De nombreux commerçants en ligne dans le monde acceptent désormais les crypto-monnaies comme le Bitcoin en tant que méthode de paiement. Pour les personnes qui utilisent les crypto-monnaies, il s’agit toujours d’un moyen privilégié de payer des biens et des services et d’envoyer et de recevoir de l’argent partout de partout. Bien qu’il ait perdu une partie de sa valeur, le Bitcoin reste la crypto-monnaie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Avec la chute des prix, la question qui se pose ici est la suivante : est-il toujours un bon moyen de paiement sur un casino en ligne ?

La popularité du Bitcoin est-elle en baisse ?

Au cours des deux dernières années, les jeux d’argent en Bitcoins sont devenus de plus en plus populaires parmi les amateurs de jeux d’argent en ligne. Apparemment, ils ont certaines vertus qui les rendent attrayants pour les joueurs en ligne. Cependant, avec les récentes chutes de prix, les fermetures des principales plateformes d’échange et la volatilité générale du marché des crypto-monnaies, la popularité des casinos en crypto-monnaies a considérablement diminué.

Certains facteurs indiquent qu’il restera l’une des méthodes de paiement en ligne les plus populaires pour les jeux d’argent. D’autres, en revanche, prédisent la chute totale du marché des crypto-monnaies d’ici la fin de l’année.

La volatilité du marché crypto

L’ensemble du marché des crypto-monnaies, et pas seulement le Bitcoin, a été extrêmement volatil ces dernières années et nous avons souvent observé une tendance à la baisse. La hausse continue des taux d’intérêt, l’effondrement de FTX et les craintes persistantes d’inflation ont contribué à maintenir les prix des crypto-monnaies à un niveau beaucoup plus bas.

De nombreux autres éléments ont également eu un impact négatif sur le prix du Bitcoin, comme l’effondrement de Earth-Moon, le nouveau régime fiscal indien et le fait que la Chine ait rendu les transactions en crypto-monnaies illégales.

Cependant, beaucoup considèrent le Bitcoin et les crypto-monnaies comme une méthode de paiement sûre. En outre, l’utilisation des crypto-monnaies est beaucoup plus pratique et fiable que les méthodes de paiement traditionnelles. En bref, il s’agit toujours d’une bonne méthode de paiement et il semble que rien ne puisse retenir le Bitcoin trop longtemps.

Non réglementé ou illégal ?

Ce sont deux concepts différents. Les jeux d’argent en ligne sur les cryptomonnaies ne sont pas strictement illégaux. Ils se situent dans une zone grise, c’est pourquoi il convient d’être particulièrement prudent. Une circonstance atténuante est le fait que la plupart des grands casinos en ligne acceptent toujours le Bitcoin. Il convient toutefois de prendre cette information avec des pincettes, car le marché ne cesse d’évoluer et tout dépend du casino en ligne et du pays.

Jouer aux jeux d’argent en Bitcoins

Mais qu’est-ce qui a exactement conduit un nombre massif de joueurs à adopter Bitcoin comme principale méthode de paiement pour les jeux d’argent en ligne ?

Anonymat

Les transactions en bitcoins permettent aux joueurs de déposer et de retirer de l’argent sans qu’il soit possible de prouver qu’ils se sont livrés à des activités de jeu. Lorsque vous utilisez des cartes, des portefeuilles électroniques ou d’autres plateformes similaires, vos données personnelles sont partagées tout au long du processus de transaction. En ce qui concerne les crypto-monnaies, vous êtes effectivement anonyme. Cependant, la plupart des grands casinos en ligne qui proposent Bitcoin parmi leurs méthodes bancaires exigent de leurs utilisateurs qu’ils passent par des processus KYC (Know Your Customer).

Vitesse des transactions

Lorsqu’il s’agit de transactions de jeu, la plupart des casinos actuels vous permettent d’accéder immédiatement à vos fonds. C’est là tout le charme de la blockchain. Les transactions sont irréversibles dès que vous les autorisez.

Une bonne sélection de casinos crypto

La grande majorité des grands casinos internationaux acceptent désormais les dépôts en Bitcoins. Il est loin le temps où les joueurs de crypto-monnaies devaient planquer leurs fonds numériques sur des plateformes de jeux d’argent louches aux licences douteuses. Aujourd’hui, les choses sont beaucoup plus simples. Vous pouvez commencer à jouer avec des Bitcoins en quelques minutes, même si vous n’avez aucune expérience préalable de la blockchain.

Bitcoins au casino, une bonne ou mauvaise idée pour l’année à venir ?

Même s’il traverse un grand scandale après l’autre, les casinos en ligne continuent de prendre en charge les paiements via les plus grandes crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Litecoin et l’Ethereum. Cette acceptation croissante n’est pas près de disparaître. Nombreux sont ceux qui pensaient que la bulle cryptographique allait éclater, le Bitcoin ayant atteint des niveaux historiquement bas. Mais les gens continuent de jouer, d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. On peut donc conclure que le marché des cryptomonnaies est là pour durer.