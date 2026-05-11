Fortinet et Nomios : un partenariat technologique au service des infrastructures critiques

Depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle, la multiplication des cybermenaces pousse les organisations à renforcer durablement la sécurité de leurs systèmes d’information. Les entreprises qui opèrent dans les secteurs sensibles doivent désormais protéger des environnements hybrides, connectés et souvent distribués entre des infrastructures IT, OT et cloud.

Face à ce constat, l’association entre Fortinet et une entreprise comme Nomios répond justement aux enjeux de cybersécurité, le tout avec une approche tournée vers la performance réseau, la continuité d’activité et en suivant les conformités réglementaires…

Fortinet : qu’est-ce que c’est ?

Fortinet figure parmi les acteurs majeurs de la sécurité informatique avancée à l’échelle mondiale. L’éditeur développe des technologies destinées à protéger l’ensemble des systèmes d’information grâce à une approche centralisée et collaborative, Fortinet Security Fabric.

Concrètement, cette plateforme regroupe plusieurs solutions conçues pour sécuriser les réseaux, les applications, les accès distants et les environnements cloud :

FortiGate NGFW pour la protection réseau et l’inspection avancée des flux

pour la protection réseau et l’inspection avancée des flux Zero Trust Network Access pour contrôler les accès utilisateurs selon une logique de confiance zéro

pour contrôler les accès utilisateurs selon une logique de confiance zéro FortiCNAPP pour renforcer la visibilité et la sécurité des infrastructures cloud

pour renforcer la visibilité et la sécurité des infrastructures cloud FortiAnalyzer et FortiManager pour centraliser l’analyse et l’administration des équipements

et pour centraliser l’analyse et l’administration des équipements FortiFlex pour adapter la consommation des licences aux besoins réels des organisations

Mais pour exploiter pleinement ces solutions, il est indispensable de s’appuyer sur un spécialiste Fortinet comme Nomios.

Partenaire Fortinet depuis 2008, Nomios accompagne les organisations dans le déploiement de solutions adaptées aux infrastructures les plus critiques. Certifié Expert Partner, soit le plus haut niveau de partenariat accordé par Fortinet, l’intégrateur français s’appuie sur des équipes très qualifiées et sur une forte expertise des architectures les plus complexes.

Bien plus qu’une entreprise dans l’informatique, Nomios intervient auprès des entreprises, des administrations et des secteurs critiques afin de concevoir des stratégies de cybersécurité adaptées aux contraintes métiers. Regardons de plus près comment cela se traduit dans les faits…

Une expertise certifiée sur les environnements complexes

Pour commencer, notons que les infrastructures modernes associent désormais les réseaux d’entreprise, aux équipements industriels et aux objets connectés. Cette convergence augmente la surface d’attaque et nécessite une architecture sécurisée capable d’assurer à la fois la visibilité, la segmentation et la résilience.

Nomios accompagne ainsi les organisations dans la sécurisation des environnements OT, IT et IoT grâce aux solutions Fortinet adaptées aux contraintes industrielles : faible latence, continuité de service et supervision centralisée.

Une intégration complète des solutions Fortinet

Nomios intervient aussi sur l’ensemble du cycle projet, depuis l’audit initial jusqu’à l’exploitation quotidienne des infrastructures de sécurité. Les équipes assurent notamment le déploiement de solutions comme FortiGate NGFW, les plateformes SD-WAN ou encore les outils de sécurisation cloud et SaaS.

Grâce à la complémentarité des solutions Fortinet, les organisations bénéficient d’une sécurité cohérente sur l’ensemble de leur système d’information, avec une administration centralisée, mais aussi une meilleure capacité de détection des menaces.

Un accompagnement stratégique et opérationnel

Enfin, au-delà de l’intégration technologique, Nomios propose un accompagnement global destiné à renforcer durablement la maturité des entreprises. Pour cela, les équipes assurent un support technique 24h/24 et 7j/7.

Dans l’ensemble, tous ces services s’appuient systématiquement sur des processus alignés sur les standards ITIL pour garantir une certaine réactivité, une traçabilité et une qualité de traitement irréprochable des incidents.