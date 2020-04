Les contraintes de rentabilité et de performance qui pèsent sur les entreprises les obligent à trouver des solutions et outils qui leur procurent sur le long terme une baisse des charges et un gain de temps. C’est dans cette logique que s’inscrivent certaines sociétés qui optent de plus en plus pour le cloud computing en lieu et place des solutions informatiques classiques. S’agit-il là d’un choix judicieux ? Quels sont les avantages que présente cette option pour les entreprises ? Découvrez les réponses à ces préoccupations dans cet article.

Une protection de données renforcée

Pour les dirigeants d’entreprise qui hésitent à passer au cloud, cette solution comporterait des risques considérables de perte de données. Mais, en réalité, les choses se révèlent tout à fait différentes. Lorsque l’on se réfère à des plateformes cloud fiables, la sécurité et l’intégrité des données de l’entreprise sont garanties. Cette protection est assurée par différents systèmes de sécurité qui empêchent entre autres que des personnes non autorisées accèdent aux données de l’entreprise. Grâce aux conseils et astuces présentés sur Numereeks, les entrepreneurs qui le désirent peuvent renforcer davantage la sécurité informatique au sein de leurs entreprises.

Cloud computing : une technologie flexible et évolutive

Dans l’univers des affaires, les besoins des entreprises connaissent une évolution régulière. Le cloud computing constitue l’une des meilleures technologies qui offrent la possibilité aux entreprises de s’adapter à leurs nouveaux besoins. Une entreprise qui a par exemple besoin d’une bande passante plus importante suite à un trafic accru sur son site web obtiendra de façon automatique satisfaction, puisque le service cloud se chargera de déployer des ressources supplémentaires.

Une solution économique

Les matériels informatiques et logiciels généralement utilisés par les entreprises dans le cadre de leurs différentes activités coûtent assez cher. Il en est de même pour leur gestion ainsi que leur maintenance. Avec le cloud computing, il n’est pas nécessaire pour les entreprises d’investir de gros montants dans l’acquisition de plusieurs matériels informatiques et logiciels.

Le cloud computing pour faciliter le travail à distance

Être en mesure de travailler quel que soit le lieu où l’on se trouve et à n’importe quelle heure répond parfaitement aux nouvelles exigences du monde des affaires. Le cloud computing constitue la technologie qui offre la possibilité aux employés de l’entreprise de travailler depuis leur domicile ou aux dirigeants de s’occuper de leurs dossiers lorsqu’ils sont en voyage d’affaires. Pour ce faire, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’un smartphone et d’une bonne connexion internet et le tour est joué. Offrir la possibilité aux collaborateurs internes de l’entreprise de travailler sur les différents dossiers de la société, quel que soit le lieu où ceux-ci se trouvent est un réel atout pour la performance de l’entreprise.

Une aisance dans le partage des données ou informations

Le cloud computing permet aux collaborateurs de l’entreprise de partager des données et informations importantes entre eux avec une certaine aisance. Il est en effet possible de créer une plateforme virtuelle collaborative sur le cloud. Les collaborateurs qui ont accès à ladite plateforme reçoivent donc les informations en temps réel.