Lorsque le marketing sur les médias sociaux commençait à se développer, il suffisait de rédiger quelques lignes sous une photo pour faire le buzz. Aujourd’hui, tous les réseaux sociaux, et en particulier TikTok, fonctionnent entièrement à partir de vidéos, et évidemment les compétences en matière de montage, édition et production vidéo sont indispensables.

Si vous êtes nouveau sur TikTok, vous allez être surpris par l’originalité et la qualité des vidéos. On peut y trouver des vidéos de trois minutes sur des sujets de danse, de mode ou encore de magie avec des illusions d’optique parfaitement montées.

Même si TikTok n’est pas la seule plateforme de médias sociaux axée en exclusivité sur les vidéos, aucune application n’a réussi à conquérir autant de monde et à rendre l’édition et la publication de vidéos aussi faciles et amusantes.

Même si les Instagram Reeels essayent d’imiter la plateforme TikTok, cette dernière est devenue, pour les utilisateurs, un moyen d’expression par l’image à part entière. Mais pour éditer des vidéos Tiktok, de qualité, il ne suffit pas d’ajouter un petit effet pour créer un chef-d’œuvre capable de devenir viral. Non, la vidéo d’origine doit déjà être de bonne qualité et l’utilisation d’un logiciel de montage vidéo sur Mac est encore la meilleure base pour « esthétiser » du contenu filmique.

En fait, une fois que vous vous êtes occupé du tournage de votre vidéo avec une caméra de qualité et un éclairage travaillé, il est temps de passer au montage de votre vidéo TikTok. C’est une étape déterminante et essentielle car les fonctions d’édition et de montage d’un logiciel peuvent répondre à 100 % de vos besoins en ce qui concerne le travail post-production. Mais encore faut-il utiliser un logiciel de montage vidéo pour Mac qui embarque les meilleurs outils et fonctionnalités.

Les meilleurs logiciels de montage vidéo pour Mac

Le système Mac est le meilleur pour faire du montage vidéo, mais le choix d’un logiciel d’édition performant a aussi toute son importance. Voici quelques très bons logiciels sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire du montage vidéo Mac de qualité.

Wondershare Filmora

Configuré et structuré pour des monteurs vidéo de tous niveaux, Wondershare Filmora permet la réalisation de vidéos de qualité professionnelle tout en exigeant peu de connaissances techniques. Grâce à ses multiples options d’édition vidéo, notamment les filtres, les superpositions et les transitions, Filmora est une suite d’édition vidéo autonome et très solide.

Filmora prend en charge tous les types de vidéo, des vidéos de faible qualité réalisées avec une caméra téléphonique aux séquences GoPro 4k haute définition. L’interface du logiciel est intuitive et facile à utiliser, et vous permet de commencer le montage vidéo dès que vous avez terminé l’installation de ce logiciel montage vidéo Mac. Aussi, Filmora comprend même un mode facile, qui permet aux novices d’assembler facilement des vidéos par simple glisser-déposer.

Final Cut Pro X

Final Cut Pro (FCP) est un excellent logiciel de montage vidéo Mac, à la fois accessible aux débutants et suffisamment puissant pour satisfaire les monteurs vidéo professionnels.

Bien que Final Cut Pro ait été conçu à l’origine pour les monteurs vidéo professionnels, Apple l’a simplifié pour le rendre beaucoup plus accessible. Certains utilisateurs professionnels ne sont pas satisfaits des simplifications apportées par Apple à FCP, mais il reste un éditeur vidéo puissant pour améliorer ses vidéos TikTok, YouTube et autres.

Aussi, si vous êtes familier avec Apple Photos, vous vous sentirez immédiatement à l’aise avec le fonctionnement de Final Cut Pro X.

En fait, l’un des aspects les plus intéressants de Final Cut Pro X pour les utilisateurs de Mac est qu’il importe de manière native les images de Photos et le son d’iTunes pour réaliser des films personnalisés.

En matière de montage vidéo sur Mac, FCP s’en sort aussi très bien et offre des résultats étonnants en 8K sans pour autant vous submerger de fonctionnalités et d’outils.

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro est un éditeur vidéo qui se base sur la chronologie avec une timelapse très complète. C’est un excellent logiciel pour faire du montage vidéo Mac, mais son interface est assez difficile à manipuler. D’ailleurs, Adobe Premiere Pro est utilisé par presque toutes les maisons de production professionnelles.

Ce logiciel d’édition et de montage vidéo peut traiter absolument tout, de la vidéo 8K au montage HDR et aux films de réalité virtuelle à 360 degrés. Il est plus que complet.

