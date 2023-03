La gestion de l’argent n’est désormais plus réservée aux spécialistes de la finance. Aujourd’hui, grâce aux innovations FinTech, le plus grand nombre peut gérer leurs finances simplement et efficacement via des services et solutions technologiques pratiques

Dans cet article, nous faisons un tour d’horizon des innovations FinTech qui ont bousculé le secteur ces dernières années.

Les neo brokers

Les neo brokers sont des courtiers en ligne qui proposent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille boursier. Pour ce faire, ils mettent à disposition des plateformes en ligne et des applications mobiles pour négocier des actifs sur divers marchés. De nombreux brokers en ligne comme eFinno se spécialisent même dans le multi-actifs afin que les utilisateurs puissent investir en bourse. Ils rendent également accessibles sur leurs plateformes tous les services permettant aux tradeurs d’étudier les marchés et de négocier sans avoir à se déplacer.

Il s’agit d’une véritable innovation qui a permis de démocratiser l’investissement boursier au plus grand nombre. Les neo brokers proposent des tarifs compétitifs et mettent à disposition des instruments financiers ainsi que des outils de trading avancés. Pour autant, avant de recourir aux services d’un neo broker, il est toujours judicieux de s’informer sur les premières étapes pour investir en bourse afin de connaître les bases.

Les néobanques

Les néobanques sont une innovation FinTech qui a révolutionné le monde bancaire il y a quelques années. Ces institutions financières offrent des services bancaires en ligne à des tarifs attractifs. Elles permettent ainsi à leurs clients d’ouvrir un compte courant sans avoir à se déplacer et fournissent même des cartes de paiement.

Les néobanques les plus novatrices fournissent des services encore plus poussés comme le change de devises étrangères et certaines d’entre elles n’hésitent pas à s’associer pour proposer des prêts à la consommation.

La véritable innovation se situe dans leur système de fonctionnement. Elles ne sont rattachées à aucun établissement physique, comme c’est le cas de la banque en ligne. De plus, les tarifs des néobanques sont plus attractifs. Enfin, il est important de préciser que ces institutions sont plus accessibles au public avec des conditions d’adhésion souples : pas d’engagement et pas de conditions de revenus. Il existe même des néobanques pour mineurs, qui se positionnent comme une solution à l’éducation financière des plus jeunes.

Les agrégateurs de compte bancaire

L’une des solutions FinTech qui simplifie la gestion des comptes bancaires est l’agrégateur de compte. Cet outil en ligne disponible sous la forme d’une plateforme propose une interface sur laquelle les utilisateurs peuvent avoir une vue d’ensemble de leurs comptes bancaires.

Son fonctionnement est simple : il se connecte aux différents comptes à travers une interface sécurisée afin de centraliser toutes les données en un seul endroit.

En utilisant un agrégateur de compte, il est possible de visualiser d’un seul coup d’œil l’état de son compte courant, de son compte épargne, de ses assurances, etc. Grâce à ces informations, les usagers peuvent mieux gérer leur argent et optimiser leur épargne, par exemple en catégorisant les dépenses. Les fonctionnalités varient en fonction de l’agrégateur. Les plus perfectionnés peuvent même proposer le suivi de patrimoine pour les utilisateurs qui souhaitent connecter leurs comptes aux plateformes d’investissements.