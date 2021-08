Il n’y a rien de plus frustrant que de se retrouver avec une batterie à plat au beau milieu de la journée. C’est seulement face à de telles situations que l’on se rend compte qu’on a oublié d’acheter la fameuse batterie de secours. Pratique et surtout très utile lors des déplacements, un powerbank facilite grandement la vie de ceux qui sont dans le devoir (ou le besoin) de rester toujours joignable. Homme et femme d’affaires, autoentrepreneur, community manager, etc. Plusieurs professionnels peuvent désormais tirer profit des attraits de la batterie externe pour répondre présents en temps voulu. Et pour les jeunes et amateurs de réseau social, il n’y a rien de plus essentiel pour rester connecté toute la journée.

Afin qu’il puisse répondre à toutes ces exigences importantes, votre powerbank devra être choisi avec la plus grande attention. Zoom sur les différents critères à considérer pour faire la meilleure des sélections !

Capacité de charge

Le premier critère, et sans doute le plus important, concernant le choix d’une batterie de secours est bien sûr la capacité de charge qu’il offre. Exprimée en mAh, cette indication permet de définir le nombre de charges complètes que la Batterie externe peut offrir, et le temps de charge. Aujourd’hui il est possible de trouver plusieurs accumulateurs de charge secondaires allant de 3 000 mAh à 20 000 mAh. Les options à 3000 mAh de capacité peuvent recharger entièrement un smartphone. Toutefois, si vous souhaitez faire le plein pour une tablette, cette capacité ne sera pas suffisante.

En outre, la capacité requise variera selon le type d’appareil que vous souhaitez recharger. Il sera donc important d’avoir une idée précise des appareils que vous souhaitez brancher sur le powerbank afin d’être assuré d’avoir une batterie de secours en adéquation à ses besoins. Nous vous conseillons de préconiser un modèle à 10 000 mAh qui vous permettra de recharger smartphone et tablettes à plusieurs reprises. Electro Dépôt compte parmi les fournisseurs qui vous offre l’opportunité de faire votre choix parmi une gamme courte composée des meilleurs batteries de secours. Le tout à prix ultra-concurrentiel !

Dimensions et poids

Afin qu’elle soit des plus simples à transporter et être amplement mobile, votre batterie de secours se doit d’être compacte. Les dimensions et le poids du powerbank seront donc des éléments essentiels à considérer lors du choix. La règle est simple : plus la capacité de charge d’une batterie externe est élevée, plus cette dernière aura un volume conséquent et sera encombrant. Ainsi, une batterie de 20 000 mAh sera largement plus lourde (près de 500 g) qu’une option à 5 000 mAh (120 g). L’idéal sera donc de trouver un modèle qui répond à vos besoins de charge, mais reste totalement compact.

Les différents types de connecteurs

Les types de sorties USB intégrés à une batterie externe en disent long sur sa polyvalence d’usage. La batterie de secours idéale jouira de tous les types de connecteurs possibles :

– USB de Type A : connecteur de base, ce dernier octroie une tension de 5V pour une intensité de près de 2 A. Il est adapté à la majorité des smartphones et offre une vitesse lente. Privilégiez une batterie de secours à au moins 2 sorties USB Type-A pour recharger simultanément plusieurs appareils.

– USB Type-C : offrant une recharge optimisée, le connecteur USB de Type-C sera requis si vous avez un appareil tels l’iPhone 11 pro ou l’iPad pro.