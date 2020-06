Le domaine de l’informatique connaît à l’heure actuelle une popularité grandissante. Sans cette branche essentielle, il est en effet bien complexe d’avoir recours au numérique, un élément qui se voit davantage démocratisé partout dans le monde. Aujourd’hui, les différentes recherches et la praticité de la technologie permettent au secteur informatique de rester amplement dynamique et indispensable. Par ailleurs, les avancées numériques pertinentes au fil des années aident également à optimiser la notoriété de l’industrie. Conscients de l’importante et des potentielles évolutions qu’offrent ces diverses transitions ; les métiers dans le monde informatique attirent actuellement de plus en plus d’individus. Et parmi les postes les plus convoités, figure en tête de liste celui de programmeur. Nombreux sont ceux qui souhaitent entamer une reconversion professionnelle en vue de se spécialiser dans le codage. Voici donc une vue d’ensemble sur les langages à apprendre pour une réorientation réussie.

Node.js

Les experts dans le domaine le savent, Node.js est un langage facile et pertinent, et sera le code par excellence dans un avenir proche. Pour être en mesure de booster sa carrière dans le domaine de la programmation, une maîtrise de ce langage est ainsi indispensable. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’une simple écriture pour ajouter des effets au sein de sa page web. Node.js est en effet la parfaite alternative à des langages serveur comme PHP, Java ou Python. L’engouement actuel et qui sera plus persistant dans les prochaines années pour le Node.js est dû à ses capacités distinctes qui permettent aux entreprises ; logiciels ; sites web et applications de jouir d’une performance optimale.

En outre, Node.js est adapté tant aux RTA (Real Time Application) qu’aux SPA (Single Page Applications) puisque c’est un système single thread non bloquant. La majorité des applications très utilisées en ce moment correspondent à l’une de ces deux caractéristiques telles WhatsApp. En outre, les écritures Node.js permettent au serveur de réaliser différentes tâches simultanément et s’affichent en fonction des besoins des utilisateurs. Par ailleurs, les pages web et toute autre plateforme connaissent une rapidité optimale grâce à l’aptitude de Node.js à traiter plusieurs requêtes.

Et pour ceux qui ont déjà des connaissances en JavaScript, il sera amplement facile de maîtriser Node.js puisque c’est le même langage, mais en mieux ! En tant que programmeur, vous pourriez user du même langage aussi bien en front-end qu’en back-end. À partir de Node.js il est en effet possible de rester en JavaScript pratiquement sur tous les côtés.

Le langage C

Le langage C est une version de codage qui est traduit par un compilateur au niveau d’un code binaire et est directement compris par l’ordinateur. Faisant partie de la catégorie des langages de bas niveau, C dispose d’un nombre important de types de variables entiers et flottants. Cette caractéristique est primordiale afin qu’il soit en mesure de correspondre immédiatement aux multiples versions de données qui sont supportées par le processeur d’un ordinateur.

La maîtrise de C permet aux développeurs d’apprendre plus facilement les autres langages populaires actuels puisque la majorité d’entre eux se sont inspirés du processus de C. parmi ces derniers ont pourra mentionner C++, Java, C#, mais encore PHP. De plus, grâce au concept d’usage limité, les utilisateurs de C (même les débutants) peuvent l’apprendre rapidement et réaliser des codes faciles, mais efficaces.