Connaissez-vous une entreprise respectable quin’ait pas son logo? En effet, cet lment graphique apparemmentsimple est l’un des plus grands outils de communication pour lesentreprises. titre d’exemple, il suffit de voir certains logospour les identifier une marque. cet effet, le logo reprsentel’image premire de l’entreprise. Sa conception doit donc bnficierde l’intervention d’un spcialiste afin d’optimiser son effetpublicitaire. Cela dit, comment crer le logo de votre entreprise?Voici un article qui vous sera certainement utile

Qu’est-ce que c’est qu’un logo?

Vous vous tes longtemps demand ce que pouvaittre un logo cet effet, voici un premier lment de rponse Logo ou plus rarement logotype est une cration ou un lmentgraphique qui reprsente une entreprise et permet de la distinguerdes autres. Cela dit, pour une entreprise, c’est un lment decommunication et de marketing trs important. Pour vous en rendrecompte, il vous suffit de vous remmorer tous ces logos que vousavez dj rencontrs dans votre vie et votre facilit lesassocier rapidement une marque.

Les diffrents types de logos

Si au final l’objectif de concevoir un logo est lemme, c’est–dire la communication, plusieurs facteursinfluenceront le choix du type de logo qui ira le mieux votreentreprise. cet effet, vous aurez le choix lors de la mise enplace du logo de votre socit opter pour 6 logotypes, et ce,mme si vous avez en ide lacration d’un logo personnalis pas trop cher .Nanmoins, dans ce choix, vous devez savoir vous accommoder descontraintes de la conception, car sans cela, tout objectif decommunication risquerait de tomber l’eau. Voici donc les types delogos parmi lesquels vous choisirez le plus adapt votreentreprise :

les logostypographiques;

les logos quicomportent des illustrations;

le pictogramme;

le logo abstrait;

la mascotte;

l’emblme.

Les logos typographiques

Les logos typographiques, vous les avez rencontrsplein de fois. cet effet, comme leur nom l’indique, ces types delogos mettent un accent particulier sur la typographie. Cela va s’endire que lors de leur conception, le choix de la police de caractreoccupe une place fondamentale. Ainsi, si ceux-l vous intressent,vous aurez le choix entre le monogramme et le logotype.

Le monogramme : connaissez-vous IHS? Sicela ne vous dit rien, alors vous connaissez tout au moins IBM, CNN,HP ou HBO? Ce sont l des monogrammes reprsentant des marques.En effet, leur particularit se situe au niveau de leur sigle qui servle parfois trs long. titre d’exemple, le nom complet d’IBMqui est International Business Machines Corporation suffit luiseul pour vous dcourager vous rappeler de la socit. Vouscomprenez de ce fait que ds lors que vous choisissez pour votreentreprise un monogramme, il s’agira pour vous d’opter pour un logosimple, une typographie originale et dsigne. Par ailleurs, lesinitiales du monogramme doivent bien correspondre votre activitet tre trs lisibles. Alors, pour votre culture, IHS pour INHOC SIGNO VINCES est le monogramme du Christ.

Le logotype : pourquoi opter pour unlogotype pour votre entreprise? Le logotype est trs proche dumonogramme. Il s’en distingue toutefois par le fait qu’il repose surle nom de l’entreprise et non sur les initiales. Mais, comme lemonogramme, la police de caractre joue un rle fondamental dansl’image que vous projetez donner votre entreprise. cet effet,connaissez-vous l’un des logotypes les plus clbres du monde?Google ! Et comme vous pouvez le remarquer, cette entreprise comptebeaucoup sur son logo pour sduire ses abonns. De ce fait, Googlea chang son logotype qui demeure le mme 7 fois depuis 1997. Ledernier changement date de 2015. N’oubliez pas aussi Coca-Cola

Les logos qui comportent des illustrations

C’est pour faire un coup d’il la WWF ou laStarbucks Coffee que nous avons dcid d’aborder ces types delogos. En effet, comme vous pouvez le remarquer sur ces logos, ilscomportent effectivement des illustrations. Et comme le dit le dictonpopulaire, une image vaut mille mots. cet effet, unanimal symbolise la protection des animaux que mne la WWF et unesirne attire les gens venir boire du caf sur l’ile deStarbucks. L’ide d’avoir un tel type de logo rpond donc autriptyque : identifier la marque ds le premier regard, possderune valeur symbolique et transmettre l’identit de la marque.

