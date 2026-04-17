Collection de cartes Pokémon : pourquoi le grading est-il si populaire ?

Lorsqu’on achetait des cartes Pokémon au début des années 2000, personne ne pensait vraiment à les protéger. Celles-ci n’avaient en effet pas vraiment de valeur marchande et on se contentait de jouer avec ou de les échanger. Puis, petit à petit, les collectionneurs se sont mis à les insérer dans des pochettes plastiques que l’on appelle communément “sleeves”. Toutefois, en plus d’être insuffisant, ce type de protection ne permet pas d’authentifier une carte. En quoi le grading est-il devenu incontournable aujourd’hui ?

Le grading, c’est quoi exactement ?

Une certification de l’authenticité qui fait foi

Comme le terme de “grading” signifie en français “notation” dans ce contexte, on a tendance à se baser uniquement sur la note attribuée. Pourtant, le but premier de la gradation de carte est de certifier qu’il s’agit bien d’un exemplaire authentique. Rappelons à ce titre que les fausses cartes Pokémon sont très courantes, en particulier lorsqu’il s’agit de pièces rares et recherchées.

Un collectionneur averti va donc préférer acheter une carte gradée plutôt qu’une carte nue dont l’authenticité est incertaine.

Une notation qui se veut objective

Les collectionneurs de cartes Pokémon ont longtemps fait face à un problème complexe : celui de s’assurer de l’état réel d’une carte. En effet, comme chaque personne dispose d’un ressenti différent, un “excellent état” pour l’un peut équivaloir à un “bon état” pour l’autre. Et lorsqu’on achète des cartes à distance, cette différence d’estimation peut être source de litiges.

En passant par une société de gradation sérieuse comme SFG Grading, vous obtenez une appréciation plus objective de l’état de la carte. Angles, surface, centrage… Aucun détail n’est laissé au hasard dans l’attribution de la note et un 10 correspond réellement à une carte “parfaite”.

Une protection dans un boîtier rigide parfois stylisé

Autre élément important avec le grading : la protection de la carte Pokémon. Il faut savoir que certaines pièces recherchées à l’instar du Dracaufeu première édition de 1999 valent plusieurs milliers d’euros. Que l’on soit collectionneur passionné ou spéculateur, envoyer sa carte à une société de gradation permet ainsi de s’assurer que son état ne va pas s’altérer dans le temps. Pour cela, des boîtiers rigides et inviolables (soudés par ultrason) sont utilisés.

De plus, il faut savoir que certaines sociétés de gradation (dont SFG Grading) proposent des étiquettes Full Art illustrées qui prolongent l’illustration de la carte Pokémon. La carte dans son boîtier devient alors un objet de collection à part entière pouvant être exposé fièrement !

Les raisons qui expliquent l’attrait actuel pour la gradation de cartes

Les cartes Pokémon ont pris beaucoup de valeur ces dernières années

Soyons honnêtes : si les cartes Pokémon n’avaient qu’une valeur symbolique, peu de personnes seraient prêtes à payer pour les faire grader. Il se trouve que leur valeur a explosé durant le confinement lié au coronavirus avec un Dracaufeu parti à 418 000 euros en 2021. Plus récemment, c’est un Pikachu Illustrator (qui est considéré comme la pièce la plus rare) qui a été vendu à 16,5 millions de dollars aux enchères.

Par conséquent, les cartes Pokémon se transforment en placement financier avec le grading. Lors d’une revente, les collectionneurs peuvent aussi s’assurer une plus-value financière si la carte a obtenu une note élevée.

Les ventes sur internet sont devenues la norme

En 2026, il est toujours possible d’acheter des cartes Pokémon rares dans une boutique spécialisée ou lors d’un salon. Toutefois, c’est assez contraignant pour les raisons suivantes :

Cela demande d’habiter dans une grande ville .

. Il faut se déplacer (avec des frais de transport à la clé).

(avec des frais de transport à la clé). Vous n’êtes pas certain de tomber sur la carte que vous recherchez .

. Si la carte n’est pas gradée, il y a le risque de découvrir un défaut après un examen plus attentif chez soi.

C’est pourquoi l’essentiel des ventes a désormais lieu en ligne. Et pour s’assurer que personne ne se sente lésé (que ce soit sur l’état de la carte ou son authenticité), rien ne vaut le grading. On comprend mieux alors pourquoi la plupart des revendeurs en ligne sautent le pas.

Les délais de traitement sont plus raisonnables

Entre 2020 et 2022, la gradation de cartes pouvait prendre plusieurs mois. Il faut dire que la demande a explosé subitement et que les sociétés de gradations ont eu du mal à suivre. Aujourd’hui, en faisant grader ses cartes Pokémon par une entreprise comme SFG Grading, il faut compter 3 à 4 semaines en moyenne. C’est donc beaucoup plus gérable pour les revendeurs qui doivent vendre régulièrement des cartes pour s’en sortir.