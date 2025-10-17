Dans le monde des affaires, la connectivité est maintenant devenue un véritable levier de performance à part entière. Et les entreprises recherchent constamment des solutions plus fiables, plus sécurisées et plus simples à gérer. Dans ce contexte, l’offre de WiFi managé par Stelogy ne pouvait que s’imposer. Avec ce produit, l’ex-Nomotech frappe fort, en fournissant aux professionnels une solution clé en main, pensée pour chaque environnement spécifique. La promesse d’une connectivité intelligente au service d’un réseau plus performant.

Une offre clé en main adaptée à tous les environnements professionnels

En effet, le WiFi managé avec Stelogy se distingue par une approche globale, qui couvre chaque étape du projet. De la qualification de vos besoins au déploiement d’une solution personnalisée, en passant par la supervision de l’ensemble, rien n’est laissé au hasard.

Pour ce faire, l’entreprise issue de la fusion de Nomotech et de Voip Telecom s’appuie sur deux décennies d’expérience et sur des milliers de hotspots installés. Ses 580 collaborateurs sont capables de s’adapter à chacune de vos contraintes, que vous soyez un siège d’entreprise, un hôtel, un site industriel ou un établissement accueillant du public.

En toute situation, l’infrastructure sera dimensionnée pour garantir stabilité et couverture réseau optimale. L’offre Stelogy se caractérise enfin par une forte flexibilité, permettant une adaptation rapide selon la croissance de vos besoins.

Le WiFi managé par Stelogy : des solutions WiFi sécurisées et conformes à la réglementation

Stelogy appartient à cette classe restreinte d’acteurs capables de réimaginer le lieu de travail moderne. Cela lui a valu de pouvoir mener certains partenariats prestigieux, avec des organisations aussi variées que Vinci Airports ou l’Université Paris Descartes.

Une raison centrale explique le succès du WiFi managé par Stelogy : la sécurité et la conformité réglementaire se trouvent au coeur de son offre. Ses solutions de WiFi public et de WiFi entreprise répondent à toutes les obligations légales, qu’elles soient imposées par le RGPD, la loi HADOPI ou par une autre norme en vigueur.

En pratique, cela signifie que les données des utilisateurs sont protégées à 100 %, et que les connexions sont tracées. Cette garantie de conformité représente un atout considérable pour les structures accueillant du public. Dans le cas où vous seriez une entreprise, Stelogy vous aide aussi à renforcer la confiance que vos utilisateurs ou vos partenaires vous témoignent.

Une connectivité intelligente au service de l’expérience utilisateur et du marketing

Au-delà de la simple amélioration de la qualité de votre réseau, Stelogy transforme votre WiFi en un véritable outil de connectivité intelligente. Grâce à son portail captif personnalisable, les entreprises peuvent interagir directement avec leurs visiteurs. Cela se fait notamment au moyen de campagnes promotionnelles, de sondages, de collectes de données ou de statistiques d’usage.

Ces fonctionnalités sont donc facilement susceptibles de se changer en un immense levier marketing stratégique, favorisant la fidélisation et la connaissance client ! Sans parler de la possibilité de créer des accès sécurisés en fonction du profil de connexion.

Ainsi, le WiFi managé par Stelogy se montre capable de combiner performance technique, sécurité juridique et valeur ajoutée. N’hésitez pas à identifier le responsable de l’installation de la fibre optique dans votre organisation, et à l’orienter vers cette solution idéale ! En 2025, elle constitue un mouvement tout trouvé pour accompagner votre transformation digitale.