Les pictogrammes

Consistant en une icne ou en un dessin, lepictogramme est l’archtype mme du logo. Lorsque vous dcidezd’adopter pour votre entreprise un pictogramme, vous devez savoir quecela risque d’tre dfinitif. En effet, le pictogramme estdirectement associ votre entreprise n’importe o on le croise.Ainsi, l’oiseau bleu de Twitter vous dit-il quelque chose? Sinon,la clbre pomme d’Apple est alors la parfaite illustration dupictogramme. S’imposant force de le brandir, le pictogramme peuttre accompagn du nom de l’entreprise ds sa cration. Le nompeut disparaitre au fur et mesure que la notorit del’entreprise s’accroit. Rappelez-vous cet effet du premier logod’Apple en 1976.

Le logo abstrait

Si vous n’avez jamais vu un logo abstrait, sachezque c’est le type de logo qui vous pousse beaucoup rflchir. Illaisse donc une large place l’imagination. Ainsi, peu de personnesse rendent compte que le logo d’Adidas symbolise une montagne parexemple. De ce fait, le concepteur doit tre galement un vraiprofessionnel l’imagination trs fertile. propos, la chaineNBC dispose galement d’un logo abstrait

La mascotte

Si elle peut changer tous les 4 ans dans le cadred’une coupe du monde, sachez que la mascotte est toujours le typeparticulier de logo qui joue sur la drlerie et la proximit avecle public. Trs apprcie des enfants pour sa ressemblance avecles personnages de bande dessine, les adultes n’y sont pas pourautant indiffrents. cet effet, concevoir une mascotte pour votreentreprise est un moyen trs efficace de crer un ambassadeurassoci votre marque. Vous connaissez par exemple toutl’engouement que suscite la mascotte de KFC auprs des enfants et deleurs parents. Vous pouvez galement prendre exemple sur la vachequi rit de la fromagerie Bel.

L’emblme

Avec son aspect vintage, il sduit de plus enplus de chefs d’entreprise. Apparaissant souvent surcharg,l’emblme est la version moderne des blasons de chevalier du moyenge. Si vous voulez en rencontrer le plus souvent, il faut setourner vers les institutions gouvernementales ou universitaires.Ainsi, Harvard et son emblme sont trs clbres de par le monde.Nanmoins, les marques de voitures et autres constructeursmcaniques s’approprient galement l’emblme. C’est le cas de lamythique Harley Davidson, cette moto trs atypique bien apprciedes Amricains.

Pourquoi opter pour un logo pour votreentreprise?

Si priori la question ne devait plus trepose aprs ce bref parcours des diffrents types de logos, ilconvient d’y apporter un peu plus d’claircissement. cet effet,juste en jetant un coup d’il aux logos de Google, d’Apple ou encorede KFC, vous comprenez tout l’intrt de cet lment graphique.De ce fait, prenez donc conscience partir d’aujourd’hui que laconception d’un logo est la premire tape dans votre stratgie decommunication Il vous permet :

de renforcerl’image de votre entreprise;

de sduire etcibler une clientle potentielle;

de marquer lesesprits de vos cibles;

de vous dmarquerde vos concurrents;

de dveloppervotre notorit et votre image de marque;

de renforcerl’impact des messages, des opinions et des discours conomiques del’entreprise;

de rassurer vosclients;

etc.

Comment crer le logo de votreentreprise?

En sachant que le logo, c’est cette crationgraphique qui intgre tous les lments de votre entreprise en uneseule image, il est important d’y consacrer non seulement du temps,des moyens, mais aussi un savoir-faire trs professionnel. ceteffet, il est conseill de faire appel un spcialiste, deprfrence le designer graphiste. Ce dernier dispose descomptences ncessaires pour savoir agencer entre couleurs, policesde caractres et formes afin de vous offrir le logo qui ira le mieux votre entreprise. C’est d’autant plus important de faire appel un spcialiste, surtout si votre entreprise est plus ou moinsgrande.



Pour une PME ou PMI, vous pouvez choisir vous-mmede faire la conception. cet effet, en suivant les 5 tapes :analyse de l’entreprise/production de plusieurs croquis/slectiondes meilleurs concepts/affinage des concepts en esquisses/correctionset finalisation du logo slectionn et en utilisant un logicielde conception de logo, vous pouvez arriver un rsultat plus oumoins acceptable. Par ailleurs, et c’est trs important, un logodoit pouvoir figurer sur vos diffrents supports : print ou web.Quant au cout de la conception d’un logo, le tarif varie en fonctiondu prestataire. C’est pourquoi vous deviez absolument demander undevis avant toute conception.





