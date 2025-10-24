Max-Hervé George s’est construit une réussite discrète, mais solide. Originaire de Metz, il a développé des activités dans l’immobilier de luxe tout en menant des opérations d’envergure à l’international. Ce portrait retrace son parcours, l’expansion de son empire et les piliers de sa stratégie d’investissement, pour que vous saisissiez comment la discrétion peut rimer avec influence.

Découvrez le parcours discret d’un entrepreneur lorrain

Max-Hervé George est né le 28 mars 1989 à Metz, en Lorraine. Après un baccalauréat en économie, il poursuit des études de droit à l’université Paris Nanterre, qu’il abandonne en 2010 pour se consacrer à l’entrepreneuriat. En 2012, il cofonde Ultima Capital avec Byron Baciocchi, une société spécialisée dans l’hôtellerie de luxe. Le groupe acquiert des propriétés prestigieuses, parfois transformées pour en augmenter la valeur. En 2019, Ultima Capital est introduit en bourse sur la BX Swiss, et en novembre 2023, Max-Hervé George cède ses parts à un fonds d’investissement luxembourgeois.

Parallèlement, il fonde Icona Capital en 2019, une société d’investissement basée à Londres, spécialisée dans les marchés privés. En 2025, Icona Capital fusionne avec Stoneweg pour créer SWI Group, un groupe d’investissement alternatif gérant 11 milliards de dollars d’actifs. Max-Hervé George en devient le président-directeur général. Originaire de Metz, Max-Hervé George a donc su allier discrétion et réussite. Son parcours illustre comment une vision claire et une stratégie audacieuse peuvent mener au succès, même en dehors des projecteurs.

Un empire diversifié entre luxe et immobilier haut de gamme

Max-Hervé George a su bâtir un empire diversifié, alliant luxe, immobilier haut de gamme et infrastructures numériques. Après avoir cofondé Ultima Capital en 2012, il a transformé des propriétés prestigieuses, telles que l’hôtel Sport Hotel Rutti à Gstaad, en Suisse, en Ultima Gstaad, un établissement cinq étoiles inauguré en 2016. Cette transformation a marqué le début de son empreinte dans l’hôtellerie de luxe. Après l’introduction de Ultima Capital en bourse sur la BX Swiss, la cession des parts de Max-Hervé George en 2023 lui a généré un important retour sur investissement puisque la société était valorisée à environ 1,4 milliard de dollars.

Sous sa direction, SWI Group a lancé AiOnX, une plateforme qui vise à répondre aux besoins croissants en matière de données et d’intelligence artificielle en Europe. L’empire de Max-Hervé George s’étend désormais sur plusieurs continents, avec des bureaux à Londres, Genève, Luxembourg, Zurich, Madrid et Singapour. Il continue de jouer un rôle clé dans le développement de plateformes d’infrastructures numériques, illustrant son engagement envers des secteurs d’avenir à forte barrière d’entrée. Ses activités, pilotées depuis l’Europe et l’Asie, lui valent une reconnaissance mondiale, faisant de lui une figure emblématique d’une génération d’investisseurs conciliant agilité entrepreneuriale et rigueur institutionnelle.

Les clés d’une stratégie d’investissement gagnante

Max-Hervé George adopte une stratégie d’investissement axée sur la création d’écosystèmes durables, en privilégiant des partenariats solides et une vision à long terme. Il s’entoure de dirigeants engagés pour assurer la continuité et la performance des projets. Son approche se distingue par une spécialisation sectorielle, se concentrant sur des actifs concrets dans des domaines stratégiques tels que l’immobilier, les infrastructures numériques et le capital-investissement. Cette orientation vers des secteurs à forte intensité de capital reflète une volonté de bâtir des structures robustes, pensées pour favoriser l’innovation, encourager la résilience et créer une croissance durable.

Lancée par son entreprise SWI Groups, la plateforme AiOnX vise à développer un réseau européen de centres de données hyperscale. Ce projet ambitieux, réparti sur plusieurs pays européens, représente un investissement global de plus de 20 milliards d’euros et témoigne de l’engagement de Max-Hervé George envers des secteurs d’avenir à forte barrière d’entrée. On en déduit que la stratégie d’investissement de cet entrepreneur lorrain repose sur une vision claire, une spécialisation sectorielle marquée et une volonté de bâtir des structures pérennes, alignées avec les enjeux contemporains.