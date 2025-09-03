Le DeFi est un système financier basé sur la technologie de la blockchain. Utilisant les cryptomonnaies, il permet de réaliser les opérations financières sans l’intermédiaire des institutions financières traditionnelles.

En 2025, l’intégration de l’intelligence artificielle représente un progrès remarquable dans la finance décentralisée. Bittensor, Render, ASI sont des tokens IA qui sont le fruit de cette association. Ces projets représentent de nouveaux actifs financiers qui permettent de diversifier des placements. Ils ont suscité un certain engouement auprès des investisseurs.

Panorama des Tokens IA dans le DeFi

Bittensor : réseau d’apprentissage machine décentralisé

Bittensor est conçue pour mettre en place un système d’apprentissage décentralisé pour les machines grâce à la blockchain. Cette structure permet de partager les ressources comme les informations et la puissance de calcul des outils IA pour les rendre accessibles à de nombreux utilisateurs.

TAO est le jeton utilisé par Bittensor pour récompenser les fournisseurs de données et régler les frais de transaction. Ce token permet aux utilisateurs d’accéder aux différents services fournis par la plateforme et à récompenser les contributeurs. Il aide aussi à renforcer la sécurité de la structure grâce au staking.

Render (RNDR) : GPU as a Service sur Ethereum

Ethereum révolutionne l’utilisation du réseau blockchain à travers Render. Cette plateforme permet de partager la puissance de calcul entre utilisateurs. Elle est habituellement utilisée pour la réalisation des tâches comme le rendu 3D, la vidéo ou l’entraînement des modèles IA.

Render permet à un utilisateur qui dispose d’une GPU haut de gamme de mettre cette puissance à disposition d’autres utilisateurs grâce à la blockchain. Cette alternative permet de décentraliser les opérations et de faire des économies par rapport aux solutions habituelles des Clouds.

ASI (Artificial Superintelligence Alliance) : fusion de SingularityNET, Fetch.ai et de Ocean Protocol

Artificial Superintelligence Alliance représente sans doute le modèle le plus prometteur pour construire une IA plus accessible grâce à la technologie de la blockchain. ASI est le résultat de la fusion de trois projets blockchain : une marketplace de modèles, un fournisseur d’agents IA autonomes et un marché de données sécurisées pour l’entraînement des modèles.

La plateforme utilise le token ASI. Ces jetons permettent de réaliser les paiements, de récompenser les contributeurs et de voter sur la gouvernance de la blockchain (grâce notamment au staking).

Tendances du marché et capitalisation cumulée des tokens IA

Les tokens IA représentent une avancée majeure dans l’adoption de la technologie blockchain et constituent une option intéressante de placement. Les nombreux projets qui voient le jour attirent les investisseurs et accroissent le volume des actifs utilisés, réduisant la volatilité des tokens vis-à-vis du BitCoin.

OpenAI a annoncé son projet d’expansion des infrastructures IA et de rechercher des alternatives aux solutions de stockage et aux outils de calcul habituels. Nvidia a aussi fait entendre son souhait de jouer un rôle significatif dans l’essor de l’intelligence artificielle et ses efforts convergent également dans la fourniture de structure pour soutenir cette expansion.

Ces projets pourraient avoir un impact important sur le développement des tokens IA, mais aussi des secteurs qui reposent sur cette technologie. De plus en plus de casinos en ligne utilisent cette décentralisation et multiplient les meilleurs bonus de bienvenue casino basé sur cette technologie pour attirer et fidéliser les joueurs.

Avantages, limites et risques des tokens IA

L’essor des nouveaux projets qui utilisent la technologie de la blockchain et l’intelligence artificielle a permis de rendre les deux domaines plus accessibles. D’une part, cette collaboration assure une meilleure efficacité énergétique grâce aux blockchains nouvelle génération. La décentralisation facilite aussi l’accessibilité aux investissements dans l’IA grâce à une meilleure fourniture de données et une gouvernance plus transparente.

Bien que prometteuse, toutefois, cette technologie est encore à ses débuts et demeure limitée par la disponibilité des infrastructures. Cette dépendance au hardware réduit la scalabilité des modèles et freine son adoption. L’absence de standardisation des tokens et des modèles cause aussi une fragmentation du marché et une liquidité difficile.

Outre les promesses et le potentiel que représentent les projets, investir dans le domaine expose à de nombreux risques que les investisseurs doivent connaître :

La volatilité des tokens qui reste un problème majeur, car la valeur de certains jetons repose généralement uniquement sur les spéculations.

La régulation (KYC/AML) sur les modèles IA qui représente un risque majeur pour certains projets en raison de l’absence de standardisation.

Le risque sécuritaire comme le piratage des smart contracts.

Cas d’usage et intégrations réelles

Bittensor peut être utilisé pour créer un modèle LLM grâce à un financement collaboratif. Comment ? Les chercheurs inscrivent le projet de création du modèle sur la plateforme. Les mineurs fournissent ensuite les données et les ressources nécessaires pour entraîner le modèle et sont récompensés en tokens TAO.

Un utilisateur peut par ailleurs réaliser un projet nécessitant une puissance élevée de calcul comme un rendu 3D ou vidéo grâce au projet Render. Pour cela, il inscrit le projet sur la blockchain qui attribue la tâche aux GPU des fournisseurs. Les contributeurs livrent ensuite le résultat et reçoivent une récompense sous forme de tokens RNDER.

Artificial Superintelligence Alliance met à disposition des outils performants pour créer un modèle approprié à chaque projet. Un utilisateur qui souhaite créer un outil spécifique fournit les données et choisit parmi les nombreux modèles disponibles sur la marketplace spécialisée. Les développeurs créent ensuite un agent autonome selon le modèle choisi et assurent son déploiement en tenant compte des données pour assurer son entraînement et son fonctionnement.

Perspectives et conclusion – Les tokens IA sont-ils vraiment l’avenir du DeFi ?

Les tokens IA représentent un modèle très optimiste qui pourrait révolutionner le fonctionnement de la finance décentralisée. En tout cas, le projet reste prometteur dans les cinq ans à venir, soutenu par les grandes entreprises de technologies. Cette expansion repose par ailleurs sur le développement des blockchains Layer-2 et de la position des institutions financières traditionnelles CBDC vis-à-vis des cryptomonnaies.

Solution optimiste à priori, la prudence reste de mise pour investir dans les tokens IA. La technologie étant encore à ses débuts, cet investissement est risqué en raison de la volatilité de la valeur des jetons, de la dépendance aux structures et des réglementations incertaines.