Visibilité dans les IA : le rôle de AEO (Answer Engine Optimization) pour les marques

Une part croissante des recherches ne commence plus sur Google. Elle démarre par une question posée à ChatGPT, Perplexity ou Claude, qui renvoient une réponse synthétique citant quelques marques. Pour les entreprises, l’enjeu se déplace. Bien se classer ne suffit plus, encore faut-il savoir si une IA vous cite, ou si elle recommande un concurrent à votre place. Et cette visibilité, presque personne ne la mesure aujourd’hui.

Le mouvement est massif. D’après le CRÉDOC, 73 % des utilisateurs d’IA générative s’en servent désormais pour rechercher de l’information, en concurrence directe avec les moteurs classiques, et l’adoption grimpe encore chez les cadres et les décideurs, cœur de cible du B2B. Reste un angle mort, puisque aucun outil habituel ne dit si une marque ressort dans ces réponses. Un outil d’audit AEO lancé par l’agence Webflow Noqode comble ce vide en deux minutes, en interrogeant directement Perplexity et Claude pour vérifier ce que les IA répondent réellement.

Pourquoi cette visibilité échappe aux outils classiques

Le problème tient à la nature des moteurs génératifs. Un moteur classique renvoie une liste de liens et laisse l’utilisateur choisir parmi des dizaines de résultats. Une IA tranche à sa place et ne retient que quelques sources. Si votre marque n’en fait pas partie, vous êtes purement et simplement absent de la réponse, même avec un excellent positionnement Google sur les mêmes requêtes.

Or les tableaux de bord habituels sont muets sur ce terrain. Google Analytics ne dit pas si ChatGPT vous recommande, la Search Console ne référence aucune citation dans Perplexity, et les outils SEO historiques n’ont pas été conçus pour ça. Cet angle mort coûte d’autant plus cher que le canal convertit fort. Selon les mesures de Seer Interactive, le trafic issu de ChatGPT convertit près de neuf fois mieux que le trafic organique Google, parce que l’utilisateur arrive déjà pré-qualifié par la recommandation de l’IA. Il ne compare plus, il vérifie. Être absent de ces réponses revient donc à céder un trafic à très forte intention d’achat, souvent sans même savoir qu’il existe.

Le retard est largement répandu. D’après les sites passés au crible par l’outil d’audit AEO de Noqode, sur une trentaine de sites B2B français analysés, moins de 20 % disposaient des signaux nécessaires pour être cités par les moteurs IA. Branding incomplet qui empêche les modèles d’identifier clairement la marque, absence de page auteur pour rattacher les contenus à une expertise, signaux E-E-A-T trop faibles, données structurées manquantes, les blocages sont concrets et réparables une fois identifiés. A lire aussi : Maximiser l'efficacité de votre stratégie SEO grâce à la sous-traitance

Ce que recouvre concrètement l’AEO

L’AEO, pour Answer Engine Optimization, regroupe les techniques qui rendent un site lisible et citable par les modèles de langage. Elle prolonge le SEO plus qu’elle ne le remplace. Là où le référencement classique cherche à positionner une page dans une liste de résultats, l’AEO cherche à faire de votre site l’une des sources que l’IA reformule dans sa réponse.

Cette discipline repose sur des leviers concrets. Un branding clair et cohérent sur l’ensemble du site permet aux modèles d’identifier la marque sans ambiguïté. Une page auteur rattache chaque contenu à une expertise identifiable, un signal direct pour l’E-E-A-T, le cadre par lequel Google et les moteurs IA évaluent l’expérience, la compétence, l’autorité et la fiabilité d’une source. Les données structurées JSON-LD décrivent l’entreprise et ses services dans un format que les machines interprètent sans ambiguïté. Les contenus rédigés en passages courts et autonomes, qui répondent à une question précise en quelques phrases, sont plus facilement extraits et cités. À cela s’ajoute la corroboration externe, c’est-à-dire les mentions de la marque sur des sources tierces que les IA reconnaissent comme fiables.

La difficulté, pour un dirigeant ou un responsable marketing, c’est que ces critères restent invisibles depuis les outils habituels. On ne corrige pas ce qu’on ne mesure pas, et savoir par où commencer suppose d’abord de poser un diagnostic clair de son niveau de départ.

Ce que mesure un audit AEO

L’outil de Noqode, agence Webflow spécialisée en AEO et basée à Paris, fonctionne en deux temps. On saisit l’URL de son site, et l’analyse remonte un score global sur 100 assorti d’une feuille de route priorisée par impact. Le premier volet mesure la visibilité réelle dans les réponses des IA, le second la santé technique du site.

Niveau d’analyse Ce qui est mesuré Visibilité IA Citation de la marque sur les requêtes clés, concurrents recommandés à sa place Audit technique SEO technique, E-E-A-T, Schema, Core Web Vitals, AI search readiness sur 8 catégories Score global Note sur 100 synthétisant la maturité AEO du site Roadmap Actions correctives classées par impact

Pour la partie visibilité, l’outil interroge directement Perplexity et Claude plutôt que de produire une estimation théorique, ce qui donne une photographie concrète de ce que les IA disent d’une marque et des concurrents qu’elles citent à sa place. Pour la partie technique, il passe au crible les huit catégories qui pèsent sur la citation, du fichier llms.txt aux données structurées Schema en passant par l’E-E-A-T et les Core Web Vitals, puis relie chaque faiblesse à une action corrective. A lire aussi : Comment le SEO peut devenir le fer de lance d’une stratégie digitale bien construite ?

Comment lire son score et le transformer en plan d’action

L’intérêt d’une note sur 100, c’est qu’elle transforme un sujet abstrait en décision concrète. Une entreprise qui découvre qu’elle obtient 30 et que trois concurrents sortent à sa place sur ses requêtes stratégiques saisit immédiatement l’enjeu, là où un discours général sur l’IA reste lettre morte. La feuille de route priorise ensuite les corrections par impact, ce qui évite de se disperser sur des détails techniques pendant que les blocages majeurs subsistent.

Dans la pratique, les premiers gains viennent souvent des fondations, à savoir la mise en place d’une page auteur, le renforcement des signaux E-E-A-T, l’ajout de données structurées et la réécriture des titres de sections pour qu’ils soient explicites.

Un changement structurel, pas une mode

Pour Amaury de Luca, fondateur de Noqode, le basculement est déjà acté. « Le SEO a régné pendant vingt ans. L’AEO va devenir aussi structurant en cinq. Vos prospects sont déjà passés à l’IA. Et dans cette nouvelle recherche, soit votre marque sort, soit c’est un concurrent. Il n’y a pas de page 2. »