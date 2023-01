Ne rien faire pour améliorer la gestion du travail vous coûte cher

En matière d’entrepreneuriat, il est toujours dangereux de se reposer sur ses lauriers. Améliorer la gestion du travail dans l’entreprise doit être un objectif à poursuivre de manière incessante, et vous satisfaire d’une organisation à un moment donné entraînera à coup sûr une dégradation de l’efficacité de vos collaborateurs à moyen terme. En d’autres termes, l’inaction coûte cher. Il est nécessaire de vous appuyer sur des outils efficaces afin d’anticiper certaines difficultés récurrentes.

S’appuyer sur des outils puissants pour améliorer la gestion du travail

Les outils permettant d’améliorer la gestion du travail dans l’entreprise évoluent vite, à l’instar du monde dans lequel nous vivons. Cela entraîne deux types d’écueils dans lesquels tomberont inévitablement les entrepreneurs tombés dans le piège du confort. D’une part, les concurrents se saisiront de ces outils et prendront une longueur d’avance en termes de vitesse de progression. D’autre part, les collaborateurs que l’on n’incite pas à s’améliorer tombent dans une routine de travail qui, au-delà de les faire stagner, les démotive.

Cette infographie offerte par Wrike, spécialiste en solutions de management, fait la preuve de ce phénomène : s’appuyer sur les bons logiciels de gestion permet d’éviter les pertes de temps intempestives issues d’une baisse de vigilance de la part des équipiers. Cela favorise une augmentation de la qualité de la communication, de la coordination générale et au final de la cohésion d’équipe permise par une meilleure productivité générale.

Limiter les pertes de temps

Améliorer la gestion du travail commence donc par réduire les pertes de temps issues d’une communication d’entreprise vécue comme pénible. Les collaborateurs passent en moyenne 28 % de leur temps de travail à consulter leurs e-mails et 62 heures par mois en réunion. Cette situation a vécue comme de plus en plus pénible. Ils perdent ainsi un temps important à obtenir les informations dont ils ont besoin, mais l’effet de routine entraîne en outre une augmentation du taux d’utilisation d’informations erronées.

Cela conduit automatiquement les projets en cours à prendre un retard qui pourra s’avérer fatal. Or, un professionnel comme Wrike – logiciel de gestion de projet facile dispose d’un certain nombre d’options efficaces pour fluidifier la communication dans l’entreprise en en changeant les canaux habituels. Les logiciels de gestion de projet proposés accroissent les flux de travail et la planification des projets tout en rendant l’activité plus dynamique et collective, et donc excitante pour les membres de l’équipe.

Améliorer l’efficacité de chacun et la productivité de tous

Voici le premier effet positif de ces petites modifications logistiques, outre de favoriser une gestion du travail basée sur un meilleur travail d’équipe : la démultiplication des interactions entraîne une identification plus rapide de l’information dont on a besoin ou de l’interlocuteur à contacter pour l’obtenir. Le cercle vicieux se change alors en cercle vertueux.

N’ayant plus à trouver un numéro de téléphone pour se coordonner avec un collaborateur qu’ils identifient désormais les yeux fermés, les équipiers contribuent eux-aussi à améliorer la gestion du travail dans l’entreprise. Cela débouche sur une meilleure réussite des projets. Chacun ayant réussi à trouver son rôle facilement dans l’organisation générale, il peut ainsi s’attribuer une part de ce succès. La dynamique de bien-être au travail est enclenchée, laissant envisager de nombreuses réussites dans les projets à venir.