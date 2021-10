Ne perdez pas votre temps dans les tâches chronophages

Le freelance est une meilleure façon de travailler en toute indépendance, et de mieux profiter de son savoir-faire. Vous êtes doué dans un domaine informatique et souhaitez vous lancer à votre propre compte ? Sachez que ce statut peut assurément vous servir de canal d’accès à vos objectifs les plus nobles. Cependant, avant d’en arriver là, il vous faudra éviter de rater vos débuts en freelance. Cet article vous dévoile trois (03) précieux conseils pour bien démarrer à votre propre compte.

En choisissant de vous lancer en freelance, vous optez pour la vente de votre expertise et pour le travail en toute autonomie. Cela dit, vous devez savoir qu’en tant que débutant, il n’est pas toujours aisé de trouver une mission freelance informatique adaptée à ses compétences, surtout lorsqu’on fait cavalier seul. Alors, la collaboration avec des structures de freelance vous sera d’une aide capitale.

Ces structures qui peuvent être des sociétés de portage salarial vous seront d’une aide précieuse dans votre parcours de travailleur. Leurs responsabilités sont : de gérer les démarches administratives, les tâches juridiques et comptables, etc. En choisissant de collaborer avec elles, vous désignez votre intermédiaire qui est aussi chargé d’assainir votre relation avec les entreprises clientes. Ce faisant, votre principale préoccupation sera alors l’exécution de vos missions avec perfection.

Définissez clairement votre domaine d’expertise

Si vous avez eu un antécédent de travailleur dépendant, vous serez d’accord qu’il y a une nette différence entre votre nouveau statut et l’ancien. En effet, le travailleur indépendant doit avoir l’étoffe d’un entrepreneur et doit s’adapter au rythme et aux principes de travail qui vont avec l’entrepreneuriat. Dans le monde entrepreneurial, la clairvoyance et l’honnêteté sont d’importants facteurs qui définissent le succès. À cet effet, vous ne devez brandir des compétences que dans vos domaines de prédilections. Sans quoi, vous allez nuire à votre réputation. Ainsi, pour mieux vous vendre aux entreprises clientes qui ont besoin de vos compétences, assurez-vous d’avoir soit du talent ou un savoir-faire avéré, couplé à de la bonne expérience.

Fixez-vous des objectifs et organisez-vous en conséquence

Bien vrai, les freelanceurs sont libres de travailler quand bon leur semble ; cependant, ils doivent leur succès à une observance stricte d’autodiscipline et de bonne organisation. L’avantage ultime du travailleur indépendant est qu’il est libre de choisir à quel moment de la journée il se met au boulot pour se donner à fond. Lorsque vous vous lancez à votre compte, trouvez donc le moment de la journée où vous êtes plus à l’aise et avez une meilleure productivité. Quand vous définirez ces horaires de travail, appliquez-vous la rigueur de scrupuleusement respecter votre plan d’organisation jusqu’à l’atteinte de vos objectifs préalablement fixés. Ce faisant, vous éviterez de vous embrouiller et jouirez plus des avantages du freelance.

Pour fournir, retenez que le parcours de freelance est parsemé d’assez de défis que celui du travailleur dépendant. Pour mieux vous en sortir, vous ferez bien de déléguer les tâches chronophages à des structures fiables. Tâchez aussi d’avoir des compétences avérées, de vous fixer des objectifs et de bien vous organiser pour les atteindre.