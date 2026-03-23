L’email reste le canal de prospection le plus utilisé en B-to-B. Et de loin. Selon le baromètre du SNCD, plus de 80 % des professionnels consultent quotidiennement leur messagerie. Le potentiel est là. Mais beaucoup d’entreprises gâchent ce levier par des erreurs qu’elles reproduisent campagne après campagne, sans même s’en rendre compte.

Voici les cinq plus fréquentes. Et surtout, comment les corriger.

Envoyer le même message à toute sa base

C’est l’erreur numéro un. On prend tout le fichier, on rédige un message passe-partout, on appuie sur « envoyer ». Sauf qu’un email générique n’intéresse personne en particulier.

Prenez un directeur financier d’une ETI et un gérant de TPE. Ils n’ont pas les mêmes problèmes, pas le même budget, pas le même jargon. Le même email pour les deux ? Aucun des deux ne se sentira concerné, et c’est normal.

Segmenter sa base ne demande pas un outil complexe. Il suffit souvent de séparer par secteur et par taille d’entreprise. Rien que ça peut faire grimper le taux d’ouverture de 15 à 25 %. Trois groupes bien définis battent toujours un envoi de masse.

Négliger la fréquence d’envoi

Trop d’emails tuent l’engagement. Pas assez d’emails font oublier l’expéditeur. Le dosage est délicat et beaucoup d’entreprises se trompent dans un sens ou dans l’autre.

En B-to-B, le rythme qui fonctionne le mieux se situe généralement entre deux et quatre envois par mois. Trop peu d’envois ? Les destinataires oublient qui vous êtes et, paradoxalement, le taux de plainte monte quand vous réapparaissez. Trop d’envois ? Lassitude, désabonnements, plaintes pour spam.

Le fond du problème est ailleurs. La plupart des entreprises envoient « quand elles ont un truc à dire », sans planning. Pas de rythme, pas de repères pour le destinataire. Or c’est la régularité qui installe la confiance. Un rendez-vous que le contact attend, même inconsciemment.

Rédiger des emails que personne n’a envie de lire

Un objet d’email qui ressemble à un titre de brochure commerciale. Un contenu qui parle exclusivement du produit. Aucune personnalisation au-delà du prénom dans la formule de politesse. Le résultat est prévisible : l’email est ignoré ou supprimé sans être lu.

En B-to-B, le destinataire reçoit des dizaines de sollicitations par jour. Pour qu’il ouvre et lise le vôtre, il doit y trouver quelque chose d’utile en moins de dix secondes. Une information qu’il ne connaissait pas. Un chiffre qui le concerne. Une solution à un problème qu’il rencontre vraiment.

D’ailleurs, les emails les plus performants en taux de clics ne sont pas ceux qui vendent. Ce sont ceux qui apportent de la valeur : un retour d’expérience, une étude de cas, un comparatif sectoriel. La vente vient après, quand le contact est engagé.

Ignorer la délivrabilité

On passe du temps sur le wording, on soigne le design, on peaufine le call-to-action. Très bien. Mais est-ce que l’email arrive seulement dans la boîte de réception ? Parce que 10 à 20 % des messages B-to-B n’y arrivent jamais. Spam, filtrage côté serveur, blocage par le service informatique du destinataire.

Les causes sont souvent techniques : authentification SPF, DKIM ou DMARC mal configurée, réputation d’IP dégradée, taux de rebond trop élevé sur des adresses obsolètes. Et le problème s’auto-entretient. Plus les emails atterrissent en spam, plus la réputation de l’expéditeur se dégrade, et plus les prochains envois seront filtrés.

Nettoyer régulièrement sa base de contacts et surveiller son taux de rebond sont deux réflexes qui changent la donne. Un taux de rebond supérieur à 3 % doit alerter immédiatement.

Ne pas analyser ses résultats

Dernière erreur, et pas la moins coûteuse : envoyer des campagnes sans jamais regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le taux d’ouverture, le taux de clics, le taux de désabonnement racontent une histoire. Encore faut-il la lire.

Un taux d’ouverture qui chute d’un envoi à l’autre signale un problème de pertinence ou de fréquence. Un taux de clics faible sur un bon taux d’ouverture indique que le contenu ne tient pas la promesse de l’objet. Chaque campagne devrait alimenter la suivante en enseignements concrets.

Les entreprises qui progressent en email marketing sont celles qui testent systématiquement : deux objets différents sur un même envoi, deux formats de contenu, deux moments d’expédition. Pas besoin de volumes énormes. Sur un fichier B-to-B de 2 000 contacts, un test A/B donne déjà des résultats exploitables.

Corriger ces erreurs change tout

Ces cinq erreurs ont un point commun : elles se corrigent sans budget supplémentaire. Il suffit de méthode, de rigueur et d’un minimum de suivi. Pour approfondir le sujet, ce guide complet sur l’email marketing B2B détaille les bonnes pratiques de segmentation, de délivrabilité et de mesure de performance, avec des exemples concrets tirés du terrain.

L’emailing B-to-B n’est pas mort. Il est juste mal exploité par ceux qui le pratiquent sans méthode.