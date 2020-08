Les nouvelles technologies s’invitent désormais au sein de notre quotidien et nous dévoilent chaque jour des possibilités de réalisations encore plus authentiques. Après la possibilité d’effectuer tous types d’achats et de réservation sur internet, désormais c’est la réalisation de vos carteries qui prennent un coup d’innovation technologique. Au diable les longues heures d’explication de vos besoins chez le graphiste sur les multiples caractéristiques que vous souhaitiez avoir pour votre faire-part. Vous avez désormais la possibilité de réaliser vos propres conceptions de carterie à partir d’un seul studio virtuel. Focus.

Une carte postale pour vos proches de n’importe où !

Lors des vacances, l’on souhaite toujours contacter nos proches pour leur faire part du bon déroulement de notre congé ! Pour prouver aux membres de votre famille que vous pensez à eux même en période de vacances, il n’y a rien de mieux que de leur envoyer une carte postale. Bien plus important qu’un simple SMS ou e-mail, et plus conceptualisé qu’un coup de téléphone, l’expédition d’une carte postale fait encore partie des pratiques très appréciées en 2020. Les adeptes sont majoritairement les familles qui n’ont pas eu l’occasion de se réunir lors des grands évènements.

À partir de l’usage d’une application d’envoie de carte postale, un tel procédé s’avérera nettement facilité. De n’importe où, il vous suffira d’accéder au programme sur votre appareil et de réaliser la conception selon vos envies. Le fonctionnement est simple et ne nécessite aucune grande connaissance en outils virtuels. Les individus de tous âges peuvent ainsi utiliser sans complexe l’application pour créer une belle carte postale :

Sélectionner le meilleur prototype de carte parmi la large bibliothèque disponible sur l’application,

Personnaliser sa carterie selon ses besoins : ajout de photos à partir de la galerie de votre smartphone ou pc, rédaction du message à faire passer, choix de la police et de la taille, etc.

Distinguer le bon papier d’impression et l’enveloppe (couleur, satiné ou non, à grains, etc.),

Et finissez l’étape par l’ajout de l’adresse de vos destinataires.

Ainsi, en à peine 15 minutes vous jouirez d’une carte postale qui sera à votre image !

Expédier vos carteries sans bouger

En tant que solution digitale donc à faire exclusivement en ligne, les utilisateurs n’auront que pour mission de réaliser leurs carteries. Le service s’occupera par la suite de l’impression (garantie de qualité puisqu’elle est réalisée sur un papier haut de gamme) ainsi que de l’envoi partout dans l’Hexagone.

Inutile de réaliser de longs kilomètres pour partager les invitations de votre futur grand évènement (mariage, fiançailles, baptêmes) à vos convives, pas besoin de passer de longs appels téléphoniques pour annoncer la naissance d’un bébé dans la famille et enfin, vous n’aurez plus à supporter la queue au niveau des bureaux de poste pour un timbre et un envoi de carte postale.

Et cerise sur le gâteau, en tant que donneur d’ordre, vous seriez en mesure de préconiser le mode d’expédition qui correspond le mieux à vos préférences. Ainsi, vous avez le choix entre faire envoyer votre faire part, carte de remerciement, mini album photo, etc. directement chez son destinataire ou vous les faire livrer prêt à être expédié chez vous.