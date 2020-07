Il est aujourd’hui plus fréquent de rencontrer des enfants du collège possédant leur propre smartphone. Avec un âge moyen du premier smartphone estimé à 11 ans et demi, avoir un mobile avant l’adolescence est devenu ainsi monnaie courante. Que ce soit pour communiquer de manière plus facile et rapide avec les parents, ou pour simplement se divertir, l’octroi de mobile aux petits est une pratique ordinaire au sein de nombreux ménages. À l’ère du numérique, il peut en effet sembler difficile de faire l’impasse sur les smartphones, et ce même pour les plus jeunes.

Bien qu’ils présentent quelques avantages, les méfaits qui les accompagnent ne sont pas à ignorer. Et pour les parents, il est ainsi primordial de miser sur un système de contrôle parental pertinent pour limiter les risques liés à l’usage d’un mobile pour leurs progénitures. Pour bien s’y prendre, voici les meilleures techniques à mettre en œuvre pour une surveillance optimale d’un enfant utilisant quotidiennement un téléphone.

Les risques de l’usage du smartphone chez l’enfant

À l’heure actuelle, qui dit smartphone sous-entend Web et les différents réseaux sociaux qui y sont rattachés. En tant que monde virtuel, Internet peut être la scène de multiples faits négatifs tel le cyber-harcèlement ; les escroqueries en tous genres ; les vols de données ; la violation de la vie privée ; l’addiction ou encore les contenus inappropriés aux jeunes publics. Pour éviter que son enfant ne soit victime de l’un de ces méfaits, il est ainsi indispensable pour chaque parent de prioriser les techniques de protection effectives. Avoir un parfait contrôle sur le smartphone de son enfant est la première des solutions à envisager. Le choix des méthodes de protection sera à faire avec soin pour qu’elles soient fonctionnelles et impossibles à détourner.

Logiciels espions : meilleure technique de contrôle pour les parents

Installer un logiciel de surveillance est à ce jour la meilleure des options de protection destinée aux parents. Les parents en quête d’une méthode de contrôle pertinente dans l’usage des mobiles de leurs enfants trouveront en effet à travers ces logiciels espions une multitude de fonctionnalités. En outre, cette solution permet de jouir d’une vérification avérée sur toutes les activités (virtuelles ou non) qu’effectue un bambin sur son mobile.

À partir d’un tel programme, les parents pourront ainsi se prémunir de tous les dangers rattachés à l’usage précoce d’un smartphone. L’installation du bon logiciel d’espion permettra entre autres de :

géolocaliser à tout moment leur enfant ;

garder un œil sur les contacts et les activités de sa progéniture sur les réseaux sociaux ;

vérifier régulièrement l’historique de navigation ;

espionner les SMS et appels effectués ou reçus : tous les messages reçus pourront être validés par les parents avant que son destinataire final puisse les recevoir. D’un côté, il est aussi possible d’écouter en direct les conversations téléphoniques.

accéder aux fichiers téléchargés et à la galerie média (photos ; vidéos, etc.).

Facile et ultra-efficace, inutile d’être un geek pour pouvoir installer et utiliser un logiciel espion. La mise en place d’un programme de surveillance de téléphone peut être faite en quelques minutes. De plus, son utilisation peut être faite en toute discrétion afin que l’enfant ne soit au courant du contrôle effectué à son égard.