Les pédagogues russes vont échanger sur l’expérience d’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans l’éducation avec leurs collègues des paysétrangers !

En effet, le 9–10 décembre 2021 sous format à distance sur le site www.ai2021.education la conférence internationale « Intelligence artificielle dans l’éducation » sera organisée. Dans le cadre de cet événement les pédagogues et les savants de la Russie, France, Belgique, Pologne, Bulgarie et d’autres pays de l’étranger proche et éloigné discuteront les dernières tendances dans le domaine des technologies numériques et leur influence sur l’éducation et l’enseignement et échangeront leur expérience de l’utilisation réussie de l’intelligence artificielle dans le système de l’éducation.

L’événement sera organisé dans le cadre de la célébration en Russie de l’Année des sciences et des technologies avec le concours du Ministère de l’Education de la Russie. L’organisateur de la conférence est la Société à responsabilité limitée « B2G ».

Thématique de l’événement dédié à l’IA.

La conférence vise à découvrir aux citoyens d’autres pays toute la richesse de la langue russe, le système russe de l’éducation, les chercheurs éminents, ainsi qu’à présenter le potentiel scientifique de ce pays et les directions prioritaires du développement des industries de pointe.

En plus, la conférence avec les représentants des pays étrangers permettra d’attirer l’attention sur les études et aux découvertes révolutionnaires des savants russes dans les domaines différents de la science ce qui contribuera à la formation et au renforcement de l’apparence favorable de la Russie actuelle dans l’association scientifique mondiale.

La réunion sur un terrain des experts du domaine de l’éducation et de la science des pays différents contribuera également à l’échange efficace de l’expérience dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs.

Le but de la conférence consiste en la popularisation de l’éducation russe et de la langue russe dans le cadre de la tenue de l’Année des sciences et des technologies dans la Fédération de Russie.

Missions de l’événement dédié à l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans l’éducation.

Les missions de cet évènement sont :

L’assurance de l’accès large aux études scientifiques russes, aux découvertes révolutionnaires dans les domaines différents de la science ce qui contribue à la formation de l’aspect favorable de la Russie actuelle dans l’espace civilisé géopolitique ;

Soutien de la langue russe comme un moyen d’interaction des pays du monde ; élargissement de la présence de l’éducation et de la science russe comme les mécanismes de la transmission de l’idée scientifique entre la Russie et les pays de l’étranger proche à l’étranger ;

Présentation à l’étranger et reproduction active des élaborations, de l’information scientifique et des meilleures réussites de la science russe afin de rejoindre à une couche énorme des résultats de pointe mondiaux et du progrès scientifique et technique.

Le programme abondant de la conférence permettra aux participants de la conférence de s’intégrer dans la discussion des questions actuelles portant sur l’utilisation des technologies d’information dans le système éducatif, ainsi que des instruments numériques dans le processus d’apprentissage du russe comme

une langue étrangère.

Ainsi pendant deux jours de travail de la conférence les participants discuteront les tendances modernes dans le domaine de l’intégration de l’intelligence artificielle et leur influence sur l’éducation et l’enseignement de la jeunesse. Ils examineront la possibilité d’élaborer une intelligence collective homme-machine et évalueront la probabilité de la coexistence et du travail commun de l’homme et de la machine. En plus, les experts détermineront les technologies essentielles de l’intelligence artificielle et proposeront les voies de leur utilisation dans l’éducation.

Déjà à l’étape préparatoire de la conférence sa thématique a provoqué un grand intérêt de la part des représentants de l’association scientifique mondiale. Les experts des organisations scientifiques et d’enseignement se sont présentés en qualité des speakers et modérateurs des tables rondes et des grands ateliers.

Notamment à la conférence, on a prévu la participation des experts compétents des établissements scientifiques et d’enseignement ainsi que des experts des sociétés nationales et mondiales avancées dans le domaine du développement de l’intelligence artificielle.

Particulièrement dans le cadre de la conférence les participants suivants présenteront leurs rapports :

Nadezhda Surova, chef du Centre des compétences « Intelligence Artificielle » de l’initiative technologique nationale, directeur exécutif du Centre des compétences « Cadres pour l’économie numérique » de l’Université 20.35 initiative technologique nationale, membre du Conseil d’experts de la douma d’Etat pour l’économie numérique et les technologies de chaînes de blocs, membre du Conseil de la Fédération pour l’économie numérique.

Mikhail Gorodnitchev, candidat en sciences techniques, chargé de cours, doyen de la faculté « Technologies d'information » de l'Université technique de la communication et de l'informatique de Moscou,

Andrey Komissarov, directeur de l'Université 2035 de l'initiative technologique nationale dans la filière « Développement à la base des données »,

Olga Plotnikova, master en linguistique, maître de conférence à l'Université de recherches scientifiques École des hautes études en sciences économiques (Moscou),

Margarita Stoyanova, candidat en sciences économiques, directeur adjoint du Centre de l'initiative technologique nationale « Science numérique des matériaux » de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman,

« Science numérique des matériaux » de l’Université technique d’État de Moscou-Bauman, Andrey Otcheretnyy, directeur exécuteur du bloc HR de Sberbank, Natalia Lukiyanova, organisateur des événements d’enseignement, des projets culturels communs entre la Russie et la France, didacticien de l’Université de Strasbourg et d’autres speakers et experts.

On invite également à cet événement les compatriotes, demeurant à l’étranger, y compris les chefs et les pédagogues des établissements d’enseignement, les employés des autorités publiques, les représentants des médias, de l’affaire et des organisations, dont l’activité est liée au sujet de la conférence, ainsi que les experts de l’association scientifique, intéressés à l’échange de l’expérience liée à la thématique de la conférence.

Nous invitons :

Les chefs, les pédagogues des organisations, assurant l’activité éducative d’après les programmes d’études de base et (ou) supplémentaires, les compatriotes, demeurant à l’étranger, les représentants des médias, les représentants des autorités chargées de l’éducation des pays de l’étranger éloignés et des pays de la Communauté des Etats Indépendants.

À savoir sur la conférence :

Programme de la conférence et les speakers sur le site : https://www.ai2021.education

Langue de la conférence : russe.

Participation à la conférence est gratuite. Pour s’enregistrer, il faut suivre le lien www.ai2021.education.

Les événements de programme de la conférence seront accessibles en ligne et après son achèvement en replay.

Après l’achèvement de la conférence, tous les participants enregistrés recevront les certificats à l’adresse électronique indiquée pendant l’enregistrement.

Contact : Vous pouvez adresser toutes les questions liées à la

participation à la conférence au comité d’organisation de l’événement : Sociétéà responsabilité limitée « B2G », +7 (499) 110-53-84, email : mail@b2g.moscow.