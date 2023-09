La réussite des opérations sur le marché des changes est grandement influencée par le choix des brokers Forex. On voit des milliers de courtiers dans le monde. Certains d’eux sont connus localement, d’autres dans le monde entier. Les courtiers qui offrent les meilleures conditions de négociation et la plus grande fiabilité gagnent en popularité à l’échelle mondiale.Les experts de Traders Union en ont choisi les meilleurs et le Pocket Option en fait partie.

Le courtier Pocket Option en quelques mots

En 2017, le Pocket Option a été lancé. Les traders professionnels, ainsi que les spécialistes en informatique et FinTech, composent l’équipe de l’entreprise. Les clients du courtier peuvent négocier des devises, des matières premières, des actions, des crypto-monnaies et des indices. Les clients de Pocket Option peuvent accéder à plus de cent actifs de trading mondiaux. La société a créé une plate-forme de négociation propriétaire distincte pour entrer sur les marchés financiers, et les clients de Pocket Option peuvent également négocier via MT5. Il y a plus de 95 pays et régions du monde où le service de courtage est disponible. La haute qualité du service client, l’amélioration continue des technologies de trading et l’introduction d’innovations financières sont la principale priorité du courtier.

Les pros et cons du trading avec le Pocket Option

Les avantages du trading avec Pocket Option sont les suivants :

Le prix d’entrée bas pour commencer à trader est de 50 $.

Une licence délivrée par un organisme de réglementation compétent ;

Une vérification rapide du numéro de téléphone et du compte personnel ;

La disponibilité de matériel de formation, de comptes démo et d’instructions vidéo ;

Une plateforme de trading social pour les revenus passifs ;

La disponibilité d’indicateurs et de signaux de trading, d’un programme d’affiliation avantageux et d’un programme de bonus.

Le robot Telegram de Pocket Option;

Les inconvénients du broker Pocket Option sont les suivants :

10 $ comme le montant minimum requis pour le retrait de fonds ;

La procédure de retrait est longue en raison des contrôles de sécurité.

Les conditions de trading pour les clients du Pocket Option

Les conditions de trading de Pocket Option sont parmi les meilleures du marché. Il n’y a pas de commissions non commerciales, un dépôt minimum de 50 $, une vérification rapide du compte, un large éventail de systèmes de paiement pour alimenter un compte de trading et retirer les bénéfices, et il n’y a pas de commissions non commerciales. La plateforme de trading du broker est accessible en ligne et en tant qu’application pour appareils mobiles (Android, IOS), et Pocket Option offre un bot de trading Telegram gratuit.

Les meilleurs brokers en 2023

Cinq courtiers sont considérés comme les meilleurs de leur industrie. Voici la liste :

RoboForex

IC Markets

FxPro

Libertex

Pocket Option

Il y a des offres intéressantes chez chaque meilleur broker Forex en 2023 pour les traders. Par exemple, Pocket Option prétend offrir des écarts de 0 pips, offrir une assistance 24h/24 et proposer des comptes PAMM comme option de revenus passifs. La revue Pocket Option de Traders Union met en avant leurs faibles coûts de trading, leur effet de levier de 1000 : 1 et leur large sélection d’actifs. Pocket Option a reçu des commentaires positifs et est considéré comme l’un des meilleurs brokers de Forex en raison de ses conditions de trading fiables et transparentes, de ses plateformes avancées et de son excellent support client.

Conclusion

En somme, les traders peuvent trouver les meilleurs brokers Forex avec l’aide de Traders Union. Les traders peuvent protéger leurs investissements et maximiser leurs profits en choisissant un courtier renommé comme Pocket Option et en évitant les pièges les plus courants. Visitez le site Web de Traders Union pour plus d’informations et de ressources sur les opérations de change.