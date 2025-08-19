Comment travailler dans l’intelligence artificielle en 2025 ?

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des transformations technologiques actuelles. Elle définit les nouvelles règles ou les nouvelles méthodes de travail dans tous les secteurs, de la santé à la finance, en passant par la cybersécurité. Elle offre à juste titre de nouvelles perspectives à des milliers de professionnels. Vous vous demandez comment intégrer ce secteur innovant et exigeant ? Voici les étapes pour faire carrière dans l’IA.

Suivez une formation adaptée

Pour travailler dans l’IA, il est indispensable de suivre une formation structurée afin d’en comprendre les bases et d’acquérir les compétences techniques essentielles. Selon votre parcours, plusieurs voies sont possibles :

licence en informatique, mathématiques ou data science,

master spécialisé en intelligence artificielle,

diplôme d’ingénieur avec spécialisation IA ou big data.

Si votre objectif est de devenir ingénieur big data, certaines écoles d’ingénieurs et universités offrent des cursus de haut niveau, souvent enrichis de projets concrets et de partenariats industriels. Dans le cadre d’une reconversion, les bootcamps ou formations certifiantes intensives constituent une alternative efficace pour se former en quelques mois.

Les plateformes d’apprentissage en ligne, développées par des universités ou des entreprises de référence, représentent également une excellente ressource pour approfondir vos connaissances en machine learning et deep learning.

Faites un stage ou une alternance

Un stage ou une alternance est indispensable après votre formation pour affronter les réalités du domaine. Vous aurez à faire à des données complexes, des délais serrés, des problèmes mal posés… Au-delà de valider un diplôme ou de remplir votre CV, c’est l’occasion d’apprendre à :

travailler en équipe ;

répondre à des besoins concrets ;

adapter vos modèles aux contraintes.

La quête d’expérience pratique permet de valoriser votre profil, de renforcer vos compétences et de constituer un portfolio technique intéressant. Cela permet surtout de donner du poids à votre CV au moment de faire carrière dans un domaine de l’IA.

Identifiez et postulez aux métiers de l’IA

Après avoir suivi une formation et acquis de l’expérience, c’est le moment d’entrer sur le marché du travail. Le secteur regroupe de nombreux métiers, avec des niveaux de technicité variés :

Data scientist : professionnel de l’IA, il analyse et modélise les données pour faire émerger des modèles prédictifs.

Ingénieur en machine learning : il est spécialisé dans la conception, l’entraînement et l’optimisation des algorithmes d’apprentissage automatique.

Computer Vision Engineer : il conçoit et développe des systèmes capables d’analyser, d’interpréter et de comprendre automatiquement des images ou des vidéos.

Chercheur en IA : il travaille sur l’innovation algorithmique, souvent en laboratoire ou en entreprise.

Vous pouvez viser d’autres postes comme celui de Data engineer, développeur IA ou encore product manager IA. Il faut noter que chaque poste requiert des compétences spécifiques, mais surtout des qualités de rigueur, curiosité et adaptation aux avancées technologiques.

Toutefois, vous devez bien choisir votre employeur, entre les startups spécialisées, les instituts publics ou privés et les laboratoires de recherche et de développement. Certaines grandes entreprises des secteurs de la santé, la finance, la défense et l’énergie recrutent aussi ces profils.