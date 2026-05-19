Un PC portable Asus bien entretenu tient facilement 5 à 8 ans. Pourtant, la plupart des utilisateurs n’y prêtent attention qu’au moment où la machine commence à ramer ou que la batterie ne tient plus la journée. Vous avez un PC portable Asus que vous avez envie de conserver le plus longtemps possible ? Voici des conseils pour vous aider.

Prenez soin de la batterie et de l’alimentation

Les professionnels tech savent que la batterie est le composant qui se dégrade le plus vite sur un PC portable. Elle conditionne toute l’autonomie de la machine et son remplacement représente un coût non négligeable. Il vaut donc mieux la ménager dès le départ.

Adoptez les bons réflexes de charge au quotidien

Le principal ennemi d’une batterie lithium-ion, c’est le régime extrême. Qu’il soit trop bas ou trop haut en permanence, il détruit la batterie. Essayez de maintenir le niveau de charge entre 20 et 80 % autant que possible. Si vous laissez votre PC branché toute la journée à 100 %, vous accélérez la dégradation des cellules sur le long terme. La plupart des modèles Asus récents intègrent une option de charge limitée dans l’application MyAsus qui plafonne automatiquement la charge à 80 %. Activez-la si vous travaillez principalement sur secteur.

Choisissez le bon chargeur de remplacement

Un chargeur inadapté délivre une tension ou une intensité qui ne correspond pas aux spécifications de votre modèle. À court terme, la machine fonctionne. Sur la durée, la batterie vieillit prématurément et les composants internes subissent un stress inutile.

Quand vous cherchez un chargeur de remplacement, vérifiez la puissance en watts et le type de connecteur requis par votre modèle exact. Vous pouvez consulter les références compatibles directement sur francechargeur.fr où la sélection couvre toutes les gammes Asus, de la VivoBook à la ROG en passant par la ZenBook, avec des produits certifiés CE et RoHS.

Maintenez les performances logicielles et matérielles

Au fil du temps, les logiciels s’accumulent, les fichiers temporaires encombrent le disque et les programmes au démarrage se multiplient. Faites le point tous les deux à trois mois :

désinstallez ce que vous n’utilisez plus ;

videz les fichiers temporaires via l’outil de nettoyage de disque intégré à Windows ;

et désactivez les applications inutiles au démarrage depuis le gestionnaire des tâches.

Mettez également à jour vos pilotes Asus via l’application MyAsus ou le gestionnaire de périphériques. Un pilote graphique ou réseau obsolète peut générer des instabilités et solliciter inutilement le processeur.

Par ailleurs, un PC portable qui chauffe en permanence au-delà de 85 à 90 °C en charge normale voit ses composants vieillir bien plus rapidement. Nettoyez les grilles de ventilation avec une bombe d’air comprimé tous les six à douze mois. La poussière accumulée réduit le flux d’air et fait grimper les températures de façon significative.

Posez toujours votre PC sur une surface rigide et plane, jamais sur un lit ou un coussin qui bloque la ventilation. Si vous utilisez un modèle gaming comme un Asus ROG ou TUF depuis plus de 3 ans de manière intensive, un repastage thermique peut redonner plusieurs degrés de marge à la machine.

Protégez le matériel physique pour éviter les dommages prématurés

Les chocs, l’humidité et la poussière causent des dégâts souvent irréparables sur les composants internes. Quelques précautions simples permettent de s’en prémunir efficacement.

Transportez et stockez votre PC correctement

Investissez dans une housse ou un sac rembourré adapté au format de votre écran. Les chocs répétés sur les coins fragilisent la carte mère et les connecteurs internes, même sans casse visible à l’extérieur. Évitez également les variations brutales de température. Par exemple, évitez de passer d’un environnement très froid à une pièce chauffée. En réalité, cela génère de la condensation à l’intérieur de la machine. Attendez toujours que le PC revienne à température ambiante avant de l’allumer dans ces conditions.

Entretenez l’écran et le clavier

Nettoyez l’écran avec un chiffon microfibre légèrement humidifié et non avec un produit ménager classique qui attaque les revêtements antireflets. Pour le clavier, passez régulièrement un peu d’air comprimé entre les touches pour éliminer la poussière et les miettes accumulées. Évitez de manger ou de boire au-dessus de votre PC. Vous le savez sans doute, mais un liquide renversé sur un clavier est l’une des pannes les plus courantes et les plus coûteuses à réparer.