Adobe Premiere Pro est non seulement un des meilleurs logiciels de montage vidéo pour Mac, mais il est aussi compatible pour prendre en charge les puces M1 et M2 en mode natif.

Si vous éditez des vidéos pour les publier en ligne sur TikTok, Adobe Premiere Pro est un véritable studio de montage qui va vous aider à produire du contenu visuel de qualité professionnelle.

iMovie

iMovie est conçu par Apple et c’est un très bon logiciel de montage vidéo mac gratuit. En fait, iMovie est surtout connu pour être un logiciel de montage vidéo Mac pour les débutants en raison de sa facilité d’utilisation, de l’absence de fonctions complexes et de l’intégration native sur macOS.

iMovie est comme une version allégée de Final Cut Pro et permet de monter et d’éditer des films personnels en toute simplicité. Comme FCP, si vous avez déjà utilisé Apple Photos, iMovie vous semblera très familier.

Par contre, iMovie n’est pas adapté à une utilisation professionnelle, car il ne prend en charge que les images 4K et 60 images par seconde, mais il est idéal pour les amateurs qui souhaitent réaliser des films personnels et des vidéos TikTok de qualité.

Filmora un logiciel de montage vidéo pour mac avec de puissantes fonctionnalités gratuites

La version gratuite de Wondershare Filmora offre un grand nombre de fonctionnalités. Profitez-en !

Interface utilisateur intuitive

Le tout premier avantage de Filmora est son interface intuitive et facile à utiliser. Elle se présente sous la forme d’une interface au thème sombre, dont les principaux éléments sont colorés en bleu. Dans le menu supérieur, vous trouverez plusieurs menus nommés Fichier, Édition, Outils, Affichage, etc. Dans le menu principal, vous trouverez une bibliothèque de médias avec un menu contenant différentes parties pour les transitions, les effets, les médias, etc.

Un grand nombre de médias et de modèles libres de droits

La version gratuite de Filmora est livrée avec un grand nombre de médias libres de droits, audio, vidéos, etc. De même, vous aurez accès à une collection gigantesque de modèles Filmora gratuits. Vous pouvez utiliser n’importe lequel d’entre eux dans vos vidéos pour créer des vidéos exceptionnelles.

Les fonctionnalités gratuites pour le montage et l’édition vidéo

Les fonctionnalités pour le montage vidéo mac forment la partie la plus intéressante du logiciel. En effet, Filmora propose dans sa version gratuite une gamme complète de fonctionnalités dont les plus importantes sont les effets et filtres visuels, la synchronisation automatique, la stabilisation de l’image, l’écran partagé, l’atténuation, la correction des couleurs, la capture video macbook et ordinateur, l’écran vert et bien entendu un large choix d’outils très pratiques et précis pour le découpage d’une séquence.

Prise en charge de divers formats de fichiers

Comparé à d’autres éditeurs vidéo gratuits, Filmora prend en charge un grand nombre de formats de fichiers. Vous pouvez entrer ou sortir différents types de formats de fichiers, notamment MP4, WMV, AVI, MOV, F4V, 3GP, GIF, MP3, etc. Vous aurez ainsi beaucoup de flexibilité pour exporter vos projets dans n’importe quel format de fichier préféré sans perte de qualité.

Comment utiliser le logiciel montage vidéo Mac filomora ? Tutos, vidéos, articles et ressources gratuites

Le logiciel de montage vidéo Mac, Filmora, dispose d’excellents tutoriels vidéo Youtube et articles (que nous vous recommandons de regarder car ils sont très utiles). Certes, Filmora est un éditeur vidéo facile à paramétrer et utiliser mais un apprentissage rapide permet encore d’aller plus loin.

Après l’avoir téléchargé (gratuitement) depuis le site web officiel, vous aurez besoin d’à peine 15 minutes pour comprendre comment l’utiliser. Si vous voulez utiliser ses fonctionnalités les plus avancées, les plus sophistiqués et les plus complexes, nous vous conseillons tout de même à ses utilisateurs de consulter les innombrables ressources d’apprentissage en ligne qui explique dans les moindres détails comment exploiter au mieux ce logiciel montage mac. Médias, audio, titres, transitions, effets, formatage d’écran partagé, il y a des centaines d’options différentes à faire glisser sur votre timelapse et les différents tutos que vous trouverez facilement sur Internet vous diront absolument tout sur la manière d’utiliser ses fonctionnalités et même de les personnaliser.