraiment

C’est le sujet le plus sensible et celui dont personne ne parle volontiers. La délivrabilité, c’est la capacité d’un fournisseur à faire arriver vos emails dans la boîte de réception, et pas dans les spams ou dans l’onglet Promotions de Gmail. Sans cette base, tous les autres critères deviennent inutiles.

Comment l’évaluer ? Demandez au prestataire son taux d’aboutissement moyen sur des envois B-to-B comparables aux vôtres, son protocole d’authentification (SPF, DKIM, DMARC), et sa politique de gestion des IP. Si la réponse reste vague ou si on vous renvoie vers une fiche commerciale, c’est mauvais signe.

La structure tarifaire et les coûts cachés

Les grilles tarifaires affichées en page d’accueil cachent souvent des subtilités qui font exploser la facture réelle. Coût par contact actif, coût par envoi, options payantes pour le support, surcoût pour les fonctionnalités d’automatisation, frais de setup, dépassements forfaitaires. Tout cela s’additionne très vite.

Un bon réflexe consiste à simuler une année complète d’utilisation avec le volume réel de votre activité, options comprises. Vous serez parfois surpris de l’écart entre le tarif affiché et le coût réel sur douze mois.

La qualité du support, en français de préférence

Quand un envoi déconne, vous voulez une vraie réponse en moins de deux heures, pas un bot ou un ticket en anglais qui traîne pendant trois jours. Le support, c’est ce qui fait la différence entre une PME qui dort tranquille et une PME qui perd des prospects à chaque incident technique.

Vérifiez la langue du support, ses horaires d’ouverture, le canal d’accès (chat, téléphone, email), le délai garanti et surtout les retours d’expérience clients. Quelques recherches sur Google permettent souvent de trouver des avis honnêtes.

La conformité RGPD, traitée sérieusement

Le RGPD n’est pas une case à cocher sur une page commerciale. Une plateforme bien pensée propose nativement la gestion des consentements, la traçabilité des opt-in, l’hébergement des données en Europe et un sous-traitance contractuel solide. Demandez à voir les engagements écrits, pas seulement les promesses marketing.

C’est particulièrement important si vous êtes en B-to-B, car les contrôles CNIL portent désormais aussi sur les pratiques de prospection des entreprises, pas uniquement sur les acteurs grand public.

L’ergonomie réelle, testée par vos équipes

Une démo de trente minutes, c’est insuffisant pour juger d’une interface. Demandez un essai gratuit ou un compte de test pendant deux semaines, faites-le manipuler par les personnes qui vont l’utiliser au quotidien, et notez ce qui les bloque. Les outils les plus séduisants en démo sont parfois les plus pénibles à l’usage.

La pérennité du fournisseur

Dernier critère, souvent oublié : depuis combien de temps existe la solution ? Qui sont ses fondateurs ? Combien de clients utilise-t-elle réellement ? Une plateforme qui vient de lever des fonds sans historique commercial peut très bien disparaître en deux ans, et vous obliger à tout migrer en urgence. Mieux vaut un acteur qui a déjà traversé plusieurs cycles économiques. Côté français, des solutions comme Ediware existent depuis plus de vingt ans sur ce marché, ce qui constitue un repère utile quand on cherche un partenaire de long terme.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les critères de choix d’une solution de routage emailing détaillés dans un comparatif indépendant qui passe en revue les principaux acteurs du marché français.