Aujourd’hui, personne ne doute que WhatsApp est le canal de communication le plus utilisé au monde. Nous l’utilisons pour parler avec des amis, la famille et même pour effectuer rapidement des démarches auprès de commerces locaux. Mais que se passerait-il si cette même immédiateté se transposait dans la relation entre entreprises et clients ? La réponse a un nom : WhatsApp API Business.

Cette technologie permet non seulement d’envoyer et de recevoir des messages de manière professionnelle, mais ouvre également la porte aux appels via l’API grâce à la nouvelle WhatsApp API Calling. Et lorsqu’elle est combinée avec des plateformes comme celle de Fonvirtual, l’expérience franchit un cap qualitatif : Vos agents peuvent gérer les appels reçus depuis WhatsApp depuis le même interface que les appels téléphoniques, ils sont transcrits en temps réel et l’entreprise dispose de résumés automatiques des conversations et étiquettes pour classer chaque interaction.

WhatsApp API : bien plus qu’un chat

La différence entre l’application WhatsApp Business et WhatsApp API est claire : alors que la première est conçue pour les petites entreprises qui gèrent tout depuis un mobile, l’API est destinée aux entreprises qui ont besoin de “scaler” leur service client. Avec elle, il est possible de :

Intégrer WhatsApp avec un CRM, un standard virtuel ou un logiciel de vente.



Gérer messages et appels depuis plusieurs agents simultanément.



Incorporer des automatisations avec des agents virtuels et chatbots.



Unifier toutes les interactions dans une seule plateforme.



En définitive, l’API transforme WhatsApp en un véritable centre de communication omnicanal.

WhatsApp API Calling : donner voix à la messagerie



Le WhatsApp API Calling pousse la communication un cran plus loin. Imaginez qu’un client, depuis le même chat WhatsApp, puisse appuyer sur un bouton et parler avec un agent de votre entreprise sans composer de numéro ni quitter l’application.

Mais le plus innovant se passe ensuite : grâce à l’intégration dans la plateforme Fonvirtual, cet appel ne se limite pas à une simple conversation vocale.

Gestion efficace des appels : Avec des files d’attente et ACD (Automatic call distributor) pour trouver le meilleur agent disponible à chaque instant.

Avec des files d’attente et ACD (Automatic call distributor) pour trouver le meilleur agent disponible à chaque instant. Transcription automatique : Chaque mot est enregistré en texte, facilitant la consultation d’informations précises ultérieurement.

Chaque mot est enregistré en texte, facilitant la consultation d’informations précises ultérieurement. Résumés intelligents : La plateforme génère un résumé de la conversation, idéal pour que les agents ne perdent pas de temps à réécouter l’appel complet.

La plateforme génère un résumé de la conversation, idéal pour que les agents ne perdent pas de temps à réécouter l’appel complet. Étiquetage des appels : Il est possible d’assigner des étiquettes comme « incident », « vente conclue » ou « demande d’information », ce qui accélère la gestion et l’analyse des données.

Ainsi, les entreprises ne se contentent pas de mieux répondre à leurs clients, elles apprennent aussi de chaque interaction pour améliorer leurs processus internes.

Avantages tangibles pour les entreprises

La combinaison de WhatsApp API Business avec les capacités d’analyse de Fonvirtual offre des avantages uniques :

Proximité avec le client : communiquer via WhatsApp inspire confiance.

: communiquer via WhatsApp inspire confiance. Service professionnel : l’appel ne dépend pas d’un numéro mobile personnel, mais d’une plateforme d’entreprise.

: l’appel ne dépend pas d’un numéro mobile personnel, mais d’une plateforme d’entreprise. Productivité : les résumés et les étiquettes permettent aux équipes de se concentrer sur l’essentiel.

: les résumés et les étiquettes permettent aux équipes de se concentrer sur l’essentiel. Valeur stratégique : la transcription offre un réservoir de données précieux pour détecter des tendances, des problèmes récurrents ou de nouvelles opportunités d’affaires.

: la transcription offre un réservoir de données précieux pour détecter des tendances, des problèmes récurrents ou de nouvelles opportunités d’affaires. Scalabilité totale : des petites entreprises en croissance aux grandes corporations avec des centaines d’agents.

Fonvirtual : l’innovation au service de la communication

Le véritable potentiel de WhatsApp API se déploie lorsqu’il est intégré à des plateformes qui vont au-delà de la messagerie. C’est là que Fonvirtual fait la différence :

Centralise appels, messages et chatbots dans un seul environnement.



Offre des outils d’analyse comme la transcription, les résumés ou l’étiquetage des appels.



Garantit la sécurité des données et la scalabilité du service.



Avec des solutions comme celles-ci, les entreprises ne se contentent pas de mieux servir leurs clients, elles transforment chaque interaction en une source d’information stratégique pour croître.