Paralysie du système de l’ordinateur cible, usurpation de l’identité de la victime, vol de données personnelles sensibles et demande de rançon sous la menace de divulgation d’information compromettante… Les attaques d’un hacker peuvent infliger des dommages matériels et moraux irréparables à leurs proies.

Face à ces actes malveillants, le mieux est donc de se protéger des virus informatiques utilisés par les pirates, du moins, en réduire les risques.

Utiliser des dispositifs de sécurité

Voici quelques dispositifs pour optimiser la sécurité de votre ordinateur.

Installer un antivirus

La plupart des virus, vers informatiques, cheval de Troie et autres spywares, utilisent les mails et les pièces jointes comme porte d’entrée. La meilleure solution pour fermer et sécuriser ces passages, est donc d’installer un système anti-spams et antivirus performant. Ces logiciels de protection abondent sur le marché, certains sont payants tandis que d’autres sont proposés à titre gratuit.

Utiliser un pare-feu

Il y a aussi des virus, qui circulent sur le réseau internet, à la recherche d’ordinateurs à faible protection. Le rôle du pare-feu est d’écarter ces menaces externes en contrôlant le flux d’informations qui passe entre l’ordinateur et le réseau. Une fois qu’un trafic indésirable est identifié, il sera bloqué par le logiciel.

Mettre à jour l’ensemble de son système

Les développeurs de logiciels et d’applications utilisent parfois la mise à jour pour résoudre les failles de sécurité détectées sur les versions précédentes de leurs produits. Ainsi, même si cette alternative est chronophage et fastidieuse, le faire permet de rendre l’ordinateur moins vulnérable.

Opter pour une meilleure solution d’hébergement de données

Pour les entreprises et les propriétaires de sites web, les menaces qui pèsent sur les données sont beaucoup plus grandes. Or, la perte de ces informations peut causer des conséquences graves sur l’activité d’une organisation ou d’une société. Pour ces dernières, une solution d’hébergement fiable et adaptée constitue une alternative plus judicieuse.

Pour éviter de rencontrer des problèmes de sécurité, la meilleure solution reste aujourd’hui de contacter un professionnel pour un dépannage informatique. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur les logiciels de protection et de les installer.

Suivre quelques précautions pour limiter l’intrusion de malwares

Voici quelques conseils à faire chez soi pour éviter d’être victime d’une attaque de pirate informatique :